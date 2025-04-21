Asya hisseleri Pazartesi günü karışık kapandı: Nifty, Sensex %1’in üzerinde yükseldi, Nikkei %1,30 düştü

Pazartesi günü Asya borsaları, Hong Kong, Avustralya ve Yeni Zelanda piyasalarının Paskalya tatili nedeniyle kapalı olmasıyla karışık bir performans sergiledi.

Yatırımcılar, ABD-Çin arasındaki gerginliğin, dalgalı doların ve Washington’daki yeni siyasi dramın etkilerini değerlendirdi.

ABD doları, Başkan Donald Trump’ın Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik eleştirilerini artırmasının, faiz kararları nedeniyle Powell’ı görevden almakla tehdit etmesinin ve Powell’ı siyasi taraflılıkla suçlamasının ardından düşüşe geçti.

Truth Social’da yayınlanan bir paylaşımda Trump, faiz oranlarını düşürmediği için Powell’ın “HER ZAMAN ÇOK GEÇ VE YANLIŞ” olduğunu söyledi ve bir sonraki para politikası toplantısı öncesinde baskıyı artırdı.

Beyaz Saray ekonomi danışmanı Kevin Hassett, Cuma günü yaptığı açıklamada, yönetimin Powell’ın görevden alınmasının yasal uygulanabilirliğini incelediğini doğruladı ve Fed’in eylemlerinin seçim öncesi Demokratlara fayda sağlamayı amaçladığını iddia etti.

Bu tartışma, zaten ticaret anlaşmazlıklarıyla yıpranan piyasa gerginliğini daha da artırdı.

Pazartesi günü Asya piyasaları

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Hisse senedi piyasalarında, Çin Halk Bankası’nın kredi faiz oranlarını sabit tutarak destekleyici duruşunu sürdürmesinin ardından Çin’in Şanghay Bileşik Endeksi %0,45 artışla 3.291,43’e çıktı.

Trump ayrıca, yabancı ülkelerin “gümrük tarifelerinde hile yapmaması” gerektiğini savunduğu sekiz maddelik bir plan açıkladı; bu adımın hem diplomatik hem de ticari ilişkileri zorlayabileceği konusunda uyardı.

Çin Ticaret Bakanlığı ise ABD’nin gümrük vergisi savaşında yanında yer alan ülkelere misillemede bulunacağını duyurdu.

Japon hisse senetleri, yatırımcıların bu hafta sonu yapılması planlanan ABD-Japonya para birimi görüşmeleri öncesinde temkinli davrandıklarını yansıtarak, yen’in dolar karşısında Eylül ayından bu yana en güçlü seviyesine ulaşmasıyla sert düşüş yaşadı.

Nikkei 225 endeksi %1,30 düşüşle 34.279,92’ye gerilerken, daha geniş kapsamlı Topix endeksi %1,18 düşüşle 2.528,93’e geriledi.

İhracat odaklı hisse senetleri kayıplara öncülük etti; Toyota Motor %2,9, Suzuki Motor ise %3,9 düştü.

Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,20 artışla 2.488,42’ye çıktı ve üst üste üçüncü seansta da yükselişini sürdürdü.

Ancak nisan ayına ilişkin ön ticaret verileri, hem ABD’ye hem de Çin’e yapılan ihracatta sert düşüşler olduğunu ortaya koyarak, ülkenin ekonomik görünümüne gölge düşürdü.

Hint piyasaları daha iyi performans gösteriyor

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Pazartesi günü Hindistan hisseleri Asya hisselerinden daha iyi performans gösterdi.

Sensex ve Nifty hisse senedi endeksleri pazartesi gününü, HDFC Bank ve ICICI Bank gibi önemli hisse senetlerinin kazanç raporlarının ardından elde ettiği kazançlar ve devam eden yabancı fon girişlerinin etkisiyle yükselişle kapattı.

Sensex’te en iyi performansı gösterenler arasında Tech Mahindra, Axis Bank, HDFC Bank, Infosys, State Bank of India ve IndusInd Bank yer alırken, Adani Ports, ITC, Bharti Airtel, Titan, Hindustan Unilever ve Sun Pharma düşüş yaşadı.

Sensex 855,30 puan veya yüzde 1,09 artışla 79.408,50’den kapanırken, Nifty 273,90 puan veya yüzde 1,15 artışla 24.125,55’ten kapandı.