BP PLC’nin (NYSE: BP) temel petrol ve gaz operasyonlarını göz ardı ederek yenilenebilir enerjiye odaklanması, şirketin hisse senedi fiyatında son 12 ayda keskin bir düşüş eğilimine yol açtı.

Enerji devi, yatırımcı güvenini yeniden inşa etmek amacıyla yenilenebilir enerjiye yaptığı harcamaları azaltma ve petrol ve gaz segmentine odaklanma taahhüdünde bulunmuş olsa da, hisse senedi fiyatındaki düşüş, BP’yi potansiyel bir satın alma için halihazırda başlıca aday haline getirdi.

Quilter Cheviot analisti Maurizio Carulli, yakın zamanda CNBC’ye verdiği röportajda, “Kesinlikle BP potansiyel bir devralma hedefi – buna şüphe yok” dedi.

BP hisseleri şu anda 52 haftalık zirveye kıyasla yüzde 30’dan fazla düşüşte.

Shell, BP’ye satın alma teklifiyle gelebilir mi?

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BP hisselerindeki zayıflığın devam etmesi, benzer şirket Shell’in küresel enerji piyasalarındaki varlığını genişletmek amacıyla bir satın alma işlemini değerlendirebileceği yönündeki spekülasyonları tetikledi.

Morningstar’ın hisse senedi araştırmaları direktörü Allen Good’a göre, Shell ile BP arasındaki olası bir işlem, doğrudan bir satın alma olmaktan ziyade büyük ihtimalle bir birleşme olacak.

Ancak Quilter Cheviot’dan Carulli, CNBC’ye verdiği röportajda, ikisi arasındaki olası bir anlaşmanın rekabet endişelerini tetikleyeceğini savundu.

Bu açıklama, aktivist yatırımcı Elliott Management’ın BP’de %5,0 hisse satın aldığını duyurmasından sadece birkaç hafta sonra geldi.

Chevron, BP’ye potansiyel talip olabilir

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BP’nin bir diğer potansiyel taliplisi ise Houston merkezli Chevron Corp olabilir; özellikle de 53 milyar dolarlık Hess anlaşmasının kaderinin hukuki belirsizlikler arasında belirsiz olması nedeniyle.

ABD’li firmanın Hess işlemini tamamlayamaması durumunda Londra merkezli BP, küresel genişleme taahhüdünü yerine getirmesi için ona yeterince iyi bir alternatif sunabilir.

Goldman Sachs’tan Michele Della Vigna, yakın zamanda CNBC’ye verdiği röportajda, BP’nin “Exxon ve Chevron’dan bile daha fazla ABD’ye açık olan tüm büyük petrol şirketi” olduğunu belirtti ve böyle bir işlemin mantıklı olacağını belirtti.

BP şu anda nakit ihtiyacının yaklaşık yüzde 40’ını ABD’den sağlıyor.

2025 yılında BP hissesine yatırım yapmak değerli mi?

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BP bir zamanlar İngiltere’nin en ünlü petrol ve gaz şirketiydi.

Şubat ayında, dördüncü çeyrekte 1,169 milyar dolarlık temel yenileme maliyeti kârı bildirdi; bu, uzmanların 1,2 milyar dolarlık tahmininin altında kaldı ve bir önceki yıla göre %61’lik bir düşüşü temsil etti.

BP o dönemde hayal kırıklığı yaratan net karını “daha zayıf gerçekleşen rafineri marjlarına, dönüşüm faaliyetlerinden kaynaklanan daha yüksek etkiye, mevsimsel olarak daha düşük müşteri hacimlerine ve yakıt marjlarına” bağlamıştı.

Ancak devam eden zayıflığa rağmen enerji hissesi Wall Street analistlerinin gözünden düşmedi.

BP hisseleri için konsensüs notu hala “aşırı ağırlık” seviyesinde ve ortalama hedef yaklaşık 36 dolar seviyesinde bulunuyor; bu da buradan itibaren %30’un üzerinde potansiyel yükselişe işaret ediyor.

Ayrıca BP hissesi şu anda %6,90’lık cazip bir temettü getirisi ödüyor ve bu da mevcut seviyelerde sahip olmayı biraz daha cazip kılıyor.