Eli Lilly hisseleri, obezite hapının ilk son aşama denemesinde başarılı olmasıyla %11 arttı

Eli Lilly’nin deneysel obezite hapı orforglipron, yakından takip edilen son aşama denemesinde ana hedeflerine ulaştı ve şirketin kilo verme ve diyabet tedavileri için hızla büyüyen pazardaki konumunu güçlendirdi.

Perşembe günü açıklanan sonuçlar, hapın popüler enjeksiyonlara iğnesiz ve ikna edici bir alternatif sunabileceğini ve milyonlarca insanın kronik rahatsızlıklarla başa çıkma biçimini yeniden şekillendirebileceğini gösteriyor.

Eli Lilly hisseleri, yatırımcıların sonuçları memnuniyetle karşılamasıyla Perşembe günü piyasa öncesi işlemlerde %11’e kadar yükseldi. Bu sonuçlar, şirketi karlı GLP-1 sınıfı ilaçların oral versiyonunu geliştirme konusunda Novo Nordisk gibi rakiplerinin bir adım önüne geçirdi.

ABD’li ilaç devi, orforglipronun Tip 2 diyabet hastalarının hem kilo vermelerine hem de kan şekeri kontrolünde iyileşme sağlamalarına yardımcı olduğunu bildirdi.

Devam eden yedi ileri aşama çalışmadan biri olan deneyde, hapın yan etki profilinin büyük ölçüde yönetilebilir olduğu ve piyasada bulunan enjekte edilebilir ilaçlarda gözlemlenenlerle uyumlu olduğu bulundu.

Enjeksiyonlara umut vadeden bir alternatif

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Orforglipron, en yüksek dozunda 40 hafta boyunca ortalama %7,9 (yaklaşık 7,9 kilo) kilo kaybına yol açtı.

Çalışmanın sonunda hastaların kilo kaybında duraklama yaşanmamış olması, daha uzun süreli tedavinin daha fazla sonuç verebileceğini düşündürmektedir.

Bu gelişme, Wegovy ve Ozempic gibi enjeksiyonlara daha uygun bir alternatif arayan hastalar için önemli.

Hapların üretimi ve büyük ölçekte dağıtımı daha kolay olduğundan, enjekte edilebilir GLP-1 ilaçları pazarını etkileyen sürekli tedarik sıkıntılarının hafifletilmesine yardımcı olabilir.

CEO David Ricks, şirket açıklamasında potansiyel etkiyi şu şekilde vurguladı:

En son inkretin ilacımızın güvenlik ve tolere edilebilirlik, glikoz kontrolü ve kilo kaybı beklentilerimizi karşıladığını görmekten mutluluk duyuyoruz. Bu yılın ilerleyen zamanlarında ek veri okumaları bekliyoruz.”

Güvenlik beklentilerle uyumlu

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Yan etkiler çoğunlukla hafif ila orta şiddette olup, mide bulantısı, kusma ve ishal gibi gastrointestinal semptomlar bildirilmiştir.

Analistler, en yüksek dozda tedavi gören hastaların yaklaşık yüzde 8’inin yan etkiler nedeniyle tedaviyi bıraktığını ve bunun kabul edilebilir bir aralıkta olduğunu söylüyor.

Karşılaştırıldığında, ilaç sınıfının enjekte edilebilir versiyonları, günlük yerine haftalık olarak uygulanmalarına rağmen, benzer veya biraz daha düşük kesilme oranlarına sahip olma eğilimindedir.

Analistler, satışların durdurulma oranının yüzde 9 civarında olmasını bekliyordu, bu da sonuçların tahminlere yakın olduğunu gösteriyor.

TD Cowen ve diğer yatırım şirketleri, günlük oral hapların yan etkilerinin biraz daha kötü olabileceğini öngörmüştü.

Diyabet ölçümünde karışık sonuçlar

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Olumlu işaretlere rağmen orforglipron, diyabetin temel belirteçlerinden biri olan hemoglobin A1c’yi düşürme konusunda bazı analistlerin beklentilerini karşılayamadı.

Hap, 40 hafta sonunda kan şekeri seviyelerini %8’lik başlangıç seviyesinden %1,3 ila %1,6 oranında düşürdü.

Bu, Novo Nordisk’in Ozempic enjeksiyonunu kullanan bazı hastalarda görülen %2,1’e varan azalmalarla karşılaştırılabilir.

Sonuç klinik açıdan anlamlı olmaya devam ediyor, ancak hekimler enjeksiyonları glikoz kontrolü için daha etkili olarak görürlerse, bu boşluk reçeteleme modellerini etkileyebilir.

Yine de hapın kullanım kolaylığı, rahatlığa öncelik veren hastalar için bunu telafi etmeye yetebilir.

Düzenleyici dosyalamalara bakmak

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Eli Lilly, 2025 yılı sonuna kadar obezitede orforglipron için düzenleyici onay başvurusunda bulunmayı planlıyor ve 2026 yılında diyabet başvurusunda bulunması bekleniyor.

Şirket şu anda diyabet konusunda beş, obezite konusunda ise iki deney yürütüyor ve bu yılın ilerleyen zamanlarında daha fazla veri elde edilmesi bekleniyor.

Hap, peptit bazlı bir ilaç olmadığından vücut tarafından daha kolay emiliyor ve Novo Nordisk’in diyabet hapı Rybelsus’un aksine, gıda kısıtlaması gerektirmiyor.

Bu, onu daha geniş bir hasta kitlesine daha çekici hale getirebilir.

Analistler, GLP-1 pazarının 2030’ların başına kadar yıllık 150 milyar doları aşabileceğini, bunun 50 milyar dolarına kadarının oral ilaçlardan kaynaklanabileceğini öngörüyor.

Mounjaro gibi enjekte edilebilir ilaçlarla zaten lider olan Eli Lilly, orforglipronun onay alması durumunda hakimiyetini daha da sağlamlaştırabilir.

AstraZeneca, Roche, Structure Therapeutics ve Viking Therapeutics gibi rakiplerine karşı üstünlük kuran Eli Lilly, yaygın olarak bulunabilen oral GLP-1 tedavisini sunan ilk şirket olma ve kronik hastalık yönetiminin görünümünü yeniden şekillendirme konumunu güçlendiriyor.