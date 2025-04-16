Brezilya, hükümetin artan faiz oranları arasında mali konsolidasyon çağrısı yapmasıyla rekor düzeyde kamu borcu riskleriyle karşı karşıya

Brezilya hükümeti, kamu borcunun yeniden müzakere edilmesine bağlı artan risklere işaret ederek, borcun daha büyük bir kısmının kısa vadeli faiz oranlarına maruz kalması nedeniyle 2025 yılında rekor bir seviyeye ulaşmasının öngörüldüğünü belirtti.

Salı günü Kongre’ye sunulan 2026 bütçe yönergeleri tasarısına eklenen mali riskler ekinde, Hazine Bakanlığı federal kamu borcunun %62,1’inin bu yıl kısa vadeli faiz oranı değişikliklerine duyarlı olacağını tahmin etti. Bu, veri serisinin başladığı 2008 yılından bu yana en yüksek seviye olacak.

Hükümet, borç sürdürülebilirliğini iyileştirmek için mali konsolidasyona ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Benzeri görülmemiş kısa vadeli borç hassasiyeti

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Yukarıdaki rakam, Selic politika faizine bağlı borçları ve 12 ay içinde vadesi dolacak menkul kıymetleri içeriyor; her ikisi de doğrudan referans faiz oranlarından etkilenen yeniden finansman maliyetleriyle karşı karşıya.

Hazine şimdi bu payın yüksek kalmaya devam edeceğini ve 2028 yılında %58,9’a ulaşacağını öngörüyor; bu, daha önce %51,2 olarak tahmin edilen orandan keskin bir artış anlamına geliyor ve bu da ülkenin faiz oranına bağlı mali baskılara karşı kırılganlığını vurguluyor.

Bu durum endişe yaratıyor çünkü bu borcun yeniden finansman fiyatları doğrudan Brezilya Merkez Bankası’nın para politikaları tarafından belirleniyor.

Brezilya, tarihsel olarak borcunun büyük bir kısmını, özellikle piyasa oynaklığı dönemlerinde yatırımcılar için cazip olan değişken faizli tahvillerle finanse etti.

Ancak, zorunlu harcamaların arttığı mevcut ekonomik durum, Hazine’yi bu araçlara önemli ölçüde güvenmeye zorladı ve bu da ülkenin son 20 yılın en kötü borç kompozisyonuna sahip olmasıyla sonuçlandı.

Merkez Bankası politikalarının mali istikrara etkileri

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Brezilya Merkez Bankası’nın kalıcı enflasyonla mücadele için parasal önlemleri sıkılaştırmasıyla ülkenin borcu giderek daha hassas hale geliyor.

Gösterge faiz oranı Eylül ayından bu yana 375 baz puan artarak yüzde 14,25’e yükselirken, Mayıs ayında daha fazla artış bekleniyor.

Bu tür adımlar, Merkez Bankası’nın fiyat istikrarına olan bağlılığını ortaya koyarken, aynı zamanda hükümetin mali sorunlarına da katkıda bulunuyor.

Ayrıca, hükümetin, değişken faizli borçlardaki artışın mali konsolidasyona ilişkin belirsizliklerden kaynaklandığını kabul etmesi, para politikası ile kamu maliyesi arasındaki karmaşık ilişkiyi ortaya koymaktadır.

Uzun vadeli istikrar için net bir strateji olmadan Hazine’nin uzun vadeli sabit faizli veya enflasyona endeksli tahvil ihraç etmesi zorlaşabilir ve bu da Brezilya’nın borç sorunlarını daha da kötüleştirebilir.

Mali konsolidasyon çağrıları: ileriye giden bir yol mu?

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Bu artan mali risklere yanıt olarak, Brezilya hükümeti gelecek yıl için GSYİH’nın %0,25’i oranında birincil fazla vermeyi önerdi. Bu, Cumhurbaşkanı Luiz Inacio Lula da Silva’nın mevcut görev süresi boyunca koyduğu ilk fazla hedefiydi.

Bu öneri, mali konsolidasyon için daha elverişli bir ortam yaratmayı, daha düşük maliyetli borçlanma araçlarının ihraç edilmesine olanak sağlamayı ve belki de mevcut piyasa riski eğilimini tersine çevirmeyi amaçlıyor.

Ancak Itau Bank’ın da aralarında bulunduğu finans uzmanları, teklifin yeterliliği konusunda şüpheci olmaya devam ediyor.

Banka, mevcut mali uyum oranının kamu borcunu istikrara kavuşturmaya yetmediğini ileri sürerek, bunun yerine GSYH’nin yüzde 0,8’i oranında olası bir açık öngörüyor.

Hükümet tahminleri ile piyasa beklentileri arasındaki mali görünümdeki farklılık, Brezilya’nın ulusal mali durumunun zayıf olduğunu ortaya koyuyor.