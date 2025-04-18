Asya Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) piyasasında bu hafta fiyatlarda düşüş yaşandı ve bu durum bazı Asyalı ithalatçıların fırsatçı alım faaliyetlerine yönelmesine neden oldu.

Daha düşük fiyatlar, bu ithalatçılar için LNG kargolarını daha uygun bir maliyetle güvence altına alma konusunda cazip bir fırsat sundu ve bu durum yakın vadede ithalatın artmasına yol açabilir.

Rystad Energy’nin kıdemli analisti Masanori Odaka, “Düşüş, daha zayıf akış talebi tarafından yönlendirildi, ancak Avustralya ve Brunei’deki arz kesintileri fiyatlardaki düşüşün daha da yavaşlamasına neden oldu” dedi.

Bazı Asyalı ithalatçılar daha düşük fiyatlara ulaşmak için hızlı hareket ederken, diğerleri ise kısmen ticaret gerginliklerine ilişkin yenilenen endişelerin yanı sıra rahat depolama seviyeleriyle de desteklenen piyasa belirsizliği karşısında temkinli kalmayı tercih etti.

Norveç’teki plansız kesintilere rağmen Avrupa LNG fiyatları düştü. Calcasieu Pass ticari faaliyetlerine başladığında ABD’deki besleme gazı talebi güçlü kaldı ve bu da LNG fiyatlarındaki düşüşe katkıda bulundu.

Hollanda Tapu Transfer Tesisi (TTF) Haziran fiyatları %2,4 düşüşle MMBtu başına 11,4 dolara gerilerken, Asya LNG türevleri Haziran fiyatları haftalık bazda %2 düşüşle 15 Nisan’da MMBtu başına 11,4 dolara geriledi.

Asya

Copy link to section

Rystad Energy’ye göre Asya LNG’sinin Mayıs ayındaki yerleşim fiyatı MMBtu başına yaklaşık 12,5 dolardı. Bu, Nisan 2025 fiyatlarına göre %8,7’lik bir düşüşü, ancak Mayıs 2024’e kıyasla %29’luk bir artışı temsil ediyor, diye belirtti ajans.

Çinli bir ithalatçı olan ve ulusal bir petrol şirketine bağlı olmayan Korea Gas Corporation (Kogas) ve CPC Corporation da dahil olmak üzere bazı ithalatçılar, Mayıs-Haziran kargolarını MMBtu başına 11 dolar veya altında güvence altına aldılar.

LNG piyasası çeşitli Asya ülkelerinden gelen faaliyetlerle hareketlilik gösteriyor.

Güney Koreli Kogas, Haziran 2025 ile Mart 2026 arasında daha fazla LNG teslimatı yapmayı planlıyor.

Bu arada Bangladeş’in RPGCL şirketinin 15-16 ve 25-26 Mayıs tarihlerinde teslim edilmek üzere LNG kargolarını güvence altına aldığını belirten Rystad, Hindistan’ın GSPC şirketinin de 10-31 Mayıs tarihleri arasında teslim edilmek üzere bir LNG kargosu aradığını söyledi.

Brunei hükümeti, Shell ve Mitsubishi’nin ortak girişimi olan Brunei LNG tesisinde 11 Nisan’da tedarik kesintisi yaşandı.

Odaka, “Omuz ayındaki ılımlı hava tahminleri, nisan ayının geri kalanında Doğu Asya ülkelerindeki gaz tüketimini muhtemelen sınırlayacaktır” dedi.

Japonya’da 17 Nisan tarihli günlük elektrik fiyatları geçen haftaya kıyasla yaklaşık yüzde 40 düştü.

Bu durum, Japonya’da tüm yakıt türlerinde önemli miktarda planlı bakım yapılmasıyla aynı zamana denk geliyor ve bu da Mart 2025’e kıyasla Nisan ayında mevcut kapasiteyi %18, Mayıs ayında ise %15 oranında azaltacak.

Source: Rystad Energy

Avrupa

Copy link to section

Avrupa’da LNG fiyatları, bir önceki haftaya göre %1,5 düşüşle MMBtu başına yaklaşık 10,6 dolara geriledi ve TTF fiyatlarına göre 80 ila 90 sentlik bir iskontoyu korudu.

ABD Dolar Endeksi, Temmuz 2023’ten bu yana ilk kez 100’ün altına düştü ve bu durum Euro ve diğer para birimlerinin ABD Doları karşısında göreceli olarak güçlendiğine işaret ediyor.

Odaka şunları ekledi:

Bu durum, ABD doları veya Euro cinsinden olmasına bağlı olarak TTF gibi gaz fiyatlarının farklı yönlere gitmesine ve Avrupa’nın depolama hedeflerine ilişkin politikasında daha fazla netlik sağlanmasına yol açabilir.

Avrupa’da toplam gaz akışında 14 Nisan’da yüzde 8,6 artış görüldü ve 329,4 milyon metreküpe ulaşıldı.

Bu, Norveç’teki Aasta Hansteen, Dvalin ve Troll’deki planlanmamış kesintilere rağmen gerçekleşti ve bu da tedarik kesintilerini tehdit etti. Rystad, yeraltı depolama seviyelerinin de %2,2 artarak 40,5 milyar metreküpe çıktığını ancak geçen yıla göre %45 daha düşük kaldığını belirtti.

Odaka, “ABD menşeli LNG hacimlerine sahip piyasa katılımcılarının çoğu LNG kargolarını Avrupa’ya yönlendiriyor, ancak piyasadaki oynaklık ve havzalar arası değişen yayılma, bu piyasa katılımcılarının kargolarını Asya’ya yönlendirmesine yol açabilir” dedi.

Source: Rystad Energy

Amerika Birleşik Devletleri

Copy link to section

15 Nisan’da, referans Henry Hub fiyatları hafta bazında %3,8 düşüşle MMBtu başına 3,3 dolara geriledi. Yazının yazıldığı sırada fiyat MMBtu başına 3,255 dolardı ve %0,3 arttı.

Rystad Energy’nin verilerine göre, ABD LNG terminallerine verilen besleme gazı seviyeleri 8-14 Nisan tarihleri arasında %6,6 artarak günlük yaklaşık 16,8 milyar kübik feet (Bcfd) seviyesine ulaştı.

Venture Global’in Louisiana’daki Calcasieu Pass LNG tesisinde daha önce spot piyasada birkaç kargo satışı yapmış olmasına rağmen ticari faaliyetlerine başlamasıyla küresel LNG pazarındaki arz kısıtlamaları daha da hafifledi.

Odaka, “ABD’deki bazı bölgelerde nisan sonuna kadar ortalamanın üzerinde sıcaklıklar bekleniyor. Bu durum, gaz fiyatlarına aşağı yönlü baskı uygulayacak. Ancak bu durum, ABD LNG terminallerine gelen yüksek besleme gazı seviyeleriyle dengelenecek.” dedi.