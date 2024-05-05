أسبوع في العملات المشفرة: دعوى قضائية جديدة لـ Coinbase، واحتضان Cardano لـBCH، وفتح ضمان XRP

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شهد قطاع العملات المشفرة أسبوعًا حاسمًا، حيث أثرت أحدث البيانات الاقتصادية الأمريكية على ديناميكيات السوق.

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على الرغم من حدوث الكثير، إليك بعض العناوين الرئيسية التي جذبت انتباه المستثمرين خلال الأيام السبعة الماضية.

بدلة العمل الجماعي الجديدة لـ Coinbase

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تواجه بورصة العملات المشفرة Coinbase دعوى قضائية جماعية أخرى لإدارة إمبراطورية عملات مشفرة غير قانونية بشكل أساسي.

Coinbase faces new lawsuit: several popular tokens are called securities. The Coinbase exchange is again in the crosshairs of litigation. The lawsuit alleges that the platform misled investors by offering trading in a number of tokens that the plaintiffs claim are unregistered… pic.twitter.com/8x55Bft5nO — Sergii Peleh (@PelehSergii) May 5, 2024

تم رفع الدعوى في 3 أبريل، وتضم مدعين من فلوريدا وكاليفورنيا، زاعمين أنهم خسروا أموالًا بسبب تصريحات Coinbase المضللة والانتهاك المستمر للوائح الولاية.

ذكرت الشكاوى أن البورصة ضللت المستثمرين ودفعتهم إلى الاستثمار في الأصول التي لا تتوافق مع قوانين الأوراق المالية، بما في ذلك Algorand و Polygon و Decentraland و Solana.

وفي الوقت نفسه، فإن الإجراء القانوني الأخير يشبه الإجراء السابق ، حيث رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية ضد Coinbase لتقديم الأوراق المالية على منصتها.

يقترح مؤسس Cardano التعاون مع Bitcoin Cash

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بدأ تشارلز هوسكينسون نقاشًا في السوق باقتراح جديد حول دمج Bitcoin Cash.

Hypothetical Poll:



Would you like to see Bitcoin Cash become a Cardano Partnerchain upgraded with Useful Proof of Work Leios, NiPoPoWs, and Ergo tech, thus being the fastest and most useful proof of work chain ever built? — Charles Hoskinson (@IOHK_Charles) May 4, 2024

تهدف هذه الخطوة إلى تحويل غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية (BCH) إلى سلسلة شريكة لكاردانو، مما يعزز أداء الأول باستخدام التكنولوجيا المتطورة مثل Ergo tech وإثبات العمل المفيد وNiPoPoWs (البراهين غير التفاعلية لإثبات العمل).

لم يتبق أمام الاستطلاع سوى خمسة أيام، وقد صوت أكثر من 66% من 12,226 ناخبًا في وقت نشر المقالة، بنعم لصالح الاقتراح.

ومن الجدير بالذكر أن هوسكينسون قد استجوب أعضاء مجتمع بيتكوين كاش حول التطورات الجارية داخل النظام البيئي لغرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية وأولويات بلوكتشين على المدى القصير.

I'm curious about Bitcoin Cash's roadmap. Can anyone from the Bitcoin Cash community point me to what's happening on the Dev side and some of the near-term priorities? — Charles Hoskinson (@IOHK_Charles) May 3, 2024

تواصل Cardano التعاون مع كيانات بارزة حيث تستهدف تحقيق نمو قوي. تعاونت منصة blockchain مع Huawei Cloud لدفع مبادرات Web3 في أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.

حيتان XRP تتحرك

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جذب مستثمر ذو جيوب منخفضة انتباه لاعبي العملات المشفرة من خلال إطلاق 400 مليون رمز XRP من Escrow.

🔓 🔓 🔓 🔓 🔓 🔓 🔓 🔓 🔓 400,000,000 #XRP (213,929,825 USD) unlocked from escrow at unknown wallethttps://t.co/HCQhuYY7rJ — Whale Alert (@whale_alert) May 3, 2024

وقد أثارت الصفقة، التي تبلغ قيمتها حوالي 213.9 مليون دولار، مجتمع الريبل، حيث وصف بعض الأفراد هذه الخطوة بأنها تفريغ بينما اعتبرها آخرون إشارة إلى التضخم القادم.

ومع ذلك، ظل سعر XRP مستقرًا نسبيًا على الرغم من الفتح الهائل. تم تداول العملة البديلة عند 0.5321 دولار، بزيادة 2.39٪ في الأيام السبعة الماضية.

في حين أن إصدار 400 مليون رمز لم يحفز إجراءات ملحوظة، يجب على المتحمسين تتبع أنشطة ضمان Ripple والتأثير المحتمل على سعر الأصل.

ومع ذلك، فإن المبادرات الصعودية مثل دخول Ripple إلى السوق اليابانية لتقديم حلول XRP Ledger تظل حيوية في نمو الأصول على المدى الطويل.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.