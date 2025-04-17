Hint borsaları, 17 Nisan Perşembe günü güçlü yükseliş trendini sürdürdü ve tüm alanlarda önemli ilerlemelerle üst üste dördüncü kazanç seansını tamamladı.

Özellikle finans hisselerine yönelik güçlü alım ilgisi ve olumlu küresel sinyallerden de destek alan endeksler, önemli dönüm noktalarına ulaşarak güçlü bir şekilde pozitif bölgede kapandı.

Boğa hissiyatı işlem günü boyunca elle tutulur haldeydi. Kapanış zili çaldığında, BSE Sensex etkileyici bir 1.508,91 puan veya %1,96 artışla 78.553,20’de duruyordu.

Daha geniş NSE Nifty 50 endeksi bu güçlü görünümü yansıtarak 414,45 puan veya %1,77 yükselerek 23.851,65 seviyesinde rahat bir kapanış yaptı.

Piyasa genişliği belirgin şekilde olumluydu; BSE’de yaklaşık 2.340 hisse yükselirken, 1.468 hisse düştü, 149 hisse ise sabit kaldı.

Medya raporlarına göre, bu geniş katılım yükselişe güç kattı ve BSE’de listelenen firmaların toplam piyasa değerini 4,33 lakh crore rupi artırarak 419,33 lakh crore rupiye çıkardı.

Finans ve bankalar başı çekiyor

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Gün içindeki yükselişe bankacılık ve finans hisseleri öncülük etti.

Bank Nifty endeksi, HDFC Bank ve ICICI Bank gibi önemli yatırımcıların güçlü alımlarıyla yaklaşık %2,2 yükseldi.

Önemli olan, bu kazanımların bankaların 19 Nisan’da dördüncü çeyrek kazançlarını açıklamasının hemen öncesinde gerçekleşmesidir.

Sensex’in toplam 1.500 puanlık artışının 730 puanını oluşturan HDFC Bank, ICICI Bank, Axis Bank, SBI ve Kotak Mahindra Bank gibi kilit bankacılık oyuncularının toplu katkısı, bu yükselişteki kilit rollerini vurguladı.

Yangına körükle giden en önemli gelişme ise Yabancı Kurumsal Yatırımcıların (FII) devam eden satın alma ilgisi oldu.

Veriler, yabancı yatırımcıların üst üste ikinci gün de net alıcı olarak kaldığını ve Çarşamba günü 3.936 crore rupi değerinde Hindistan hisselerini satın aldığını gösterdi.

Bu, sadece iki günde toplam net satın alımlarını 10.000 crore rupiden fazlaya çıkardı ve bu da Hindistan piyasası görünümüne olan güçlü güvenin bir göstergesi oldu.

Destekleyici küresel zemin ve ticaret görüşmelerinde iyimserlik

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Uluslararası arenadan da olumlu sinyaller geldi.

Asya borsaları, yatırımcıların ABD ile Japonya arasında devam eden ticaret görüşmelerini değerlendirmesiyle genel olarak yükseldi.

Başkan Donald Trump’ın gümrük vergileri politikalarına ilişkin genel belirsizlik, duygu durumunu bir nebze kırılgan tutarken, ilerlemeye dair işaretler destek sunuyor.

Japonya’nın Nikkei endeksi, Başkan Trump’ın beklenmedik bir şekilde görüşmelere katılması ve Japon müzakereci Ryosei Akazawa ile birlikte “büyük ilerleme” ilan etmesiyle görüşmelerin başlamasıyla yüzde 1,35 değer kazandı.

Zayıf dolar ve istikrarlı petrol destek sağlıyor

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ABD dolarının değer kaybetmesi, Hindistan gibi gelişmekte olan piyasalara yönelik güveni daha da artırdı; zira zayıflayan Amerikan doları genellikle yabancı sermaye girişini teşvik eder ve yerel para birimini destekler.

Dolar endeksi, perşembe günü Şubat ayı başında görülen 109,88 seviyesinden önemli ölçüde gerileyerek 99,57 seviyesine yaklaştı ve bu durum risk iştahını artırdı.

Ayrıca, küresel petrol piyasalarındaki göreceli istikrar rahatlık sağladı. Brent ham petrolünün varil başına 66,46 dolar civarında ve ABD WTI’nin 63,2 dolar civarında seyretmesiyle ithalat kaynaklı enflasyona ilişkin endişeler bir nebze azaldı.

Düşük ham petrol fiyatları, büyük bir petrol ithalatçısı olan Hindistan için genel olarak faydalı oluyor ve cari açık ve enflasyon üzerindeki baskıyı hafifletmeye yardımcı oluyor.

Başkan Trump’ın Hindistan da dahil olmak üzere birçok ülkeye uygulanacak ek tarifeleri 9 Temmuz’a kadar erteleme kararının ardından oluşan olumlu hava da piyasalardaki destekleyici ortama katkıda bulundu.

Sektörel güç ve hisse senedi hareketleri

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Tüm sektörlerde yükseliş eğilimi yaygınlaştı ve tüm önemli endeksler yeşil renkle kapandı.

Telekom, PSU Bankaları, Petrol ve Gaz, İlaç, Otomotiv, Enerji ve Özel Bankalar %1 ila %2 arasında değişen kazançlar kaydetti. Orta ve Küçük ölçekli endeksler de katılarak her biri %0,5 ekledi.