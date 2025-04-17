Japonya, genel ticaret açığıyla geçen bir yılı daha atlattı; ancak ABD ile artan fazla, özellikle Japon müzakerecilerin Trump yönetimiyle olası ve mevcut tarifeler konusunda gergin görüşmelerde bulunmasıyla birlikte, kritik bir odak noktası olarak ortaya çıktı.

Maliye Bakanlığı’nın perşembe günü yayınladığı veriler, küresel ekonomik gerginlik ortamında Japonya’nın ticaret dinamiklerinin karmaşık bir resmini çiziyor.

Geçici istatistiklere göre, Mart ayında sona eren mali yılda Japonya’nın küresel ticaret açığı 5,2 trilyon yen (yaklaşık 37 milyar dolar) oldu.

Bu, ülkenin toplam ihracatından daha fazla mal ve hizmet ithal ettiği üst üste dördüncü yıl oldu.

Bunda, ülkeye mal getirmenin maliyetini artıran zayıf Japon yeninin de katkısıyla yıllık ithalatta %4,7’lik artış etkili oldu.

Ancak, araç ve bilgisayar çipi sevkiyatlarındaki artışın yanı sıra harcamaları ihracata yansıyan önemli sayıda yabancı turistin de katkısıyla toplam ihracat da %5,9 arttı.

Buna karşılık Japonya’nın ABD ile olan ticari ilişkisi önemli ölçüde farklı sonuçlar ortaya koydu.

Aynı mali yılda ABD ile ticaret fazlası 9 trilyon yene (yaklaşık 63 milyar dolar) yükseldi.

Bu artan dengesizlik, ticaret söylemlerinde bu tür fazlalıklara sık sık değinen ABD Başkanı Donald Trump açısından özellikle hassas bir konu olarak öne çıkıyor.

Gümrük tarifesi engelini aşmak

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Bu rakamların açıklanması, Japon yetkililerin ABD’nin gümrük vergisi tehditlerine karşı Washington’da devam eden müzakerelerle aynı zamana denk geliyor.

ABD’nin uzun yıllardır önemli bir müttefiki ve yüz binlerce Amerikalıya istihdam sağlayan büyük yatırımcısı olan Japonya, zorlu bir ticaret ortamında yol alıyor.

Başkan Trump, ilk olarak 2 Nisan’da Japonya’dan yapılan ithalata %24’lük potansiyel bir vergi de dahil olmak üzere geniş kapsamlı gümrük vergileri uygulama planlarını duyurmuştu.

Piyasa tepkileri, bu yeni tarifelerin birçok ülke için (yüzde 145’e varan artışlarla karşı karşıya kalan Çin hariç) 90 gün süreyle kısmen askıya alınmasına yol açsa da, Japonya hâlâ önemli ticaret engelleriyle karşı karşıya.

Şu anda çeşitli mallara %10’luk bir temel gümrük vergisi uygulanıyor; ayrıca otomobil, otomobil parçaları, çelik ve alüminyum gibi hayati önem taşıyan ihracat ürünlerine yakın zamanda %25 oranında vergi konuldu.

Bu görevler Başbakan Şigeru İshiba’nın yönetimi için önemli bir zorluk teşkil ediyor.

Aylık eğilimler ve değişen akışlar

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Daha güncel verilere bakıldığında, Japonya’nın sadece Mart ayında 544 milyar yen (yaklaşık 4 milyar dolar) tutarında ticaret fazlası verdiği görülüyor.

Mart ayında ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 4 artışla, üst üste altıncı ay büyüme kaydetti, ancak Şubat ayına göre büyüme hızı biraz yavaşladı.

Mart ayında ABD’ye yapılan ihracat %3 artarken, Asya geneline yapılan sevkiyatlar %5,5 arttı.

Özellikle Çin’e yapılan doğrudan ihracat azalırken, Hong Kong, Tayvan ve Güney Kore gibi diğer Asya ekonomilerine yapılan sevkiyatlarda artış yaşandı.

Bu durum bazı analistleri ticaret yollarında stratejik değişimler olabileceği yönünde spekülasyonlara yöneltti.

ING’nin kıdemli ekonomisti Min Joo Kang, bir raporda, “Bunun, ABD ile gümrük çatışmalarından kaçınmak için Asya içindeki ihracatın yeniden yönlendirilmesinden kaynaklandığı muhtemeldir” yorumunu yaptı.

Ufukta tavizler mi var?

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Devam eden müzakerelerin yüksek riskleri, bazı analistler arasında Tokyo’nun Washington’ı yatıştırmak için pirinç gibi Amerikan tarım ürünlerinin ithalatını artırmayı da içeren tavizler teklif edebileceği yönündeki spekülasyonları körükledi.

Pirinç, Japonya’da kültürel açıdan önemli ve geleneksel olarak korunan bir temel gıda maddesidir; ancak son dönemde yaşanan iç kıtlıklar fiyatları artırdı ve bu durum belki de böyle bir hamle için bir fırsat yarattı.

Görüşmeler sürerken, Japonya’nın genel ticaret açığının ABD ile arasındaki önemli ve artan fazlayla bir araya gelmesi, mevcut gümrük tarifeleri rejimi altında küresel ticareti ve ikili ilişkileri şekillendiren karmaşık baskıların altını çiziyor.