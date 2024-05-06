يراهن متداولو البيتكوين على ما يزيد عن 3 مليارات دولار في الاتجاه الصعودي لـ BTC، فماذا تعرف حيتان Bitfinex؟

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أضافت حيتان البيتكوين في بورصة العملات المشفرة Bitfinex باستمرار إلى مركزها الخاص بالبيتكوين في شهر مايو. توقع كبار مستثمري المحافظ في Bitfinex انهيار Bitcoin في أبريل وبدأوا في تجميع BTC في مايو، “شراء الانخفاض”.

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تراهن حيتان Bitfinex بأكثر من 3 مليارات دولار على ارتفاع البيتكوين

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شهدت عملة البيتكوين عمليات سحب كبيرة، تصل إلى 40٪ في الدورات السابقة، بعد حدث النصف. تعافت عملة البيتكوين بسرعة من التصحيح الأخير، حيث عادت إلى ما يزيد عن 65500 دولار يوم الاثنين 6 مايو.

حيتان البيتكوين في بورصة العملات المشفرة Bitfinex حددت توقيت تصحيح البيتكوين. قلص مستثمرو المحفظة الكبيرة ممتلكاتهم من البيتكوين من 76000 قبل أعلى مستوى على الإطلاق في شهر مارس إلى 42000، مما أدى إلى جني الأرباح خلال أعلى مستوى على الإطلاق لبيتكوين.

تُظهر البيانات الواردة من شركة داتاميش لتعقب المعلومات الاستخباراتية أنه طوال شهر أبريل، أضافت الحيتان ما يقرب من 6,165 مركزًا طويلًا (رهانات صعودية) في بيتكوين. اعتبارًا من يوم الاثنين، 6 مايو، بلغ إجمالي مراكز بيتكوين الطويلة 48,978 بيتكوين، بقيمة تزيد عن 3 مليارات دولار.

المراكز الطويلة في Bitfinex

تستمر الحيتان في تعزيز مراكزها وتكديس صفقات شراء البيتكوين في شهر مايو. عادةً ما يعتبر نشاط الحيتان في Bitfinex مؤشرًا موثوقًا لاتجاه سعر البيتكوين. تميل المراكز الطويلة إلى الانخفاض بحلول الوقت الذي يصل فيه سعر BTC إلى قمة محلية والعكس صحيح.

يتميز الانخفاض الأخير في السوق بالتراكم المستمر من قبل كبار مستثمري المحافظ. يظهر مؤشر الخوف والجشع، وهو أداة لقياس الشعور العام بين المشاركين في السوق، أن هناك “جشع” بين المتداولين. وفي العادة يعمل “الجشع” على تعزيز قيمة الأصل. من المرجح أن تتجه عملة البيتكوين نحو تحقيق المزيد من المكاسب في شهر مايو، حيث يتصرف المشاركون في السوق بجشع.

سعر البيتكوين في طريقه للوصول إلى 150,000 دولار في هذه الدورة: برنشتاين

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بعد انتعاش بيتكوين مؤخرًا، يقول المحللون في بيرنشتاين ريسيرش إن بيتكوين “لم يتم الانتهاء منها بعد”. كرر المحللون توقعاتهم بشأن بيتكوين، مشيرين إلى أن بيتكوين من المتوقع أن تصل إلى ١٥٠ ألف دولار بحلول نهاية عام ٢٠٢٥، في الدورة المستمرة.

عاد معدل تمويل بيتكوين إلى المنطقة الإيجابية، استنادًا إلى بيانات Coinglass، مما يشير إلى أن الأصل من المحتمل أن يكون خارج المنطقة السلبية. عادة، ترتبط معدلات التمويل السلبية بنتائج هبوطية للأصل.

سعر التمويل المرجح للفائدة المفتوحة للبيتكوين

يعد التدفق الصافي لصناديق Bitcoin Spot ETFs محفزًا رئيسيًا آخر يمكن أن يؤثر على سعر الأصل. تُظهر بيانات تدفقات يوم ٦ مايو أن ٣٧١٠ بيتكوين بقيمة ٢٣٦ مليون دولار تدفقت إلى صناديق بيتكوين المتداولة، مما يدعم فرضية التعافي في سوق العملات المشفرة.

تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين

في وقت كتابة هذا التقرير، كان سعر البيتكوين هو 63,362 دولارًا على Binance.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.