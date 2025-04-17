SovEcon, daha iyi kış koşullarına bağlı olarak 2025 Rus buğday üretimine ilişkin tahminlerini yükseltti

Önde gelen tarım danışmanlık şirketlerinden SovEcon, Rusya’daki buğday üretimine ilişkin tahminini yukarı yönlü revize etti.

Yeni tahmin, önceki tahmine göre 1,1 milyon tonluk önemli bir artışı temsil eden 79,7 milyon tonluk bir hasadı öngörüyor.

Bu ayarlama, Rusya’da daha bol buğday hasadına yönelik koşulların ve beklentilerin iyileştiğini yansıtıyor.

Üretim tahminlerindeki yukarı yönlü revizyonun, Rusya’nın uluslararası buğday piyasasında önemli bir oyuncu olması nedeniyle küresel buğday arzı ve fiyatları üzerinde olası etkileri bulunuyor.

Kışın hayatta kalma oranının artması

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SovEcon, mahsul verimi projeksiyonunda yapılan son revizyonun, tahmin edilenden yüksek kış hayatta kalma oranları nedeniyle önemli bir iyileşme gösterdiğini belirtti.

Bu beklenmedik dayanıklılık , daha fazla sayıda bitkinin sert kış koşullarına dayanmasını sağladı ve başlangıçta tahmin edilenden daha fazla hasat elde edilmesine yol açtı.

Son tahminler buğday üretim beklentilerinde bir ayarlamaya işaret ediyor.

Rusya’da kışlık buğday üretimi yukarı yönlü revize edildi ve son tahminlere göre, önceki 50,7 milyon tonluk tahmine göre önemli bir artışla 52,2 milyon tona ulaşacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan bahar buğdayı üretimine ilişkin görünüm de güncellendi.

Tahmin, daha önce 27,9 milyon ton olarak tahmin edilen rakamdan azalarak 27,5 milyon tona düşürüldü.

Bu aşağı yönlü ayarlama, elverişsiz hava koşulları, zararlı veya hastalık salgınları veya baharlık buğday mahsullerini etkileyen diğer zorluklar gibi bir dizi faktöre bağlanabilir.

SovEcon dedi ki:

Bitkiler kışı iyi atlattı ve durumları iyileşti.

Genel mahsul koşulları iyileşiyor

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Rusya Federal Hidrometeoroloji ve Çevre İzleme Servisi (Roshydromet), Rusya genelindeki mahsullerin durumunda önemli bir iyileşme olduğunu bildirdi.

Mart ayında buğday rekoltesinin sadece yüzde 5’inin kötü durumda olduğu değerlendirildi.

Bu, Kasım ayında kötü durumdaki mahsul oranının %37,1 olduğu rekor seviyeden önemli bir toparlanmayı temsil ediyor ve Rus tarımı için olumlu bir eğilime işaret ediyor.

Roşidromet değerlendirmeleri, ürün koşullarının genellikle kış aylarında iyileştiğini göstermektedir.

En önemli iyileşmeler, 2015 ve 2021 yıllarında yaşananlar gibi, alışılmadık derecede kötü saha koşullarıyla başlayan sezonlarda gözleniyor.

Rusya’daki buğday rekoltesine ilişkin son dönemdeki iyimser havaya rağmen SovEcon, kesin projeksiyonlar yapmak için henüz erken olduğunu belirterek temkinli bir duruş sergiliyor.

Verim potansiyeli ortalamanın altında kalmaya devam ediyor

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SovEcon, Mart ayında olumlu hava koşulları yaşanmasına rağmen buğday mahsulünün genel sağlığı ve verim potansiyelinin ortalamanın altında kaldığını belirtti.

Mart ayındaki olumlu hava koşullarının, ürünün genel durumunu önemli ölçüde iyileştirmek için çok geç gelmiş olması da mümkün.

Birçok bölgede gözlemlenen kalıcı toprak nem açığı ve önümüzdeki haftalarda kurak hava koşullarının beklenmesi nedeniyle, SovEcon’un mevcut değerlendirmesi, toprak nem seviyelerinde önemli iyileşmeler olma ihtimalinin düşük olduğunu gösteriyor.

Bu öngörü, cari açığın devam etmesinin beklendiğini, etkilenen bölgelerde tarımsal faaliyetleri, su teminini ve ekosistem sağlığını etkileyebileceğini göstermektedir.

Önemli yağış eksikliği ve devam eden kurak hava koşulları, mevcut toprak nem açığını daha da kötüleştirecek ve su kaynaklarının yönetimi ile tarımsal üretkenlikte daha fazla zorluğa yol açacaktır.

SovEcon genel müdürü Andrey Sizov şunları söyledi:

Arttırılmış tahminlere rağmen, bu yılki hasadın 76,0 MMT hasat edildiği 2021’den bu yana en düşük seviyede olması bekleniyor. Rusya 2024’te 82,6 MMT üretti.