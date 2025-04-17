ECB, enflasyonun azalmasıyla faiz oranlarını 25 baz puan düşürdü, ancak ticaret gerginliklerinin büyüme görünümünü gölgelediği konusunda uyardı

Avrupa Merkez Bankası, Perşembe günü enflasyondaki düşüşü ve ticaret gerginlikleri ile iş dünyasındaki karamsarlığın ekonomik büyümeye yönelik artan risklerini gerekçe göstererek temel faiz oranını 25 baz puan düşürdü.

Bu hamle çoğu beklentiyi karşıladı.

Bu, Avrupa Merkez Bankası’nın giderek daha kırılgan hale gelen küresel ortamda avro bölgesi ekonomisini destekleme çabaları kapsamında son bir yılda yaptığı yedinci faiz indirimi.

Bu hamleyle ECB’nin mevduat faizi 2023 başından bu yana en düşük seviye olan %2,25’e düşürüldü.

Bu durum aynı zamanda bankanın, azalan iş güveni ve ABD’nin uyguladığı gümrük vergilerinin ekonomik etkileri konusundaki artan endişelerini de yansıtıyor.

Merkez bankası para politikası açıklamasında, “Avro bölgesi ekonomisi küresel şoklara karşı bir miktar dayanıklılık oluşturuyor, ancak artan ticaret gerginlikleri nedeniyle büyüme görünümü kötüleşti” dedi.

‘Artan belirsizlik haneler ve firmalar arasındaki güveni azaltacaktır’

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ECB, dilde önemli bir değişiklik yaparak, faiz oranlarının “anlamlı ölçüde daha az kısıtlayıcı” olduğu yönündeki önceki değerlendirmesini geri çekti ve bir dizi faktörün artık avro bölgesinin ekonomik görünümü üzerinde daha fazla etkili olabileceğini kabul etti.

“Artan belirsizlik haneler ve firmalar arasındaki güveni azaltacaktır ve ticaret gerginliklerine karşı olumsuz ve değişken piyasa tepkisinin finansman koşulları üzerinde sıkılaştırıcı bir etkisi olması muhtemeldir. Bu faktörler avro bölgesi için ekonomik görünümü daha da olumsuz etkileyebilir” dedi.

Bu değişim, merkez bankasının mevcut faiz oranı seviyelerinin artık “nötr” olarak gördüğü seviyenin üst sınırında olduğu görüşünü yansıtıyor; bu seviye ne büyümeyi teşvik ediyor ne de kısıtlıyor.

Bu nötr aralık gevşek bir şekilde %1,75 ile %2,25 arasına yerleştirilse de, politika yapıcılar bunun sabit bir kıstas olmadığını vurguladılar.

ECB, piyasalar iki faiz indirimini daha fiyatlandırırken net bir rehberlik sağlamaktan kaçınıyor

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Faiz indirimine rağmen ECB, önümüzdeki yola ilişkin net bir yönlendirme yapmadı.

Bunun yerine, bundan sonraki kararların ekonomik verilere bağlı olarak toplantı bazında alınacağı vurgulandı.

Finans piyasaları 2025 yılında en az iki faiz indirimi daha fiyatlıyor ve bazı analistler, özellikle ABD tarifeleri ve küresel mali oynaklığın avro bölgesi ekonomisini daha da olumsuz etkilemesi durumunda üçüncü bir faiz indirimine yer olduğunu düşünüyor.

Cumhurbaşkanı Christine Lagarde’ın basın toplantısında bu risklere vurgu yapması bekleniyor.

Daha önce ticaret gerginliklerinin ve bunun sonucunda oluşan güven şokunun avro bölgesi büyümesini yarım puan kadar azaltabileceğini tahmin etmişti. Bu, zaten ılımlı oranlarda büyüyen bir bölge için önemli bir darbe.

Lagarde’ın ayrıca ECB’nin Mart ayındaki son toplantısından bu yana enflasyonist baskıların hafiflediğini de belirtmesi bekleniyor.

Güçlenen avro, düşen enerji fiyatları ve yavaşlayan büyüme görünümü, enflasyon tehdidinin azalmasına katkıda bulundu.

Ayrıca, ABD’nin uyguladığı tarifelerin Pekin’i mallarını Avrupa ve diğer pazarlara yönlendirmeye zorlaması halinde Çin ihracatının küresel fiyatları daha da düşürebileceğine işaret edebilir.

Euro zirvelerden geri çekildi ancak kazanımlarını korudu

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Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) duyurusunun ardından euro, 2022’nin başlarında görülen son zirvelerden gerileyerek 1,13 dolara doğru geriledi.

Yine de para birimi, yatırımcı güvenindeki değişim ve Almanya gibi ülkelerde savunma harcamalarının artacağına ilişkin artan beklentilerle Nisan ayında dolara karşı yaklaşık %5 değer kazandı.

ECB’nin bundan sonraki adımları, politika yapıcıların enflasyonu istikrara kavuşturma ve ekonomiyi dış şoklardan koruma arasındaki hassas dengeyi sağlama çabaları nedeniyle yakından izlenecek.