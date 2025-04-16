Axie Infinity’nin Elite 8 Turnuvası önümüzdeki hafta başlıyor: AXS fiyatı %50 artacak mı?

Axie Infinity, merakla beklenen Origins S12 sezon sonrası etkinliğinin yakın zamanda başlatılmasının ardından oyun ve kripto meraklılarının dikkatini çekti.

Bu çılgınlığın merkezinde ise önümüzdeki hafta 21 Nisan’da başlayacak olan Elite 8 Turnuvası yer alıyor.

Yarışmada dünya çapındaki oyuncular, AXS tokenleri de dahil olmak üzere kazançlı ödüller için çift elemeli bir düzende mücadele edecek.

Özellikle günlük grafiğin alçalan kanalının 3,2 doların üzerinde önemli bir yükselişe işaret etmesiyle, yerel token’ın kısa vadeli toparlanmasıyla ilgili tartışmalar alevlendi.

Bu, AXS’nin mevcut fiyatından yaklaşık %50’lik bir artış anlamına gelir. Turnuvanın heyecanı bu önemli yükselişi hızlandırmaya yeter mi?

Axie Infinity’nin kripto ödüllü üst düzey turnuvası

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Topluluk normal sezonda Enrico’nun hakimiyetini kutlarken, Elite 8 Turnuvası nihai mücadeleyi tanıtıyor.

Üst düzey yarışmada, dünyanın en iyi sekiz oyuncusu kripto para ödülleri ve prestij için kıyasıya yarışacak.

Özellikle final etabı Pazartesi (21 Nisan) günü başlıyor. Çift elemeli model, katılımcıların ilk kayıptan sonra başka bir şansa sahip olacağı anlamına geliyor.

Kazanan katılımcıların her biri üç Axie’den oluşan üç farklı takımla yarışmaya katılmaları gerekiyor.

Axie’ler, Axie Infinity içerisinde kullanıcıların yetiştirebileceği, büyütebileceği, savaşta kullanabileceği ve krallıklar yaratabileceği dijital evcil hayvanlardır.

Elite 8 yarışması katılımcıları sınırlarını zorlamaya davet ediyor.

Örneğin, gönderimden sonra çakışma veya takım değişiklikleri olmayacak. Ayrıca, oyuncular kazanan bir takımı başka bir maç için kullanamayacak.

Destek olarak yarışmacılara, maç öncesi özelleştirme ve diziliş ayarlamaları için kullanabilecekleri Morph Biletleri verilecek; bu sayede turnuva boyunca şeffaflık ve adalet sağlanacak.

Katılımcılar 3.000 AXS ödül havuzu için yarışacaklar. “Koleksiyonluk biletler” Elite 8’in ekonomisini güçlendirecek.

Bilet sahipleri, birikmiş bilet numarasına bağlı olarak otomatik olarak dağıtılan 7.000 AXS token’ın bir payının keyfini çıkaracak. Bir bilete sahip olan kişiler 0,371523 mAXS alacak.

Yaklaşan AXS fiyat patlaması

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Axie Infinity’nin ekosistemi, önümüzdeki hafta başlayacak olan büyük heyecanla beklenen Elite 8 Turnuvası’nın başlamasıyla birlikte hareketlilik bekliyor.

Bu abartı, yukarı yönlü bir çıkışın eşiğinde görünen yerel kripto para AXS için patlayıcı fiyat artışlarını tetikleyebilir.

Analist Crypto Target, altcoinin günlük zaman diliminde alçalan bir model içindeki fiyat hareketlerini vurguluyor.

Kanalın orta bölgesinin geri alınması, AXS’nin kısa vadeli yörüngesini yükselişe çevirebilir.

Source – Crypto Target on X

Origins S12 ve Elite 8 Tournament’ın yarattığı heyecanla birlikte toparlanmanın dikkat çekici rallilere yol açması mümkün.

Analist, fiyat artışlarının 3,20 dolar sınırını aşacağını öngörüyor; bu da mevcut 2,14 dolarlık fiyattan yüzde 50’nin üzerinde bir artış anlamına gelecek.

3,2 doların üzerindeki istikrar, 5 ve 7 dolar direnç bölgelerine doğru uzun vadeli yükselişleri destekleyebilir.

Crypto Target şunları söyledi:

Momentumun teyit edilmesi için: orta seviyenin tekrar kazanılıp 3,2$ ve üzeri seviyeye doğru devam edilmesi bekleniyor.

Pazartesi günü tüm gözler turnuvanın günlük grafikte potansiyel bir çıkışa yol açması için katalizör görevi görecek şekilde olacak.