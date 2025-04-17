Asya finans piyasaları Perşembe günü karışık bir performans sergiledi, Wall Street’te gece boyunca yaşanan sert satış dalgasının küresel ekonomik büyüme ve ABD ticaret politikalarının etkisine ilişkin endişeleri yeniden canlandırmasının ardından net bir yön bulmakta zorlandı.

Bazı bölgesel borsalar kazanımlarını korurken, bazıları da yatırımcıların endişeleri altında tökezledi.

Powell’ın temkinli tavrı piyasa havasını belirliyor

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Duygulardaki gerilemenin büyük ölçüde ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarından kaynaklandığı belirtildi.

Powell, Çarşamba günü yaptığı açıklamada ihtiyatlı bir değerlendirmede bulunarak, Başkan Donald Trump’ın devam eden gümrük vergisi stratejilerinin merkez bankasının ikili yetkisi için risk oluşturduğunu, hem enflasyonu hem de istihdamı istenen seviyelerden daha da uzaklaştırabileceğini söyledi.

Önemli bir nokta da, Fed’in faiz oranlarında herhangi bir ayarlamayı düşünmeden önce daha kesin ekonomik verileri bekleyerek sabırlı bir duruş sergileyeceği yönündeki açıklamasıydı.

Bu yorumlar, yakın gelecekte faiz indirimlerine yönelik beklentileri soğuttu ve ekonomik gidişatla ilgili endişeleri artırdı.

Wall Street büyüme korkularıyla düştü

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Powell’ın açıklamalarına ve daha geniş ekonomik huzursuzluğa tepki olarak, ABD borsası Çarşamba günü önemli bir düşüş yaşadı. Satış baskısı sektörler arasında yaygındı.

Dow Jones Sanayi Endeksi, yüzde 1,73 düşüşle 699,57 puan gerileyerek 39.669,39’dan kapandı.

S&P 500 endeksi ise daha büyük bir kayıpla 120,93 puan veya yüzde 2,24 düşerek 5.275,70’e geriledi.

Teknoloji ağırlıklı Nasdaq Composite endeksi satış dalgasından en çok etkilenen endeks oldu ve 516,01 puan veya yüzde 3,07 düşerek seansı 16.307,16 puandan tamamladı.

Piyasa genişliği verileri yaygın zayıflığın altını çizdi.

Reuters’a göre, her iki büyük borsada da düşüşteki ihraçların sayısı yükselenlerden önemli ölçüde fazlaydı; NYSE’de oran 1,58’e 1, Nasdaq’ta ise daha belirgin bir şekilde 2,02’ye 1 oldu.

Asya karmaşık akıntılarda seyrediyor

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Bu tedirgin küresel tabloyu yansıtan Asya piyasaları, perşembe sabahı bölgesel ayrışma gösterdi.

Japonya’nın Nikkei 225 endeksi %0,59 artışla yükselişle açılırken, daha geniş kapsamlı Topix endeksi %0,26 değer kazandı.

Güney Kore’de de pozitif ivme görüldü; Kospi endeksi %0,41, küçük ölçekli Kosdaq endeksi ise %1,02 oranında yükseldi.

Avustralya’nın S&P/ASX 200 endeksi erken işlemlerde %0,18’lik mütevazı bir kazanç kaydetti.

Ancak Hong Kong’un Hang Seng endeksine ilişkin vadeli işlem sözleşmeleri daha zayıf bir başlangıç sinyali vererek, önemli bölgesel merkezlerde endişelerin belirginliğini koruduğunu gösterdi.

Hint hisseleri daha yumuşak bir açılış ve potansiyel kar satışına hazırlanıyor

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ABD’de gece boyunca yaşanan sert düşüş ve Asya’dan gelen karışık sinyallerin ardından, Hindistan borsasının perşembe günü düşüşle açılması bekleniyor.

Gift Nifty platformundaki eğilimler, yerel endeksler Sensex ve Nifty 50 üzerinde negatif baskının arttığına işaret ediyor.

Analistler, Hint hisse senetlerinin üst üste üç seansta güçlü bir yükseliş kaydetmesinin ardından olası bir kar satış aktivitesi öngörüyor.

Dikkatli küresel algı ve potansiyel yurt içi satışların bir araya gelmesi, işlem gününün başında piyasayı olumsuz etkileyebilir.