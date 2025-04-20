Hermès, en çok arzu edilen Birkin çantalarının omuzlarında ekonomik belirsizlikte nasıl dirençli kalıyor?

Lüks markalar küresel ekonomik yavaşlamanın çalkantılı sularında yol alırken, Fransız Hermès en ikonik tasarımları olan Birkin ve Kelly çantalarıyla bir kez daha istikrarı yakaladı.

Şirket, 2025’in ilk çeyreğinde satışlarında yüzde 7’lik bir artış bildirdi; analistlerin beklentilerini kıl payı kaçırdı, ancak sektörün en dayanıklı oyuncularından biri olduğunu doğruladı.

Rakipler daralan talep ve fiyat baskılarıyla boğuşurken, Hermès’in zamansız stratejisi ve ultra zengin müşterilere olan sarsılmaz çekiciliği, tarifeler ve Çin’deki gayrimenkul kaynaklı yavaşlama nedeniyle belirsizliklerin hakim olduğu bir dönemde bile yoluna devam etmesini sağladı.

Birkin ve Kelly çantaları mağaza trafiğini ve kategoriler arası satışları artırıyor

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Adını İngiliz aktris Jane Birkin’den alan Birkin çanta ve Grace Kelly tarafından ölümsüzleştirilen Kelly, uzun zamandır Hermès portföyünün en değerli parçaları olarak kabul ediliyor.

Son yıllarda statü sembolü olarak ünleri daha da arttı; koleksiyoncular bunları edinmek için on binlerce dolar harcamaya ve aylarca, hatta yıllarca beklemeye razı oluyorlar.

Bir durgunluk döneminde, sadece iyi satış yapmaktan daha fazlasını yaparlar.

Bunlar, müşterileri mağazaya çeken ve eşarp, mücevher ve hazır giyim gibi diğer kategorilerde alışverişi teşvik eden temel ürünler olarak işlev görür.

Lüks çevrelerde “önceden harcama” olarak bilinen bu yöntem, alışveriş yapanların genellikle 270 dolarlık ipek kravatlar veya 40.000 dolarlık bilezikler gibi daha küçük fiyatlı ürünler satın alarak markayla ilgili bir satın alma geçmişi oluşturmasına ve sonunda kendilerine bir Birkin hediye edilmesini ummasına neden oluyor.

Bu stratejinin etkinliği oldukça yüksektir.

Çin Anakarası’ndaki talep ilk çeyrekte zorlanma belirtileri gösterse de Hermès, 2025’in başlarında düşük stok seviyelerinin Mart ayındaki güçlü satışlarla telafi edildiği Amerika kıtası da dahil olmak üzere tüm bölgelerde büyüme kaydetti.

Yönetim, nisan ayı başına kadar eğilimlerin olumlu kaldığını kaydetti.

Çin’in yavaşlaması ve tarife tehditleri yatırımcı güvenini sarsamadı

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Hermès’in, tüketicilerin sürekli temkinli davrandığı Çin’deki performansı oldukça düşüktü.

Ancak Asya genelinde önemli yavaşlamalar yaşayan rakiplerine kıyasla öne çıktı.

Trump yönetimi altında 1 Mayıs’tan itibaren Avrupa mallarına uygulanan gümrük vergilerinin %10 artırılması planlanan ABD’de Hermès, kendine olan güvenini koruyor.

Yönetim, bu maliyetleri Amerikan tüketicilerine yansıtabileceğine inanıyor; bu, çok az lüks markanın bu kadar güvenle yapabileceği bir iddia.

Bu güven, markanın eşsiz fiyatlandırma gücünden kaynaklanıyor.

Jefferies analistleri geçen hafta yayınladıkları bir notta, Hermès’in lüks sektöründeki devam eden türbülans ortamında rakiplerinden daha iyi performans gösterebilecek konumda olduğunu yinelemiş ve şirketi “güvenli liman” olarak tanımlamıştı.

