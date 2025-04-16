Ethereum fiyat tahmini: Uzun vadeli yükseliş sinyalleri arasında kısa vadeli oynaklık

Ethereum (ETH) şu anda 1.594 dolardan işlem görüyor ve yatırımcıların türev piyasa faaliyetleri, stake eğilimleri ve balina hareketlerinin bir karışımına tepki vermesiyle son 24 saatte %1,90 düşüş gösterdi.

Token, 14 Nisan 2025’te 1.682 dolarlık zirveye ulaştığından bu yana %5,23’lük bir düşüş gördü ve bu da kısa vadeli düşüş eğilimine işaret ediyor.

Destek kırılırsa Ethereum fiyatı 1.500 dolara düşebilir

Copy link to section

Kısa vadeli düşüş eğilimi, türev borsalarına 77.000 ETH’nin benzeri görülmemiş bir şekilde girmesiyle tetikleniyor. Bu durum, genellikle keskin fiyat düşüşlerinin habercisi oluyor.

CryptoQuant’ın Nisan ayında gerçekleştirdiği makro ve zincir üstü analize göre türev faaliyetlerindeki bu artış, 65.000 ETH’lik geçmiş zirveleri aşarak artan oynaklığa işaret ediyor; ETH artık grafiklerde kritik destek seviyelerini test ediyor.

Saatlik zaman diliminde fiyat, 1.551 dolarlık hayati bir desteğe yaklaşıyor ve bunun altına gerileme ETH’yi 1.500 dolar bölgesine iterek düşüş eğilimini güçlendirebilir.

Bu baskıyı daha da artıran şey, Ethereum’un staking bakiyesinin sadece beş günde 120.000 ETH azalması oldu. Bu durum, stake edilmemiş token’ların yakında piyasaya sürülebileceği ve satış potansiyelinin artabileceği anlamına geliyor.

Total value of staked Ethereum (ETH) by CryptoQuant

Yaklaşık 192 milyon dolar değerindeki bu staking indirimi, ETH’nin borsa arzındaki artışla aynı zamana denk geliyor. ETH, Nisan ayının başından bu yana yaklaşık 400.000 ETH artarak geçen hafta fiyatını kısa süreliğine 1.500 doların altına çekmişti.

Exthereum exchange reserve chart by CryptoQuant

Borsalardaki rezervlerde böyle bir artış, genellikle daha fazla token’ın kapışılmaya hazır olduğu anlamına gelir ve genellikle arzın talebi aşmasıyla birlikte aşağı yönlü fiyat hareketine yol açar.

Ancak bu zorlukların ortasında, balinalar olarak da bilinen ve 10.000 ila 100.000 ETH’yi kontrol eden büyük yatırımcılar tekrar alım yapmaya başladılar ve bu ayın başlarında 570.000 ETH’yi sattıktan sonra son 48 saatte 320.000 ETH daha satın aldılar.

Bu yenilenen balina birikimi, ETH’nin fiyatını destekleyebilir ve stake çıkışları ve borsadaki arz artışından kaynaklanan satış baskısına karşı bir tampon görevi görebilir; ancak yakın zamanda bir balinanın 20.000 ETH’yi (yaklaşık 32,4 milyon dolar değerinde) Kraken’e taşıması, olası bir satış dalgası endişelerini artırdı ve kısa vadeli görünümü daha da bulandırdı.

ETH 1.600 doların üzerine çıkarsa olası bir yükseliş

Copy link to section

Teknik olarak ETH, 4 saatlik grafikte simetrik üçgen formasyonunun alt sınırını araştıran bir kavşakta bulunuyor ve boğaların daha derin bir düşüşten kaçınmak için sıkı tutunması gerekiyor.

Ethereum price chart by TradingView

Alt sınır tutunursa, fiyat 1.600 doların üzerine çıkabilir ve Mart ayının sonundan bu yana aşağı yönlü bir trend çizgisiyle işaretlenen 1.688 dolarlık direnci zorlayabilir ve olası bir kırılma ile 1.800 dolara kadar yükselebilir.

Ancak bu sınırın altına düşüş ETH’nin 1.522 dolara kadar gerilemesine neden olabilir ve bu da başarısız olursa bir sonraki durak, yükseliş umutlarını sürdürmek için kritik bir seviye olan 1.412 dolar olabilir.

Göreceli Güç Endeksi (RSI) ve Stokastik Osilatör gibi göstergeler nötr seviyesinin altında seyrediyor ve desteklerin bozulması durumunda yoğunlaşabilecek artan düşüş momentumuna işaret ediyor.

Günlük grafikte ETH’nin 1.689 doların üzerinde tutunamaması bir geri dönüşü tetiklerken, bugün zayıf bir kapanış onu yakında 1.450-1.500 dolara doğru sürükleyebilir.

Orta vadede, 1.537 dolar desteğinin baskı altına girmesiyle temkinli olunması gerekirken, buradaki bir kırılmanın 1.300 dolara geri çekilmeye yol açarak yatırımcı güvenini sarsması bekleniyor.

Bu kısa vadeli engellere rağmen, Ethereum’un uzun vadeli beklentileri, kurumsal benimsenme ve Ethereum tabanlı ETF’lerin yükselişi etrafındaki iyimserlikle desteklenerek parlak görünüyor.

Uzmanlar, ETH’nin merkezi olmayan finans (DeFi) ve değiştirilemez token’lar (NFT’ler) alanındaki merkezi rolü ve artan kurumsal ilginin de katkısıyla 2025 yılına kadar 6.000-14.000 dolara kadar çıkabileceğini öngörüyor.

Ethereum’da 47 milyar dolardan fazla paranın kilitli olduğu DeFi, tasfiyelerin ardından likiditeyi yeniden kazanıyor, ancak ETH’nin 917,99 dolara düşmesi durumunda 937 milyon dolarlık pozisyon savunmasız kalmaya devam ediyor ve bu da kripto paranın kaderini sektörün istikrarına bağlıyor.

DeFi borçluları, likidasyon fiyatlarını 917,99 dolar civarına belirleyerek, 1.400 ila 1.500 dolar arasında risk altında olan çok az pozisyon belirleyerek, dalgalı piyasalarda temkinli bir yaklaşım sergiliyor.

ABD’nin Çin’e uygulayacağı gümrük vergileri gibi daha geniş ekonomik faktörler de ETH’yi olumsuz etkiliyor. Küresel ticaret endişeleri kripto para piyasalarına da yansıyor.

Trump dönemindeki tekliflerle bağlantılı olan bu tarife endişeleri, yatırımcıların bahislerini korumaya almaları nedeniyle son dönemde yaşanan düşüşü kısmen açıklıyor.

Bununla birlikte, Ethereum’un DeFi ve NFT’lerdeki temel rolü ve Ethereum 2.0 gibi yükseltmeleri, kısa vadeli türbülanslar devam etse bile, onu uzun vadeli başarıya hazır tutuyor.

ETH kritik teknik seviyelerde dans ederken, piyasa gözlemcileri bu kısa vadeli gerginlikleri, daha parlak bir geleceğe işaret eden güçlü temellerle karşılaştırmalı.