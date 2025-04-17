Avrupa borsaları Perşembe günü düşüşle başladı. Yatırımcılar Avrupa Merkez Bankası’nın faiz oranlarına ilişkin son açıklamasını beklerken, havada bir beklenti havası vardı.

Piyasa genelinde genel hava temkinli olsa da, bazı önemli kurumsal gelişmeler bireysel hisse senetlerinde önemli hareketlenmelere yol açtı.

Ana pan-Avrupa endeksi olan Stoxx 600 endeksi, birkaç güçlü günün ardından oluşan tereddüdü yansıtarak erken işlemlerde yaklaşık %0,3 düştü. Çoğu sektörde düşüşler görüldü.

Almanya’nın DAX’ı açılışta pozitif bölgeye doğru flört etti ve ardından hafifçe kırmızıya kaydı. Bu bekle ve gör yaklaşımı, ECB’nin Perşembe günü daha sonra yapacağı politika duyurusuna hazırlanırken geliyor.

Merkez bankasının bu yıl üçüncü kez faiz oranlarını düşürmesi, muhtemelen çeyrek puanlık bir indirim yapması ve temel mevduat faiz oranını %2,25’e düşürmesi bekleniyor.

Beklenen bu kesintiler, özellikle küresel ticaret ve tarifelerin belirsiz görünümü göz önüne alındığında, Avro Bölgesi’nin ekonomik sağlığına ilişkin yaygın endişelerden kaynaklanıyor.

Siemens enerjisi Dax’ı aydınlatıyor

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Siemens Energy, sakin eğilime muhteşem bir şekilde karşı çıktı. Alman enerji teknolojisi firmasının hisseleri, 2025 mali yılı için çok daha güçlü bir görünüm sunmasının ardından %12 oranında yükselerek kesinlikle yükseldi.

Şirket Çarşamba günü geç saatlerde, karşılaştırılabilir gelirin %13 ila %15 arasında arttığını duyurdu. Bu, daha önce tahmin edilen %8 ila %10’dan büyük bir sıçrama.

Kâr tahminleri de önemli ölçüde arttı; özel kalemler öncesi marj şimdi %4 ila %6’ya sabitlendi (%3 ila %5’ten) ve net gelirin daha önce öngörülen “eşitlik noktasına yakın” seviyeden çok daha iyi bir şekilde “1 milyar avroya (1,13 milyar $) ulaşması bekleniyor.

Bu iyimserlik, beklentileri rahatlıkla aşan ön çeyrek sonuçlarıyla desteklendi; gelir 9,3 milyar avroluk konsensüse kıyasla 9,96 milyar avro olarak gerçekleşirken, kâr ise beklenen 372 milyon avroya karşın 615 milyon avroya ulaştı.

Rüzgar ünitesindeki sorunlar nedeniyle bölünme sonrası zorluklar yaşayan ancak yapay zeka devrimiyle artan büyük elektrik talebi umutlarıyla hisseleri 2024 boyunca sert bir şekilde yükselen bir şirket için bu, dikkate değer bir dönüşüm hikayesi.

Hermès sağlam büyümesine rağmen tökezliyor

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Bu arada, lüks moda dünyasında Hermès için işler pek de parlak değildi.

Yakın zamanda rakibi LVMH’nin elinden dünyanın en büyük lüks firması ünvanını alan ikonik çanta üreticisi Birkin’in hisseleri %2,3 düştü.

Bu düşüş, şirketin ilk çeyrekte saygın bir satış büyümesi bildirmesine rağmen gerçekleşti.

Gelir, Amerika’daki güçlü sonuçlar (+%11) ve Avrupa ve Asya’daki sağlam kazanımların desteğiyle, sabit kurlarla yıllık bazda %7 artarak 4,1 milyar avroya (4,65 milyar $) yükseldi.

Ancak, bu en üst satır rakamı, Citi’ye göre %7,6 büyüme öngören analistlerin belirlediği yüksek çıtanın hemen altında kaldı. Citi analistleri hala sonuçları “saygın bir sonuç” olarak nitelendirdi.

Hermès’in önemli deri ürünleri bölümü iyi performans gösterirken (+%10), saatler (-%10) ve parfümler/güzellik ürünleri (düz) geride kaldı.

Hermès açıklamasında, küresel “ekonomik, jeopolitik ve parasal belirsizliklere” rağmen “sabit döviz kurlarında gelir artışı için iddialı bir hedef” olduğunu teyit ederek güvenini korudu.

Piyasanın bu hafif tepkisi, özellikle LVMH’yi geride bırakmasının ardından (FactSet’e göre Çarşamba günü değeri 242,7 milyar avroya yükselirken, Hermès’in değeri 249,5 milyar avroydu) lüks lideri etrafındaki yüksek beklentilerin altını çiziyor.

Avrupa’daki bu ihtiyatlı tutum, karmaşık küresel bir arka plana karşı ortaya çıktı.

Asya borsaları, Çarşamba günü Wall Street’te görülen sert satış dalgasını görmezden gelerek gece boyunca kazanımlarını büyük ölçüde korudu.

ABD’deki bu gerileme kısmen Fed Başkanı Jerome Powell’ın ticaret gerginlikleri ve Nvidia hisselerindeki önemli düşüş hakkındaki uyarılarından kaynaklandı. Ancak ABD hisse senedi vadeli işlemleri gece boyunca bazı toparlanma belirtileri gösterdi.

Avrupa’da işlem günü yaklaşırken tüm gözler Frankfurt’a ve ECB’nin yaklaşan kararına çevrilmiş durumda.