لماذا تعتبر شركة هيرشي شراءًا بأقل من 200 دولار

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أعلنت شركة هيرشي (NYSE: HSY) مؤخرًا عن أرباحها للربع الأول من عام 2024 ، متجاوزة التقديرات العليا والنهائية. مع ربحية السهم غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا والتي تبلغ 3.07 دولارًا أمريكيًا، متجاوزة التوقعات بمقدار 0.31 دولارًا أمريكيًا، وإيرادات قدرها 3.25 مليار دولار أمريكي تمثل زيادة بنسبة 8.7% على أساس سنوي، أظهرت شركة هيرشي أداءً قويًا في مواجهة الظروف الاقتصادية المتطورة وارتفاع أسعار الكاكاو.

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كما شهد صافي مبيعات الشركة من العملات العضوية الثابتة نموًا مذهلاً بنسبة 8.6%، مما يؤكد مكانتها كشركة قوية في صناعة الحلويات.

ومع ذلك، خلال إصدار أرباح الربع الأول، خيبت الشركة آمال المحللين بتوقعاتها المالية لعام 2024 بأكمله، وحافظت على توقعاتها لنمو صافي المبيعات لزيادة هامشية بنسبة 2-3٪، مع عدم وجود نمو في ربحية السهم، والأرباح المعدلة للسهم الواحد.

ومن خلال التركيز على تطوير مبادرات المرونة والأتمتة أثناء مواجهة تحديات السوق، أظهرت شركة هيرشي مرونة وبصيرة استراتيجية في عملياتها. الآن، دعونا نرى ما تقوله الرسوم البيانية حول تقدم سهم هيرشي.

نهاية الاتجاه الهبوطي

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شهد سهم هيرشي انخفاضًا حادًا في النصف الثاني من عام 2023، حيث انخفض من أكثر من 270 دولارًا إلى أقل من 200 دولار. ومع ذلك، خلال الأسابيع القليلة الماضية، يمكننا أن نرى أنه وجد دعمًا بالقرب من مستوى 180 دولارًا عدة مرات منذ ذلك الحين ويتم تداوله في نطاق يتراوح بين 180 و205 دولارًا مما يشير إلى أن الانخفاض قد انتهى.

مخطط HSY بواسطة TradingView

يمكن للمستثمرين والمتداولين على المدى الطويل البدء في تجميع السهم أقل من 200 دولار مع وقف الخسارة أقل من 178.8 دولارًا.

انتظر حتى ينتهي التوحيد

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على الرسم البياني لكل ساعة على المدى القصير أيضًا، يمكننا أن نرى أن السهم كان محصورًا في نطاق ويكافح حتى الآن لتجاوز علامة 200 دولار.

مخطط HSY بواسطة TradingView

يجب على المتداولين الصاعدين على المدى القصير الانتظار حتى يتجاوز السهم مستوى 200 دولار ويغلق فوقه لمدة يوم قبل فتح صفقة شراء. يمكن للمتداولين المتجهين نحو الانخفاض على السهم بدء صفقة بيع هنا مع وقف الخسارة فوق 206.4 دولارًا وهدف الربح عند 183.4 دولارًا.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.