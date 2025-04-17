Kripto fiyatları bugün: BTC 85 bin doların altında kaldı, XRP %1,4 düştü

Kripto para piyasası Perşembe günü durgun seyretti.

Bitcoin’in fiyatı 85 bin dolar seviyesinin altında kalırken, XRP ve ETH gibi diğer önemli kripto paralar ise durgun hareketler sergiledi.

Küresel kripto para piyasası değeri, son 24 saatte %0,29 düşüşle 2,66 trilyon dolara geriledi.

Aynı dönemde toplam pazar hacmi %1,24 azalışla 71,13 milyar dolar oldu.

Gümrük tarifeleri konusundaki süregelen belirsizlik nedeniyle genel piyasa duyarlılığı temkinli.

Yatırımcılar, potansiyel yeni ticaret önlemlerinin hem kapsamı hem de zamanlaması konusunda temkinli olmaya devam ediyor.

Kripto’nun 1. çeyreği sakin geçti

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CoinGecko’nun 1. Çeyrek Kripto Endüstrisi Raporu, kripto para piyasasının toplam değerinin, ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve başlamasından kısa bir süre önce 18 Ocak’ta zirveye ulaştıktan sonra ilk çeyrekte %18,6 düşerek 633,5 milyar dolar azaldığını gösteriyor.

Bu düşüşe, bir önceki çeyreğe göre ortalama günlük işlem hacminde %27,3’lük düşüş eşlik etti.

Aynı dönemde Bitcoin yüzde 11,8 düşüş yaşadı ancak pazar hakimiyeti arttı.

Varlık, çeyrekte hem Altın hem de ABD Hazine Bonoları’nın gerisinde kaldı.

Bitcoin (BTC) fiyatı bugün

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Bitcoin, son 24 saatte %0,39’luk mütevazı bir artışla 84.688,03 dolardan işlem gördü.

Kripto paranın 24 saatlik işlem aralığı 83.314 dolar ile 85.428,28 dolar arasındaydı.

Bitcoin’in piyasa hakimiyeti bir önceki güne göre %0,05 azalarak %63,11 seviyesinde bulunuyor.

Bitcoin’in son dönemdeki durgunluğu, Çarşamba günü Bitcoin ETF’lerinden 171 milyon dolarlık bir çıkışla birlikte geldi.

Farside’ın verilerine göre, haftaya pozitif başlayan ETF’lerin pazartesi günü 1,5 milyon dolar, salı günü ise 76,4 milyon dolar değer kazanmasıyla satış dalgası sekteye uğradı.

Tarihsel olarak, fiyat artışları sırasında ETF çıkışları sıklıkla Bitcoin’in fiyatında önemli düşüşlere neden olmuştur.

Ethereum (ETH) fiyatı bugün

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Ethereum yaklaşık %0,5 düşüşle 1.587,21 dolardan işlem gördü

Gün içi en düşük ve en yüksek seviyeler sırasıyla 1.540,03 dolar ve 1.609,55 dolar oldu.

Spot Ether ETF’lerinde dün 12 milyon dolarlık çıkış görüldü ve yedi gündür negatif akış yaşanıyor.

XRP ve SOL’un bugünkü fiyatı

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XRP fiyatı, günlük en düşük 2,06 dolar ve en yüksek 2,12 dolara ulaştıktan sonra %1,4 oranında sert bir düşüşle 2,07 dolardan işlem gördü.

Solana (SOL) fiyatı piyasa trendine karşı gelerek %4’ün üzerinde artışla 133,72 dolardan işlem gördü.

Token, piyasa değeri bakımından ilk 10 kripto para arasında en çok kazanan olarak ortaya çıktı.

En çok kazanan ve kaybeden kripto paralar

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Onyxcoin (XCN) %14,02 artışla 0,01914 dolara yükselerek kazananlar arasında başı çekerken, onu %9,92 artışla 3,56 dolara çıkan Helium (HNT) takip etti.

Render (RENDER) %7,09 artışla 4,02 dolara, Hyperliquid (HYPE) ise %4,93 artışla 16,61 dolara çıktı.

MANTRA (OM) son 24 saatte %19,40 düşüşle 0,6355 dolara, AB (AB) ise %13,54 düşüşle 0,01040 dolara geriledi. Movement (MOVE) %8,99 düşüşle şu anda 0,2313 dolardan işlem görüyor.

Fartcoin (FARTCOIN) %7,76 düşüşle 0,8651 dolara, JasmyCoin (JASMY) ise %5,05 düşüşle şu anda 0,01348 dolardan işlem görüyor.

Walrus (WAL) da %5,81 artışla 0,4058 dolardan işlem gördü.