ABD hisseleri açılışta düştü: Dow 450 puandan fazla düştü, Nasdaq yaklaşık %2 düştü

ABD hisse senetleri pazartesi günü düşüşle açıldı ve yatırımcıların küresel ticaret müzakerelerinde ilerleme belirtisi görmemesiyle son dönemdeki kayıplarını sürdürdü.

Dow Jones Sanayi Endeksi 454 puan veya yüzde 1,2 düşerken, S&P 500 yüzde 1,4 ve Nasdaq Composite yüzde 1,8 geriledi.

Tesla hisseleri %5,4, Nvidia ise %3,7 düştü. AMD, Meta Platforms ve Amazon’un her biri yaklaşık %2 değer kaybetti.

Hafta sonu ticaret anlaşmasına ilişkin herhangi bir güncellemenin olmaması yatırımcı güvenini olumsuz etkilerken, ABD ile Çin arasındaki gerginliğin tırmanması bekleniyor.

Piyasalardaki zayıflık, ABD’nin önemli endekslerinde son dört haftada üçüncü kez yaşanan haftalık düşüşün ardından geldi.

Geçtiğimiz hafta S&P 500 yüzde 1,5 değer kaybederken, Dow ve Nasdaq’ta ise yüzde 2’den fazla düşüş yaşandı.

ABD’nin başlıca borsa endeksleri, Başkan Donald Trump’ın yeni ithalat vergileri paketini duyurmasının ardından 2 Nisan’dan bu yana yaklaşık yüzde 7 düştü.

Hisse senetleri bugün neden düşüşte?

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ABD hisse senetleri, piyasaların ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed Başkanı Jerome Powell’ı görevden alma tehdidine tepki göstermesiyle düşüş yaşadı.

Hukuk uzmanları, bir başkanın Fed başkanını kolayca görevden alamayacağını savunurken, Powell, kendisinden istendiğinde istifa etmeyeceğini söyledi.

Ancak Beyaz Saray’dan gelen son açıklamalar, yatırımcıları böyle bir adımın olası sonuçlarını değerlendirmeye yöneltti.

Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, Cuma günü Trump’ın Powell’ı görevden alma yetkisine sahip olup olmadığını gözden geçirdiğini doğruladı. Bu durum, Beyaz Saray’ın faiz oranı politikası konusunda devam eden baskıları ortasında Fed’in bağımsız hareket etme kabiliyeti konusunda yeni endişelere yol açtı.

Evercore ISI Başkan Yardımcısı Krishna Guha Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Başkan Donald Trump’ın Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell’ı görevden almaya çalışması durumunda hisse senetleri ve tahvillerin büyük ihtimalle sert bir satış dalgasıyla karşı karşıya kalacağını söyledi.

CNBC’nin Squawk Box programına konuşan Guha şunları kaydetti:

Federal Rezerv bağımsızlığı hakkında sorular sormaya başlarsanız, Federal Rezerv’in kesinti yapması için çıtayı yükseltmiş olursunuz. Federal Rezerv başkanını gerçekten görevden almaya çalışırsanız, piyasalarda getirilerin daha yüksek, dolarların daha düşük ve hisse senetlerinin satıldığı sert bir tepki göreceğinizi düşünüyorum.”

ABD-Çin ilişkilerinin kötüleşeceğine dair korkular piyasa duyarlılığını daha da zayıflattı.

Trump’ın ticaret stratejisinin Çin ve müttefiklerini hedef almaya devam etmesiyle gerginlik tırmanırken, Pekin, ekonomisini izole etme çabalarında ABD ile birlikte hareket eden herhangi bir ülkeye misilleme yapma sözü verdi.

Çin Ticaret Bakanlığı, “Çin, herhangi bir tarafın Çin’in çıkarları pahasına bir anlaşmaya varmasına kesinlikle karşı çıkıyor. Eğer bu olursa, Çin bunu kabul etmeyecek ve kararlı bir şekilde karşılıklı karşı önlemler alacaktır” dedi.

Bu haftaki önemli kazançlar

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Bu hafta, birinci çeyreğe ilişkin önemli kazançların açıklanması bekleniyor. Piyasalar, tarifelerin ve durgunluk endişelerinin tüketici ve işletme harcamalarını nasıl etkilediğine dair işaretleri izliyor.

Tesla’nın hisseleri, piyasa oynaklığı ve CEO Elon Musk’ın Donald Trump ile olan bağları etrafındaki tartışmalar nedeniyle yıl içinde yüzde 40 düşüş yaşarken yakından takip edilecek.

Geçtiğimiz hafta teknoloji hisselerinde yaşanan sert satış dalgasının ardından Alphabet’in sonuçları da ilgi odağı olacak.

Planlanan önemli raporlar:

Salı: Tesla (piyasa sonrası)

Çarşamba: Boeing (piyasa öncesi); IBM, Chipotle Mexican Grill (piyasa sonrası)

Perşembe: Merck, PepsiCo, Comcast, Procter & Gamble, Southwest Airlines, American Airlines (piyasa öncesi), Alphabet, Intel (piyasa sonrası)