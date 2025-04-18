Küreselleşme bir dönüm noktasında mı? Milliyetçilik ve korumacılık ticaret toparlanmasını tehdit ediyor

Küreselleşme, uzun zamandır uluslararası ticaret ve işbirliğinin önlenemez bir dalgası olarak kabul ediliyor; dünya çapında ekonomik büyümeyi ve kültürel alışverişi teşvik ediyor.

Ancak son yıllarda onlarca yıllık kalkınmayı tehdit eden bazı engeller ortaya çıktı.

Statista raporuna göre, milliyetçiliğin yeniden canlanması ve korumacı önlemler, küresel ticaret manzarasını değiştiren faktörler arasında yer alıyor ve birçok kişide küreselleşmenin zirvesini geçip geçmediğimiz sorusunu akıllara getiriyor.

Son bir düşüş: Pandeminin etkisi

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Küresel ticaretin seyri doğrusal olmaktan çok uzaktır.

Onlarca yıl süren istikrarlı büyümenin ardından, 2008 mali krizi sistemdeki kusurları açığa çıkardı.

Ancak, dünya ticaretini 2003’ten bu yana görülmemiş seviyelere düşüren dönüm noktası COVID-19 salgını oldu.

Dünya Bankası, dış ticaret/GSYİH oranında önemli bir düşüş gözlemledi ve bu durum, uluslararası iş birliğine büyük ölçüde bağımlı olan küresel tedarik ağlarının kırılganlığını ortaya koydu.

Kısa süreli bir canlanma mı?

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Küresel ticaret, pandemi sonrası olumsuz koşullara rağmen dikkat çekici bir toparlanma gösterdi.

2022 yılına gelindiğinde, ticaretin GSYİH’ye oranı şaşırtıcı bir şekilde %62,8’e yükseldi ve bu da toparlanmanın ve pandemi öncesi faaliyet seviyelerine dönüşün göstergesi oldu.

Ancak bu hızlı toparlanma engellerden uzak değildi. 2023’te yüzde oranı tekrar yüzde 58,5’e düştü ve bu da küresel ticaret çerçevesinde potansiyel oynaklığa işaret etti.

Bazı sektörler yeni kurallara hızla uyum sağlarken, diğerleri tedarik zincirindeki kesintiler ve değişen taleplerle mücadele etti.

Şirketler ve hükümetler, küresel bağımlılıklarla ilişkili tehlikelerden kaçınmak için tedarik zincirlerini değerlendirmenin ve yeniden tasarlamanın önemini kabul ettiler.

İşletmelerin karmaşık ticaret koşulları ve belirsiz gelecekteki düzenlemelerle mücadele etmesi nedeniyle bu tür değişikliklerin takvimi bilinmiyor.

Milliyetçilik ve korumacılık: Ortaya çıkan tehditler

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Küreselleşmenin yeniden güç kazanmaya çalışmasıyla birlikte milliyetçiliğin yeniden canlanması önemli sorunlar doğuruyor.

Bazı bölgelerde siyaset, uluslararası ticaretten ziyade yerli sanayiye öncelik vermeyi amaçlayan korumacılığa doğru evrildi.

ABD’de Trump yönetiminin çeşitli ithal mallara yeni tarifeler koyması da dahil olmak üzere ticaret savaşlarını sürdürmesi, önceki on yıllarda ivme kazanan serbest ticaret konseptini daha da zayıflattı.

Bu korumacı taktikler sadece ABD ile sınırlı değil; dünyanın dört bir yanındaki ülkeler benzer tutumlar sergiliyor, tarifeleri değiştiriyor ve ticareti engelleyen düzenleyici engeller koyuyor.

Bu milliyetçilik dalgası sadece ekonomik birlikte çalışabilirliği engellemekle kalmıyor, aynı zamanda ticaret ortakları arasında misilleme eylemlerini tetikleyerek küresel ölçekte pazar parçalanmasına yol açabilecek istikrarsız bir atmosfer yaratma riskini de taşıyor.

Küresel ticaretin geleceği: belirsizlik hakim

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Küreselleşmenin geleceği, milliyetçi duyguların artması ve korumacı önlemlerin ticaret politikasını şekillendirmesiyle belirsizleşiyor.

Trump yönetiminin mevcut ticaret politikasının uzun vadeli sonuçlarını öngörmek zor olsa da, birçok uzman yeni tarifeler ve değişen siyasi önceliklerin birleşiminin küresel ticaret dinamikleri üzerinde kalıcı bir etki bırakabileceği konusunda uyarıyor.

Modern tedarik zincirlerinin karmaşıklığı stratejik planlama ve uyum sağlamayı gerektirir.

İşletmeler dış ilişkilerini yeniden gözden geçirirken, üretimi yurtiçine yakın bir yere taşıma veya tedarikçileri çeşitlendirme seçeneği popüler bir trend haline gelebilir.

Ancak bu yeniden yapılandırma zaman ve sermaye gerektiriyor, bu da kısa vadede öngörülemezliği artırıyor.