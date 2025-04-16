Dünyanın en büyükleri arasında yer alan Seyşeller merkezli kripto para borsası OKX, ABD’ye resmen giriş yapıyor.

Ripple’ın yakın zamanda satın aldığı Hidden Road’un eski yöneticisi ve şimdi OKX US’in yeni CEO’su olan Roshan Robert, bunu 16 Nisan’da duyurdu.

Robert’a göre OKX, şirketin merkezi kripto para borsasının ABD versiyonunu başlatıyor ve ülkedeki kullanıcıları için yeni bir cüzdan da kullanıma sunuyor.

OKX’in genişlemesi, San Jose, Kaliforniya’da bulunan yerel merkez ofisini de içeriyor.

“Bugün, OKX’in merkezi kripto para borsasının ve OKX Wallet’ın ABD’de lansmanını ve ayrıca San Jose, Kaliforniya’da bölgesel merkezimizin kurulmasını duyurmaktan heyecan duyuyorum.

Robert, bir blog yazısında, “Amerikalı müşterilerimiz artık yüksek performanslı platformumuza erişebiliyor ve kripto Süper Uygulaması oluşturma vizyonumuzun bir parçası olarak yıl boyunca yeni özellikler sunacağız” dedi.

Borsa, mevcut OKCoin müşterilerini OKX platformuna taşıyacak ve yeni müşteriler aşamalı bir dağıtımla katılacak. OKX, yıl sonuna kadar ulusal bir dağıtımı tamamlamayı planlıyor.

“OKX, uzun zamandır zincir üstü teknolojide küresel bir liderdir ve şimdi bu uzmanlığı dünyanın en büyük finans piyasasına getiriyoruz. Amerikalı müşteriler, Bitcoin, Ethereum, USDT ve USDC gibi en iyi kripto para birimlerini satın alabilir, satabilir ve dönüştürebilirken, aynı zamanda geleneksel finansı sorunsuz yerel banka hesabı entegrasyonları aracılığıyla kriptoyla bağlayabilir,” diye ekledi borsanın yeni ABD CEO’su.

Mevzuata uygunluk

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OKX’in ABD’de operasyonlarını yeniden başlattığı duyurusu, şirketin Adalet Bakanlığı ile bir anlaşmaya varmasından sadece iki ay sonra geldi. Şubat 2025’te, DOJ, borsanın ABD’de yasadışı faaliyet gösterme suçlamalarının ardından 500 milyon dolarlık bir para cezasını kabul ettiğini duyurdu.

Savcılara göre OKX, borsanın uluslararası platformu kayıtlı olmamasına rağmen hizmetlerini Amerikalı müşterilere sundu. Kayıtlı olmayan bir varlık işletmenin dışında, borsanın zorunlu kara para aklama kontrolleri yapmadığı iddia ediliyor.

Robert, şirketin ABD’ye doğru genişlemesinde sorumlu bir yaklaşım sergilediğini söyledi. Bu, gerekli özeni gösterme, müşterinizi tanıma (KYC) ve kara para aklamayı önleme (AML) süreçleriyle ilgili uzlaşma anlaşmalarıyla uyumlu bir harekettir.

“Amerika’ya girişimiz bir pazar genişlemesinden daha fazlasıdır; sorumlu büyümeye olan bir bağlılıktır. Düzenlemeler geliştikçe OKX, şeffaf ve uyumlu bir şekilde faaliyet gösterdiğimizden emin olmak için ABD düzenleyicileri ve politika yapıcılarıyla yakın bir şekilde çalışmaktadır,” diye belirtti.

ABD, Başkan Donald Trump’ın ikinci dönem için göreve gelmesinden bu yana kripto dostu olmaya başladı. Düzenleyiciler, yeni bir Kripto Görev Gücü’nün parçası olarak yuvarlak masa toplantıları düzenleyen Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu da dahil olmak üzere sektör için düzenleyici netlik arıyor.