Analistler, seçkin müşteri tabanı ve istikrarlı talep kalıpları nedeniyle Hermès’e “göreceli bir tercih” belirttiler.

Uzun ömürlü: düşük üretim, yüksek marjlar

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Hermès’in dayanıklılığının temel unsurlarından biri, ultra kontrollü üretim modelinde yatmaktadır.

Marka yılda 70.000’den fazla Birkin çantası üretiyor ve her biri tek bir zanaatkar tarafından 18 ila 24 saat içinde el işçiliğiyle hazırlanıyor.

Kelly çantaları da benzer şekilde titiz bir yaklaşıma sahip olup, genellikle tek bir deri işçisinin 14 ila 20 saatlik çalışmasını gerektiriyor.

Bu el işçiliği yöntemi, sınırlı bulunabilirlik ve durgunluk dönemlerinde bile indirim yapılmamasıyla birleşince, Hermès’in lüks sektöründeki en yüksek marjlardan bazılarını korumasına yardımcı oldu.

Kering gibi rakipleri stokları eritmek için zaman zaman indirimlere başvururken, Hermès çantalarında hiçbir zaman indirim yapmayarak, bunların yatırım seviyesinde moda ürünleri statüsünü pekiştirdi.

Markanın tedarik üzerindeki dikkatli kontrolü yalnızca ayrıcalığı korumakla kalmıyor, aynı zamanda yeniden satış değerini de artırıyor.

Koleksiyoncular çantalara tıpkı güzel sanat eserleri veya nadir saatler gibi davranıyor ve birçoğunun değeri zamanla artıyor.

İkinci el bir Birkin bile, özellikle bulunması zor renk ve malzemelerde, orijinal perakende fiyatının %30-50’sine kadar daha pahalı olabilir.

Zengin müşteri kitlesi markayı makro şoklardan koruyor

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Hermès, kitlesel lüks oyuncularının aksine küresel elitlere hitap ediyor.

Bain & Co.’ya göre, lüks alıcıların en üstteki %2’si sektör harcamalarının %40’ından fazlasını oluşturuyor ve Hermès orantısız bir şekilde bu katmana maruz kalıyor.

Bu tüketiciler, artan faiz oranlarından veya yaşam maliyeti endişelerinden nispeten yalıtılmış durumdalar; bu da ekonominin kötüye gittiği zamanlarda takdirî harcama kalıplarının daha sağlam olduğu anlamına geliyor.

Bu dinamik, Hermès’in 2024 yılı tam yıl sonuçlarında da açıkça görüldü; sabit döviz kurlarıyla satışlarda %17’lik bir artış görüldü; bu, sektörün çok ötesinde bir artış anlamına geliyordu.

Şubat ayından sonra tarife spekülasyonları nedeniyle talebin zayıfladığı ABD’de bile Hermès, Mart ayında toparlanma sinyalleri verdi.

Lüksün sessiz devi üstün performans göstermeye devam ediyor

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LVMH gibi holdingler yüksek profilli satın almalar peşinde koşarken ve yeni kategorilere doğru genişlerken, Hermès dar ama oldukça karlı çekirdeğine odaklanmaya devam ediyor.

Müşterileri çekmek için ünlü pazarlama kampanyalarından ve mevsimsel moda akımlarından kaçınıyor, bunun yerine zanaatkarlığa, nadirliğe ve mirasa güveniyor.

Bu sarsılmaz istikrar yatırımcıların da gözünden kaçmadı.

Hermès şu anda lüks segmentteki rakiplerinin ortalamasının iki katından fazla olan yaklaşık 45 katlık vadeli kazançla işlem görüyor ve yakın zamanda 220 milyar avroluk piyasa değerini aşarak LVMH’den sonra Avrupa’nın en değerli ikinci şirketi oldu.

Her ne kadar 1. çeyrekte hedefi biraz ıskalamış olsa da Hermès, sektörün pusulası olmaya devam ediyor: Lüksün en saf ve en kalıcı hali.