GTA VI, Take-Two hissesini gümrük vergilerinden ve durgunluk korkularından koruyor

Adam Parker, Trump’ın gümrük vergileri ve tam kapsamlı bir ticaret savaşı korkusunun küresel hisse senetlerinde yarattığı tahribat nedeniyle yatırımcıların Take-Two Interactive Software Inc (NASDAQ: TTWO) şirketine yönelmesi gerektiğini söylüyor.

Trivariate Research’ün kurucusu ve genel müdürüdür.

Trump’ın ticaret politikalarının ABD ekonomisini bu yıl sonundan önce resesyona sürüklemesi bekleniyor ve yavaşlayan ekonominin ihtiyari harcamaları etkilemesi bekleniyor.

Yine de Trivariate’den Parker, TTWO’nun 2025’te ABD hisse senetlerini çok daha az çekici hale getirecek olan makro belirsizliğe dayanacak güce sahip olduğuna inanıyor.

GTA VI, TTWO’da gelir ve serbest nakit akışı büyümesini artıracak

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Adam Parker, Take-Two hissesi konusunda iyimser çünkü video oyunu yayıncısının merakla beklenen Grand Theft Auto VI’yı 2025 yılında piyasaya sürmesi bekleniyor.

Tarihsel olarak GTA, TTWO için sadece birkaç çeyrek değil, birkaç yıldır gelir büyümesini ve serbest nakit akışını hızlandıran bir oyun olmuştur.

Piyasa uzmanı bugün CNBC’ye verdiği röportajda, “Sonuçta gelecek olan şey bir sonraki Grand Theft Auto olacak ve bununla birlikte tarihsel olarak çok uzun bir kuyruğu olan gelir büyümesinde ve serbest nakit akışında bir adım değişikliği olacak.” dedi.

GTA VI’nın beklenen lansmanının, Take-Two hisselerinin trendin tersine dönmesine ve makro belirsizliğin ABD hisselerini kazanç için çabaladığı bir dönemde önemli ölçüde yeşil bölgede kalmasına yardımcı olduğunu unutmayın.

Durgunluk döneminde dayanıklı kalmak için Take-Two hissesi

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Trivariate’den Parker’a göre, gümrük vergileri durumu ve bunun sonucunda ortaya çıkan ticaret savaşı 2025 yılında ekonomik yavaşlamaya yol açsa bile Take-Two hisselerinin dayanıklılığını koruması muhtemel.

Yavaşlayan bir ekonomide bile, GTA VI’nın piyasaya sürülmesi bu video oyunu yayıncısının mevcut on yılın sonunda gelirini iki katına çıkarmasına yardımcı olabilir.

Bu durum, Take-Two Interactive Software’de “risk-ödül ilişkisinin pozitife kaymasına” neden oluyor, diye ekledi.

Tarife belirsizliğine rağmen, Nasdaq’ta listelenen firma yakın zamanda bu yıl 5,67 milyar dolara kadar gelir için rehberliğini destekledi. Analistler ise buna karşılık daha düşük bir 5,61 milyar dolar seviyesindeydi.

TTWO hisseleri 2025 yılında ne kadar yükselebilir?

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Parker, Take-Two hissesi konusunda yükseliş eğilimini sürdüren tek kişi değil. Video oyunu yayıncısı hakkındaki daha geniş Wall Street konsensüsü, büyüme beklentileri ve yaklaşan sürümleri hakkındaki sürekli iyimserliği yansıtarak, “aşırı ağırlık”ta kalmaya devam ediyor.

Ascendiant Capital’den Edward Woo, TTWO hisselerinde şu anda 270 dolarlık bir yükseliş öngörüyor; bu da mevcut seviyelerden %25’in üzerinde bir kazanç potansiyeli olduğunu gösteriyor.

Woo, müşterilerine gönderdiği son notta, Rockstar Games, Zynga ve 2K’nın sahibi olan şirkete ilişkin olumlu görüşünün temel nedeninin GTA VI’nın beklenen çıkışı olduğunu belirtti.

Bununla birlikte, Take-Two Interactive Software hisseleri, şu anda temettü ödememesi nedeniyle gelir yatırımcıları için cazip olmayı sürdürüyor.