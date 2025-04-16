Ripple Labs ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), uzun süredir devam eden XRP davasında yasal itirazlarını askıya alma konusunda anlaşarak, kripto para sektörünün en dikkat çekici mahkeme savaşlarından birinin olası sonuna işaret etti.

Bu hamle, her iki tarafın da uzlaşma görüşmelerine girerken zamandan ve kaynaklardan tasarruf etmeyi amaçladığını belirten 10 Nisan tarihli ortak bir dosyalamayla açıklandı. Ripple’ın artık 16 Nisan’da son tarihi olan özetini dosyalaması gerekmeyecek.

Bu gelişme, Senato’nun 9 Nisan’da Paul Atkins’i yeni SEC Başkanı olarak onaylamasının ardından geldi. Piyasa gözlemcileri, liderlik değişiminin zamanlamasının, davalardaki ani duraklamayla birleşince düzenleyici yaklaşımda bir değişime işaret edebileceğini söylüyor.

Yatırımcılar olası sonuçları değerlendirirken, XRP borsa yatırım fonu (ETF) hakkındaki spekülasyonlar artıyor.

Balina aktivitesi artıyor

Copy link to section

Olağandışı balina aktivitesi, içeriden konumlandırmanın devam edip etmediği konusunda daha fazla soru gündeme getirdi. Kripto analisti John Squire, son günlerde büyük kurumsal cüzdan transferleri ve XRP etrafında anormal zincir içi hareketler olduğunu belirtti.

Hukuki aranın prosedürel bir adımdan daha fazlası olduğunu belirten yetkili, bunun kapalı kapılar ardında yapılan görüşmelerden kaynaklanan hesaplanmış bir hareket olduğunu söyledi.

Squire, X başlığı altında yayınladığı detaylı bir yazıda, büyük cüzdanların yasal bir dönüm noktasından önce kendilerini yeniden konumlandırdıklarında, bunun genellikle olumlu bir sonuç beklentisini yansıttığını ileri sürdü.

16 Nisan’a kadar bir anlaşmaya varılırsa bunun sadece Ripple için değil aynı zamanda daha geniş kripto düzenlemesi için de önemli bir dönüm noktası olabileceğini savundu. Birkaç XRP ETF dosyası halihazırda mevcut ve bir çözüm bunların ilerlemesine yardımcı olabilir.

Yasal oranlar anlaşmayı destekliyor

Copy link to section

Hukuk analisti Fred Rispoli, 16 Nisan’dan önce önemli bir gelişmenin muhtemel olduğu tahmininde bulundu. Ripple’ın temyiz başvurusunda bulunma olasılığının sadece %10 olduğunu, uzlaşma veya davanın geri çekilmesi olasılığının ise %90 olduğunu belirtti.

Rispoli, Ripple’ın bir sonraki mahkeme kararını erteleyemeyeceğini, bu nedenle nihai karar için zaman aralığının daraldığını belirterek usul kısıtlamalarını öne sürdü.

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, Mart ayında davanın çözüme yakın olduğunu belirtmişti.

Son duraklama bu değerlendirmeyi destekliyor. Bazı hukuk uzmanları Atkins’in atanmasının SEC’in davayı düşürmesine veya daha az agresif bir uygulama aramasına yol açabileceğini söylüyor, özellikle de XRP’nin sınıflandırması inceleme altındayken.

ETF ivmesi artıyor

Copy link to section

Yasal belirsizlik muhtemelen sona ererken, endüstrinin dikkati ETF piyasasına yöneliyor. XRP en çok işlem gören altcoin’lerden biri olmaya devam ediyor ve düzenleyici belirsizlik ortadan kaldırılırsa, varlık yöneticileri durmuş ETF çabalarını canlandırabilir.

Bu yılın başlarında spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanmasının ardından kurumsal yatırımcıların bu tür ürünlere olan ilgisi arttı.

SEC henüz XRP ETF dosyalamaları hakkında kamuoyuna açıklama yapmamış olsa da iyimserlik artıyor. Yasal gerginliğin azaltılması, liderlik değişimi ve zincir üstü hareketin bir araya gelmesi 16 Nisan’ı önemli bir tarih olarak konumlandırdı.

Varılacak bir anlaşma, yıllardır süren bir anlaşmazlığın sonunu getirebilir ve XRP’nin daha geniş kurumsal kitleler tarafından benimsenmesinin önünü açabilir.