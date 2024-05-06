يكشف تقرير Visa أن أقل من 10% من معاملات العملات المستقرة تكون عضوية

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اكتشف تحليل جديد أجرته Visa وشركة تحليلات البيانات Allium Labs أن أقل من 10% من أحجام معاملات العملات المستقرة يتم إنشاؤها بواسطة مستخدمين حقيقيين، والغالبية العظمى مدفوعة بالروبوتات الآلية والمتداولين على نطاق واسع.

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نشاط عضوي محدود في معاملات العملات المستقرة

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وحققت الدراسة، التي نشرتها بلومبرج، في معاملات بقيمة 2.2 تريليون دولار تقريبًا في أبريل، ووجدت أن حوالي 149 مليار دولار فقط تمثل نشاط مدفوعات عضوي حقيقي. يسلط هذا التناقض الصارخ الضوء على انتشار الجهات الفاعلة غير البشرية في أسواق العملات المستقرة.

يهدف التحليل إلى استبعاد الأنشطة والتداولات التي يتم إنشاؤها بواسطة الروبوتات من الكيانات الكبيرة للتركيز فقط على المعاملات التي يقوم بها أشخاص فعليون.

سوق العملات المستقرة يهيمن عليها اللاعبون الرئيسيون

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ويسيطر في الغالب على قطاع العملات المستقرة، الذي يبلغ إجمالي عرضه في السوق حوالي 150 مليار دولار، شركة Tether (USDT) وUSD Coin (USDC)، اللتين تمتلكان حصصًا في السوق تبلغ 75٪ و22٪ على التوالي، وفقًا للوسيط بيرنشتاين.

تم تصميم العملات المستقرة، وهي عملات مشفرة مرتبطة بأصول مستقرة مثل الدولار الأمريكي ، للحفاظ على قيمة ثابتة وأصبحت ذات أهمية متزايدة في مشهد العملات الرقمية الأوسع.

التطورات التنظيمية والصناعية

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تم تسليط الضوء على العملات المستقرة بعد إعلانات شركات مثل PayPal حول إصدار العملات المستقرة الخاصة بها.

بالإضافة إلى ذلك، من المرجح بشكل متزايد أن يتقدم احتمال تنظيم العملات المستقرة من خلال الكونجرس الأمريكي، بهدف وضع قواعد أكثر وضوحًا لاستخدامها وإصدارها.

تحليل تعقيد البيانات

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وأشار كوي شيفيلد، رئيس قسم العملات المشفرة في Visa، إلى التعقيد في تحليل معاملات العملات المستقرة بسبب الاستخدامات المتعددة الأوجه لسلاسل الكتل.

“هناك الكثير من الضجيج في هذه البيانات نظرًا لأن blockchain هي شبكات ذات أغراض عامة حيث يمكن استخدام العملات المستقرة عبر مجموعة من حالات الاستخدام.”

النمو في مشاركة المستخدم

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وعلى الرغم من التحديات في تحديد طبيعة المعاملات، وجد التقرير اتجاها إيجابيا في مشاركة المستخدمين.

تم الإبلاغ عن زيادة في عدد مستخدمي العملات المستقرة النشطين شهريًا، مع 27.5 مليون مستخدم نشط عبر جميع شبكات البلوكشين.

يشير هذا إلى تزايد اعتماد واستخدام العملات المستقرة من قبل عامة الناس وسط خلفية أنشطة التداول الآلي.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.