Kripto özeti: BTC 85 bin dolara yakın, XRP büyük yasal güncellemeye rağmen %2 düştü

Kripto para piyasası Çarşamba günü durgun kaldı ve ivmeyi sürdürmekte zorlandı.

Bitcoin 84.000 dolar seviyesinin üzerinde kalmayı başardı ancak büyük bir yükseliş hareketi gerçekleştiremedi.

Küresel kripto para piyasası değeri, son 24 saatte %0,50 düşüşle 2,67 trilyon dolara geriledi.

Aynı dönemde toplam pazar hacmi %8,30 düşüşle 70,63 milyar dolara geriledi.

Gümrük tarifeleri etrafındaki süregelen belirsizlik nedeniyle genel piyasa temkinli kalmaya devam ediyor.

Yatırımcılar, potansiyel yeni ticaret önlemlerinin hem kapsamı hem de zamanlaması konusunda temkinli olmaya devam ediyor.

Bitcoin (BTC) fiyatı bugün

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Bitcoin, son 24 saatte %0,24’lük mütevazı bir artışla 84.944,31 dolardan işlem gördü.

Kripto paranın 24 saatlik işlem aralığı 83.100,62 dolar ile 85.232,09 dolar arasındaydı.

Bitcoin’in piyasa hakimiyeti %0,18 artışla %63,14’e çıktı.

Semler Scientific (SMLR), ek Bitcoin satın almak için Salı günü ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) 500 milyon dolarlık raf kaydı başvurusunda bulundu.

Fonlar, ilk olarak Mayıs 2024’te benimsenen şirketin Bitcoin hazine stratejisini daha da ileriye taşıyacak. Semler şu anda 3.192 BTC tutuyor.

Ethereum (ETH) fiyatı bugün

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Ethereum yaklaşık %1,7 düşüşle 1.590,78 dolardan işlem gördü.

Gün içi en düşük ve en yüksek seviye sırasıyla 1.558 dolar ve 1.627,19 dolar oldu.

Binance Research’ün yeni raporunda, Ethereum’un katman-2 ölçeklenebilirliğine doğru ilerlemesinin Ether’in değer kazanımını baltalayabileceği uyarısı yer alıyor.

L2 çözümlerinin tıkanıklığı azaltmayı ve işlem maliyetlerini düşürmeyi hedeflediği belirtilirken, raporda bunların aktiviteyi Ethereum taban katmanından uzaklaştırarak Ether’in fiyatı üzerinde baskı oluşturabileceği belirtiliyor.

XRP ve SOL’un bugünkü fiyatı

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XRP de günlük en düşük 2,04 dolar ve en yüksek 2,14 dolara ulaştıktan sonra yaklaşık %2 düşüşle 2,09 dolardan işlem gördü.

ABD Temyiz Mahkemesi, Ripple ve SEC’in devam eden XRP davasında temyizin durdurulması yönündeki ortak talebini onaylamış olsa da fiyatlar baskı altında.

Bu hamle, her iki tarafa da bir anlaşmaya varmak için çalışmak üzere zaman tanıyor. Mahkeme belgelerine göre, SEC’e 60 gün içinde bir durum raporu sunması talimatı verildi.

Solana (SOL) fiyatı yaklaşık %1 düşüşle 128,55 dolardan işlem gördü.

Kripto para, gün içinde 123,72 dolara kadar düşük ve 130,50 dolara kadar yüksek seviyelere ulaştı.

En çok kazanan ve kaybeden kripto paralar

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Core (CORE) son seansta kazananlar arasında başı çekti ve son 24 saatte %16,56 artışla 0,5838 dolardan işlem gördü.

Fartcoin (FARTCOIN) da önemli bir yükseliş gördü ve %8,20 artışla 0,9306 dolara ulaştı. Raydium (RAY) son bir günde %8,92 artışla 2,33 dolara çıktı.

Curve DAO Token (CRV) %5,83 artışla 0,6389 dolardan kapandı.

EOS (EOS), %5,73 artışla 0,6340 dolara yükselerek kazananlar listesini tamamladı.

Kaybeden tarafta ise Onyxcoin (XCN) %15,08 düşüşle 0,01695 dolara, Movement (MOVE) ise %10,57 düşüşle 0,2540 dolara geriledi.

JasmyCoin (JASMY) %7,98 düşüşle şu anda 0,01409 dolardan işlem görüyor.

Celestia (TIA) %7,14 düşüşle 2,29 dolara, Pi (PI) ise %6,91 düşüşle 0,6177 dolara geriledi.