Papa Francis 88 yaşında öldü

Vatikan, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Amerika kıtasından gelen ilk Roma Katolik papa olan Arjantinli Cizvit Papa Francis’in öldüğünü duyurdu.

88 yaşındaydı.

Haber, Kardinal Kevin Farrell tarafından video mesajıyla duyuruldu.

Resmi tercümeye göre Farrell, “Sevgili kardeşlerim, Kutsal Babamız Francis’in ölümünü derin bir üzüntüyle duyurmak zorundayım” dedi.

“Bu sabah saat 7:35’te Roma Piskoposu Francis, Baba’nın evine döndü. Tüm hayatı Rab’be ve Kilisesi’ne hizmet etmeye adanmıştı. Bize İncil’in değerlerini sadakatle, cesaretle ve evrensel sevgiyle, özellikle de en yoksullar ve dışlanmışlar lehine yaşamayı öğretti.”

Farrell, “Rab İsa’nın gerçek bir öğrencisi olarak gösterdiği örnek için büyük bir şükranla, Papa Francis’in ruhunu Üçlü Tanrı’nın sonsuz merhametli sevgisine emanet ediyoruz” diye ekledi.

2013 yılında XVI. Benedict’in istifasının ardından Roma Katolik Kilisesi’nin 266. papası seçilen Francis, 17 Aralık 1936’da Buenos Aires’te Jorge Mario Bergoglio adıyla doğdu.

Benedict, kalabalıklardan çok kitaplarla daha rahat olan, Ortodoks doktrininin sadık bir savunucusu olarak görülürken, Francis sık sık gülümseyen, tevazuyu benimseyen ve geniş bir mesaj taşıyan bir papa olarak ortaya çıktı.

Yoksulluk ve insan acısına yaptığı vurgu, birçok liberal Katolik olmayan kişide karşılık buldu ve iklim değişikliğini acil ilgi gerektiren ahlaki bir sorun olarak niteledi.

Rolüyle ilgili ayrıcalıkları reddederek, gösterişli papalık daireleri yerine Vatikan misafirhanesini tercih etti.

O, Güney Yarımküre’den gelen ilk Cizvit papaydı ve Suriye Kralı III. Gregory’nin 731’deki ölümünden sonra yaklaşık 1.300 yıl sonra Avrupa dışından gelen ilk papaydı.

İtalyan göçmeni bir babanın ve İtalyan Arjantinli bir annenin oğlu olan Francis, beş çocuğun en büyüğüydü.

Gençliğinde kimya teknisyeni olarak eğitim almadan önce temizlikçi ve gece kulübü güvenlik görevlisi olarak çalıştı.

1969 yılında Cizvit rahibi olarak atandı ve 1973 yılında 36 yaşındayken Arjantin ve Uruguay’daki İsa Cemiyeti’nin başkanı oldu ve 1979’a kadar bu görevi sürdürdü.

Papa II. John Paul onu 1992’de piskopos olarak atadı ve altı yıl sonra Francis, Buenos Aires başpiskoposu olarak atandı. 2001’de kardinalliğe yükseltildi.

Francis, gençliğinde geçirdiği bir akciğer rahatsızlığı nedeniyle akciğerinin bir kısmını aldırmak için ameliyat olmuştu ancak Vatikan, 2013 yılında bu rahatsızlığın çalışmalarını hiçbir zaman etkilemediğini açıklamıştı.

Papa, son yıllarında solunum rahatsızlıkları ve çeşitli ameliyatlar da dahil olmak üzere devam eden sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kaldı.

Papa olarak ilk kez Temmuz 2021’de hastaneye kaldırıldı ve divertiküler stenoz nedeniyle Roma’daki Gemelli Hastanesi’nde kolon ameliyatı geçirdi. Bu gelişme, Vatikan’ın prosedürün planlandığına dair güvencelerine rağmen kiliseyi sarstı.

Mart 2023’te bronşit nedeniyle tekrar hastaneye kaldırıldı ve daha sonra gazetecilere “hala hayattayım” şakası yaptı.

İki ay kadar sonra, fıtık ameliyatı daha geçirdi.