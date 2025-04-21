Kripto para piyasası son 24 saatte sağlam bir toparlanma gösterdi ve toplam piyasa değeri %2,86 artarak 2,76 trilyon dolara çıktı.

İşlem hacmi de %47,89 artarak 66,63 milyar dolara çıktı ve bu durum, durgun bir dönemin ardından yatırımcı aktivitesinin yeniden canlandığını gösteriyor.

Bitcoin, Ethereum ve XRP pazartesi günü toparlanmalarını sürdürdü.

Piyasa değerine göre ilk 10 kripto para birimi büyük ölçüde pozitif bölgedeydi; fiyatlar son 24 saatte sabit kaldı veya biraz yükseldi.

Bitcoin (BTC) fiyatı bugün

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Bitcoin, son 24 saatte %3’ün üzerinde artışla 87.471,37 dolardan işlem gördü.

Kripto paranın 24 saatlik işlem aralığı 83.976,85 dolar ile 87.679,23 dolar arasındaydı.

Bitcoin’in piyasa hakimiyeti 0,25 puan artarak %63,07’ye çıktı ve temkinli ancak iyileşen bir duygu ortamında piyasanın dayanak noktası olma konumunu yeniden teyit etti.

Bu gelişme, Metaplanet’in 28,2 milyon dolar değerindeki toplu bir anlaşmayla 330 Bitcoin daha satın almasının ardından gerçekleşti.

Bu eklemeyle birlikte Japon şirketinin toplam varlıkları 5.000 BTC’ye yaklaştı.

Ethereum (ETH) fiyatı bugün

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Ethereum fiyatı da %3 artışla 1.645,86 dolardan işlem gördü.

Gün içi en düşük ve en yüksek seviye sırasıyla 1.566,69 dolar ve 1.656,12 dolar oldu.

Vitalik Buterin, Ethereum Sanal Makinesi’nin, standartlaştırılmış ve genişletilebilir bir komut seti mimarisi olan RISC-V ile değiştirilmesini önerdi.

Ethereum Magicians forumunda 20 Nisan’da yayınlanan bir gönderide ayrıntıları verilen plan, hesaplar, depolama ve sözleşmeler arası çağrılar gibi temel soyutlamaları olduğu gibi korurken kanıtlama verimliliğini artırmayı ve yürütme katmanını basitleştirmeyi amaçlayan aşamalı bir geçişi öneriyor.

XRP ve SOL’un bugünkü fiyatı

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XRP fiyatı, günlük en düşük 2,04 dolar ve en yüksek 2,14 dolar seviyelerini gördükten sonra yaklaşık %3 artışla 2,12 dolardan işlem gördü.

Solana (SOL) fiyatında hafif bir sıçrama yaşandı.

Kripto para yaklaşık %0,5 artışla 140,40 dolardan işlem gördü.

En çok kazanan ve kaybeden kripto paralar

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Stacks (STX) son 24 saatte %13,57 artışla 0,7082 dolara yükselirken, Decentraland (MANA) %11,81 artışla 0,3183 dolardan işlem görüyor.

Sandbox (SAND) %7,51 artışla 0,2857 dolara, Injective (INJ) ise %8,23 artışla 9,01 dolara çıktı.

Bu arada Gala (GALA) %6,72 artışla şu an 0,01641 dolardan işlem görüyor.

AB (AB) Gurugram’da son bir günde %3,68 düşüşle 0,01088 dolara gerilerken, Story IP ise %2,74 düşüşle şu anda 3,71 dolardan işlem görüyor.

Bitget Token (BGB) %1,77 düşüşle 4,45 dolara, Four (FORM) ise %1,56 düşüşle 2,07 dolardan işlem görüyor.

JasmyCoin (JASMY) son 24 saatte %0,85’lik hafif bir düşüş gördü ve Gurugram’da 0,01489 dolardan el değiştirdi.