LATAM kripto haberleri: Meli Dólar Şili’de piyasaya sürüldü ve Bolivya kripto parayla yakıt satın alma planından vazgeçti

Latin Amerika’daki kripto ekosistemi sürekli gelişiyor ve çeşitleniyor.

Fintech şirketi Mercado Pago, bu hafta Şili’de ABD dolarının değerini takip etmeyi amaçlayan bir stablecoin olan “Meli Dólar” adlı kripto para biriminin piyasaya sürüleceğini duyurdu.

Bolivya ise enerji krizi nedeniyle kripto parayla yakıt satın alma planından vazgeçtiğini duyurdu.

Mercado Pago Şili’de Meli Dólar’ı piyasaya sürdü

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América Economía’nın haberine göre Mercado Pago uygulaması artık Şilili kullanıcıların kripto paraları doğrudan hesaplarından kullanmalarını sağlayan bir özelliğe sahip.

Kullanıcılar dijital hesaplarında bulunan Şili pesosunu Meli Dolar satın almak, saklamak ve satmak için kullanabilecekler.

Cointelegraph en Español’un daha önce bildirdiği üzere Şili, Mercado Pago’nun faaliyet gösterdiği tek Latin Amerika ülkesi olarak Brezilya ve Meksika’ya katıldı.

Çözüm, kripto para hizmetleri konusunda uzmanlaşmış bir işletme olan Ripio ile iş birliği yapılarak oluşturuldu.

Mercado Pago Kıdemli Direktörü Matías Spagui, bu lansmanın önemini vurgulayarak, “ABD doları küresel ölçekte güvenilir bir değer saklama aracı, en istikrarlı para birimlerinden biri ve genel belirsizlik ortamında serveti korumanın basit bir yoludur.” dedi.

Bolivya, kripto paralarla yakıt satın alma planlarından vazgeçti

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YPFB, ülke genelinde istikrarlı bir yakıt tedariki sağlama konusundaki kararlılığını yineledi.

Agencia Boliviana de Noticias’ın haberine göre, devlet petrol şirketi, 15 Nisan’da yaptığı açıklamada, benzin, motorin ve LPG alımının kendi kaynakları ve Ekonomi ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan transferlerle destekleneceğini bildirdi.

YPFB, kripto varlıkları bu işlemlerde kullanmayı planlamadığını yineleyerek, tüm tedarik stratejisinin yurt içi fonlama ve hükümet yardımına dayandığının altını çizdi.

Çokuluslu Yasama Meclisi’nden kredi onayı almada yaşanan gecikmeler nedeniyle yedek plan olarak benzin ithalatında kripto para kullanımını düşünmesine rağmen YPFB, Mart ayından bu yana sıvı yakıt teslimatına yönelik lojistiğini yükselttiğini belirtti.

Bu girişimin amacı, ülke ekonomisini etkileyen mevcut mali sorunlara rağmen Bolivya halkına sürekli benzin, dizel ve LPG tedarikini sağlamaktır.

Coinbase, Arjantin fintech odasına katılıyor

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Coinbase, yerel sektörle bağlarını güçlendirmeyi umarak resmen Arjantin Fintech Odası’na katıldı.

Coinbase’in bu son hamlesi Arjantin’deki varlığını güçlendiriyor ve şirketin yerel fintech girişimlerini destekleme konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor.

Coinbase Arjantin Ülke Müdürü Matías Alberti, bu işbirliğinin önemini vurgulayarak, Arjantin Fintech Odası’nın bir parçası olmanın, sektörün büyümesi için kilit öneme sahip diyalog ve iş birliği alanlarına katılmamızı sağladığını belirtti.

Coinbase’in, bölgenin geleceği için stratejik kabul edilen bir ekosistemin yaratılmasına yardımcı olmak amacıyla yerel yeteneklerden öğrenirken dünya çapındaki uzmanlığını paylaşmak istediğini de sözlerine ekledi.

Arjantin Fintech Odası Yöneticisi Mariano Biocca, Coinbase’in işbirliğinden övgüyle bahsederek, uluslararası bilgi birikimlerinin topluluğa fayda sağlayacağını söyledi.