LVMH, Arnault’un saltanatını uzatırken halefiyet endişeleri hâlâ devam ediyor: Yatırımcıların endişelenmesinin nedeni şu

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton hissedarları, Perşembe günü Bernard Arnault’un 85 yaşına kadar şirketin başında kalmasına izin vermek için oy kullandı. Bu, dünyanın en değerli lüks ürün imparatorluğunu kuran adamın saltanatını uzatıyor.

Yüzde 99’dan fazla destekle onaylanan kararla, grubun başkanı ve icra kurulu başkanı için azami yaş sınırı 80’den 85’e çıkarılıyor.

Bu, son yıllarda yapılan ikinci değişiklik.

LVMH, 2022 yılında emeklilik sınırını 75’ten 80’e çıkardı.

Perşembe günkü oylamayla yönetim kurulu, Arnault’un zirvedeki konumunu daha da sağlamlaştırdı; ancak yatırımcılar, net bir şekilde iletilen bir halefiyet planının olmamasından giderek daha fazla rahatsız oluyor.

Özenle inşa edilmiş bir imparatorluk

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76 yaşındaki Bernard Arnault, 1989’dan beri LVMH’yi yönetiyor ve şirketin onlarca yıl süren agresif genişleme, gişe rekorları kıran satın almalar ve lüks ürünlere olan talebin artması süreçlerini yönetiyor.

Arnault, Christian Dior ve Louis Vuitton’un satın alınmasından 2021’de Tiffany & Co’nun 16 milyar dolara satın alınmasına kadar moda, mücevher, şarap, içki, konaklama ve daha fazlasını kapsayan 75 markalık bir imparatorluk yarattı.

Mağaza düzenlerini denetlemek, anlaşmaları ayrıntılı şekilde yönetmek ve tutarlı marka hikayesini garantilemek gibi uygulamalı liderlik tarzı, hissedarlara olağanüstü getiriler sağlamaya yardımcı oldu.

LSEG verilerine göre LVMH, liderliğinde yılda ortalama %13 toplam getiri elde etti ve bu oran, STOXX 600’ün aynı dönemde elde ettiği %3’lük getiriyi oldukça geride bıraktı.

Ancak LVMH’yi başarılı kılan özellikler artık endişe kaynağı haline geldi.

Yatırımcılar, Arnault’un muazzam etkisinin, ani ayrılışının LVMH’nin hisse senedi fiyatında sert bir düşüşe yol açabileceğinden endişe ediyor.

Aynı zamanda şirketin tek bir kişiye aşırı bağımlı olması uzun vadede önemli bir risk yaratıyor.

Cephenin ardındaki aile

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Arnault’un beş çocuğu da artık grubun liderlik yapısında derinlemesine yer alıyor.

50 yaşındaki Delphine Arnault, Christian Dior’un CEO’su olarak görev yapıyor ve yaygın olarak önde gelen adaylardan biri olarak görülüyor.

47 yaşındaki Antoine Arnault, iletişim, imaj ve sürdürülebilirlikten sorumlu ve Loro Piana’nın başkanlığını yürütüyor.

Küçük kardeşler Alexandre (33), Frédéric (30) ve Jean (26) ise sırasıyla Tiffany & Co, TAG Heuer ve saat bölümünde önemli görevlerde bulunuyorlar.

Her çocuk kıdemli bir pozisyona sahip ve dördü LVMH’nin yönetim kurulunda yer alıyor. Ancak, önemlerine rağmen Arnault, sonunda kimin görevi devralacağına dair hiçbir kamusal gösterge sunmadı.

Ailenin katılımı sıkı bir şekilde yönetilen bir eğitim halefiyetinin görüntüsünü veriyor, ancak henüz resmi bir plan iletilmemiştir.

Paris merkezli bir lüks analisti, “Piyasa uzun zamandır ‘Arnault premium’u fiyatlıyor” dedi.

“Ancak bu aynı zamanda muazzam bir kilit adam riski olduğu anlamına geliyor. Yatırımcılar, LVMH’nin Arnault sonrası dünyada nasıl göründüğünü bilmek istiyor.”

Opak planlama belirsizliği körüklüyor

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Bazı hissedarlar grubun şeffaflıktan uzak olmasını sorgulamaya başladı.

Reuters Breakingviews’a konuşan iki yatırımcı, resmi bir acil durum veya uzun vadeli halefiyet planından haberdar olmadıklarını söyledi.

LVMH’nin en son yönetim raporunda yalnızca “halefiyet planlamasının gözden geçirilmesi”ne kısaca değiniliyor ve daha fazla ayrıntı sunulmuyor.

2022 yılında LVMH’nin kontrol yapısında, uzun vadeli aile kontrolünün sağlanması amacıyla değişiklikler yapıldı.

Arnault, beş çocuğun Agache Commandité aracılığıyla eşit mülkiyeti paylaşmasını şart koşarak aile holding şirketi Agache SCA’yı yeniden yapılandırdı.

Hisseler 30 yıl süreyle satılamaz, devredilemez, aileden veya doğrudan altsoyundan başkasına geçemez.

Bu düzenleme, LVMH’nin öngörülebilir gelecekte aile kontrolünde kalmasını fiilen garantiliyor, ancak kimin liderlik edeceği şeklindeki temel soruya cevap vermiyor.

Agache’deki önemli kararlar artık beş kardeşin de oybirliğiyle onayını gerektiriyor; bu da zamanla hantal veya huzursuzluk verici bir durum haline gelebilir.

Lüks rakiplerden alınan dersler

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LVMH’nin halefiyet konusundaki şeffaf olmayan yaklaşımı, diğer aile liderliğindeki lüks şirketleriyle tezat oluşturuyor.

Rakip grup Kering’in kurucusu François Pinault, 2001 yılında holding şirketini üç çocuğuna devretti.

2005 yılında oğlu François-Henri Pinault, 42 yaşındayken CEO olarak resmen görevi devraldı ve yatırımcılar ve şirket için net bir devamlılık sağladı.

Buna karşılık LVMH, Bernard Arnault’un şirket üzerindeki hakimiyetini genişleten ancak piyasaya bundan sonra ne olacağına dair net bir görünüm sunmayan kademeli değişiklikleri tercih etti.

Percheron Advisory’nin kurucu ortağı Irina Curbelo, “Halefiyet sadece bir CEO atamak değildir,” dedi. “Marka imparatorluğunun özünü korumak ve aile yönetiminin bir darboğaza dönüşmemesini sağlamakla ilgilidir.”

Yakın gelecekte bir değişiklik yok ancak uzun vadeli riskler devam ediyor

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Artan endişelere rağmen, Arnault’un kısa vadede LVMH’ye liderlik etmeye devam edebileceğinden şüphe duyan pek kimse yok.

Zihinsel olarak keskin, tam anlamıyla meşgul ve yönetim kurulu ile hissedarlar tarafından açıkça güveniliyor.

Ancak son yaş sınırı değişikliğinin herhangi bir devir teslimi potansiyel olarak bir on yıl daha ertelemesiyle, yönetişim sorularının ortadan kalkması pek olası görünmüyor.

Lüks sektörü daha rekabetçi ve küresel olarak daha karmaşık hale geldikçe, belirsiz bir halefiyetin riskleri de artıyor.

LVMH’nin şu an karşı karşıya olduğu soru yalnızca Bernard Arnault’un yerini kimin alacağı değil, aynı zamanda ne zaman, nasıl ve kaçınılmaz an geldiğinde grubun buna hazır olup olmayacağıdır.