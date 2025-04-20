İki hafta önce yatırımcılar, Başkan Trump’ın ‘karşılıklı tarifeler’ duyurusuna kadar saatleri geri sayıyordu. ABD’li majörlerin öncülük ettiği küresel hisse senedi endeksleri, yatırımcıların endişelerinin kanıtlarını zaten gösteriyordu.

Dow ve Russell 2000 (daha az popüler bir hisse senedi endeksi, ancak ABD’deki orta ölçekli, yurt içine odaklı şirketlere yönelik havanın önemli bir göstergesi) Kasım ayında zirveye ulaşmıştı.

Teknoloji devlerine önemli ağırlık veren S&P 500 ve NASDAQ, şubat ortasında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

O zamandan beri, tüm ABD majörleri satıldı ve Trump’ın 5 Kasım’daki seçim zaferinden hemen sonra görülen seviyelerin altına geri döndüler. Mart ayının ikinci yarısında hafif bir toparlanma yaşadılar.

Ancak yatırımcıların temkinli olmaya başladığı açıktı. His, tarifelerin her iki şekilde de uygulanabileceği yönündeydi. Başkan Trump, ‘haksız’ davrandığına inandığı ülkelere mütevazı bir temel tarife duyurabilirdi.

Ya da daha kötüsünü yapabilirdi. Sonunda çok, çok daha kötüsünü yaptı.

Çoğu tarife, ertelenme, değiştirilme ve yeniden hedeflenme gibi oldukça hızlı bir ‘süreçten’ geçti. Ancak o zamandan beri olanlar göz önüne alındığında, ABD’nin ticaret ortaklarından yapılan ihracatlarda %10’luk temel tarifenin piyasaların umduğu şeyle çok daha uyumlu olduğu görülüyor.

Ancak ülke bazında başarılı müzakerelerin olmaması durumunda, üç ay içinde bunlar orijinal karşılıklı oranlara geri dönebilir.

Ancak artık kesin olan bir şey var ki, o da Trump yönetiminin bütün bu karmaşadaki asıl hedefinin Çin olduğudur.

Her iki taraftaki savaşçı söylem ve ince deriler de eklendiğinde, tarife anlaşmazlığı tam kapsamlı bir ticaret savaşına dönüştü. Yatırımcılar şimdi bunun çözülüp çözülemeyeceğini ve eğer çözülebilirse ne kadar sürebileceğini anlamaya çalışıyor.

Analistlerin hepsi, hangi tarafın en kötü etkileneceği ve kimin ilk önce gözünü kırpması daha olası olduğu konusunda karşıt teoriler ortaya attılar. Bir argüman, Başkan Trump’ın çoğu tarifeyi sulandırmaya hazır olmasının bir zayıflık işareti olduğu yönünde. Belki.

Ancak Çin’in vergilerini %145’e çıkarması bunu göstermiyor. Ayrıca Çin’in otoriter rejiminin, Trump’ın yapamayacağı şekilde vatandaşlarına zorlukları kabul etme konusunda daha iyi bir konumda olduğu söyleniyor.

Ancak veriler ne derse desin, Çin ekonomisi kötü durumda ve emlak piyasasındaki çöküş, ihracat pazarını kendi iç pazarıyla değiştiremeyeceği anlamına geliyor.

Öte yandan, Trump yönetiminin ABD Hazineleri erimeye girdiğinde paniğe kapılmış gibi görünüyor. Hisse senetlerinde bir satış dalgası kabul edebilir, ancak dünyanın en güvenli liman varlığına bir tehdit oluşturmaz.

30 yıllık getiri getirisi, ABD doları serbest düşüşteyken bile 1980’lerden bu yana en büyük haftalık sıçramasını yaşadı. Sanki bir şey patlamış gibi görünüyordu.

Suçlu Çin miydi? Tahvil piyasası satışından tamamen sorumlu olmaları pek olası görünmüyor. Sahip oldukları ABD hükümet borcunun miktarı göz önüne alındığında, bu büyük ölçüde kendi kendini yenilgiye uğratmak olurdu.

Ayrıca böyle bir hareket yuanın değerini yükseltecek ve bu da Çinli ihracatçıların işini daha da zorlaştıracaktır.

Dolar ile ABD Hazine tahvilleri arasındaki kopukluğun büyük ölçüde hedge fonları ve gölge bankacılık sistemi tarafından yapılan büyük çaplı borç azaltma işlemlerinden kaynaklandığı görülüyor.

Paskalya’ya giden haftada piyasalar biraz daha sakindi. Ancak krizin henüz zirveye ulaştığı hissi yok.

İlgili egolar çok büyük ve riskler çok yüksek. Bir aşamada bu çözülecek. Ancak risk piyasalarının işler daha dengeli bir hale gelmeden önce çok daha fazla acı çekmesi muhtemel görünüyor.

(David Morrison, Trade Nation’da Kıdemli Piyasa Analistidir. Görüşler kendisine aittir.)