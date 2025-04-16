Hint piyasaları açıldı: Sensex ve Nifty rekor ralliden sonra geri çekildi; Infosys ve Maruti en geride kalanlar arasında

Hindistan hisse senedi endeksleri, 16 Nisan Çarşamba günü erken işlemlerde bir miktar geri çekildi. Yatırımcılar, önceki gün ABD’deki ticaret tarifeleri politikalarının yarattığı rahatlamanın da etkisiyle yaşanan önemli yükselişin ardından kar elde etmeye başladı.

Açılış gongunun ardından ana endeksler kısa süre sonra negatif bölgeye geriledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın bazı tarifelere ara verme kararını Salı günü önemli kazançlarla kutlayan piyasalar, konsolidasyon sinyalleri verdi.

BSE Sensex, ilk işlem aşamasında 119,68 puan düşüşle 76.615,21’e geriledi.

Aynı dönemde NSE Nifty 50 endeksi 48,15 puan gerileyerek önceki günkü kapanış seviyesinin hafif altına, 23.280,40’a geriledi.

Aşağı yönlü baskı en çok teknoloji ve ilaç hisseleri arasında belirgindi. 30 hisselik Sensex paketinde, Infosys en önemli düşüşü yaşayarak %1,54 düştü.

Bunu, yüzde 1,35 düşüşle 11.692,50 ₹’ye gerileyen otomobil üreticisi Maruti Suzuki ve yüzde 1,30 düşüşle 219,40 ₹’ye gerileyen Eternal [kaynak metne göre] izledi.

Sektörel bazda, satış baskısından en çok etkilenen endeks Nifty BT oldu ve yüzde 0,94 düşüşle 32.963,30’a geriledi.

Nifty Pharma endeksi de yüzde 0,50 düşüşle 20.808,20’ye gerilerken, ilaç sektöründeki düşüşü yansıtan Nifty Midsmall IT & Telecom endeksi de yüzde 0,50 düşüşle 8.637,45’e geriledi.

Salı günkü coşkuyla keskin bir tezat oluşturuyor

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Bu sakin başlangıç, sadece 24 saat önce görülen güçlü performansla büyük bir tezat oluşturuyordu.

Salı günü, 15 Nisan’da piyasa güçlü bir toparlanma yaşadı ve günü yeşil bölgede kapattı.

Gümrük vergisi indirimi haberlerinin etkisiyle Sensex, seansı 1.577,63 puan (veya yüzde 2,10) artışla 76.734,89’dan tamamladı.

Nifty 50 endeksi yüzde olarak daha da yükselerek 500 puan (veya yüzde 2,19) artışla 23.328,55’ten kapandı.

Salı günkü mitinge geniş katılım oldu.

Sensex hisseleri arasında en iyi performansı gösteren IndusInd Bank, yüzde 6,84 artışla 735,85 ₹’den kapandı.

Tata Motors [kaynak metinde farklı kapanış fiyatlarıyla iki kez bildirildi] de en çok kazananlar arasında öne çıktı ve sırasıyla %4,50 artışla 621,80 ₹ ve 3.257,40 ₹’den kapandı.

Etkileyici bir şekilde, yalnızca iki Sensex hissesi – defansif ağır sikletler ITC (%0,36 düşüşle 420,30 ₹) ve Hindustan Unilever (%0,23 düşüşle 2.361,05 ₹) – Salı gününü düşüşle kapattı.

Sektörel olarak, Nifty Realty endeksi Salı günü yükselişe öncülük etti ve %5,64 artışla 834,75 ₹’den kapandı.

Nifty Financial Services Ex-Bank endeksinde (%3,53 artışla 26.978,65 ₹) ve Nifty Auto endeksinde (%3,39 artışla 21.246,20 ₹) de güçlü kazançlar görüldü.

Salı günü kurumsal faaliyetler piyasa dinamikleri hakkında daha fazla bilgi sağladı. Yabancı Kurumsal Yatırımcılar (FIIs), 6.065,78 crore değerinde hisse senedi satın alarak önemli net alıcılar olarak ortaya çıkarak güçlü bir inanç gösterdi.

Öte yandan, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar (YKY) toparlanma sırasında kar elde etmiş gibi görünüyor ve 1.951,60 crore ₹ değerinde hisse senedinde net satıcı olarak kayıtlara geçti.

Çarşamba günkü erken düşüş, son dönemdeki sert yükseliş hareketinin ardından olası bir konsolidasyon evresine işaret ediyor.