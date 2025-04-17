BT hizmetleri firması Wipro Ltd’nin Haziran çeyreği için hayal kırıklığı yaratan gelir tahmini yayınlamasının ardından hisseleri Perşembe günü %6,3’e kadar düştü ve bu durum, küresel teknoloji harcamalarındaki kesintilerin devam etmesi nedeniyle üst üste üçüncü yıl düşüş yaşanabileceği endişelerini artırdı.

Hindistan’ın dördüncü büyük bilişim ihracatçısı, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Nisan-Haziran döneminde gelirinin sırasıyla %1,5 ile %3,5 arasında düşmesini beklediğini söyledi. Yeni CEO Srini Pallia, yeni mali yıla girerken “belirsizliklerin önemli ölçüde arttığı” konusunda uyardı.

Analistler, rehberliğin 2026 mali yılı için endişe verici bir başlangıç olduğunu ve liderlik değişikliğine rağmen olumsuzlukların devam ettiğini gösterdiğini söyledi.

Thierry Delaporte’un ani ayrılışının ardından Nisan 2024’te görevi devralan Pallia, bir dizi zayıf çeyrek, ertelenen büyük anlaşmalar, yetenek kaybı ve pazar payı erozyonu ile boğuşan bir şirketi devralıyor.

Wipro hisseleri Perşembe günü TSİ 11:51 itibarıyla %5 düştü ve yıl başından bu yana düşüşünü %22,4’e çıkardı.

Bu, Nifty BT endeksinin %24,8’lik düşüşünden biraz daha iyi olsa da, yatırımcıların şirketin geleceğine yönelik artan şüpheciliğini gösteriyor.

Analistler üçüncü yıl gelir daralması konusunda uyarıyor

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Aracı kurumlar, Wipro’nun birinci çeyrek rehberliğinin toparlanmaya yönelik erken umutları boşa çıkarabileceğini hemen bildirdi.

Phillip Capital analistleri bir notta, “İlk çeyrek rehberliği, iki yıllık gelir düşüşünün ardından zorlu bir yılın daha başlangıcına işaret ediyor” dedi.

Nomura, Nuvama, Emkay ve ICICI Securities gibi bazı firmalar, artan makroekonomik belirsizlik, yavaşlayan dönüşüm projesi harcamaları ve özellikle ABD gibi önemli pazarlardaki jeopolitik gerginliklerin ve tarifelerin devam eden etkisini gerekçe göstererek 2026 ve 2027 mali yılı kazanç tahminlerini düşürdü.

Nomura, 2026 mali yılı hisse başına kazanç (EPS) tahminlerini %2-4 oranında düşürdü ve hedef fiyatı 300 ₹’den 280 ₹’ye revize etti.

Hissedarların getiri politikalarında iyileşmeye işaret ederek Satın Alma notunu korudu ancak kazanç projeksiyonlarının Bloomberg konsensüsünün %8-9 altında kaldığı konusunda uyardı.

Nuvama, hisse senedini Beklet’e düşürdü ve fiyat hedefini 260 ₹’ye indirdi ve Wipro’nun zayıf birinci çeyrek rehberliğinin dönüşüm tezini tehlikeye attığını belirtti.

Aracı kurum, 2026/27 mali yılı EPS tahminlerini %3,7’ye kadar düşürdü.

Zayıf tahminler yaygın düşüşlere yol açıyor

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LSEG verilerine göre, hisseyi takip eden 39 analistin en az dokuzu notlarını düşürürken, 20’si de fiyat hedeflerini düşürdü.

Analistlerin ortalama notu “Tut” seviyesinde kalırken, medyan hedef fiyat son bir ayda yaklaşık %14 düşüşle 250 ₹’ye geriledi.

Emkay Global, şirketin 1. çeyrek görünümünün hem potansiyel talep toparlanmasını hem de daha fazla zayıflığı hesaba kattığını söyledi.

Güçlü bir anlaşma havuzuna rağmen, kısa vadede görünürlüğünün düşük olduğunu vurgulayan ₹260 hedefiyle “Azalt” notunu korudu.

ICICI Securities, Mart çeyreğinin performansını “berbat” olarak nitelendirdi ve zayıf gelirler ile makroekonomik endişeleri, özellikle otomotiv ve imalat gibi takdir yetkisinin yoğun olduğu sektörlerde dile getirdi.

Şirket, tek parlak noktanın kazanılan iki büyük anlaşmadan elde edilen toplam sözleşme bedeli (TCV) olduğunu söylerken, Wipro’nun en önemli zorluğunun siparişleri gelire dönüştürmek ve Avrupa operasyonlarını istikrara kavuşturmak olduğunu ekledi.

Büyüme tetikleyicileri belirsizliğini korurken aracı kurumlar ihtiyatlı davranıyor

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Motilal Oswal Financial Services (MOFSL), sabit kur bazında yıllık bazda %1,9’luk bir gelir düşüşü öngörerek 2026/2027 mali yılı EPS tahminlerini yaklaşık %4 oranında düşürdü.

Aracı kurum, 215 ₹’lik hedef fiyatla Satış notunu korudu; bu da 2027 mali yılı kazançlarının 17 katı bir değerleme anlamına geliyor.

Bazı aracı kurumlar sermaye tahsis politikalarında iyileşme ve %4’lük tahmini 2027 mali yılı temettü getirisi gibi olumlu noktalara dikkat çekse de, genel kanı hisse senedinin yeniden değerlendirilmesini gerektirecek çok az şey olduğu için kısa vadeli görünümün hala kötü olduğu yönünde.