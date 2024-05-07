تعمل Binance على تحسين تجربة المستخدم من خلال معاملات رمز dYdX المباشرة

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قامت Binance ، وهي أكبر نظام بيئي للأصول الرقمية في العالم، بتوسيع عروض خدماتها من خلال دمج شبكة dYdX (DYDX) الرئيسية في منصتها، مما يمثل تحسنًا كبيرًا في البنية التحتية التجارية الخاصة بها.

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ميزات جديدة تفتح التطبيقات اللامركزية

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من خلال التكامل الجديد، يمكن لمستخدمي Binance الآن إيداع وسحب رموز dYdX مباشرة، مما يعزز تجربة المستخدم ويوفر وصولاً سلسًا إلى مجموعة من التطبيقات اللامركزية (DApps).

ويُلاحظ هذا التطور بشكل خاص لأنه يسهل التفاعلات مع العديد من التطبيقات اللامركزية، مما قد يؤدي إلى توسيع مشاركة المستخدم في مجال التمويل اللامركزي (DeFi).

تعزيز تداول مشتقات العملة المشفرة

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تعد سلسلة dYdX، المعروفة بدورها في النظام البيئي Cosmos، منصة رائدة لتداول مشتقات العملات المشفرة وتهيمن على قطاع العملات الدائمة اللامركزية من حيث الحجم.

يتيح التكامل لمستخدمي Binance تفويض رموز dYdX الخاصة بهم إلى المدققين، الذين يلعبون دورًا حاسمًا في تأمين الشبكة. علاوة على ذلك، يتم توزيع جميع رسوم البروتوكول على كل من أصحاب المصلحة في dYdX والمدققين في عملة USDC المستقرة، مما يضمن نظام مكافآت يعزز أمان الشبكة والمشاركة.

توسيع دعم الشبكة وقدراتها

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يشير إكمال تكامل شبكة dYdX الرئيسية في Binance إلى التزام المنصة بدعم حلول blockchain المبتكرة.

تنضم Binance إلى بورصات العملات المشفرة ومقدمي المحافظ البارزين الآخرين مثل OKX في اعتماد الشبكة، مما يسلط الضوء على الاتجاه المتزايد نحو القبول الأوسع لشبكات blockchain المتخصصة في منصات العملات المشفرة الرئيسية.

التحسينات من الترقيات الأخيرة

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سلسلة dYdX، وهي سلسلة تطبيقات مفتوحة المصدر ولا مركزية بالكامل، خضعت مؤخرًا لترقية قدمت حسابات interchain.

يسمح هذا التحسين لبروتوكولات الرهن العقاري السائلة بالتكامل مع الشبكة القائمة على Cosmos، مما يمكّن المستخدمين من تحويل DYDX الخاص بهم إلى أصول سائلة قابلة للاستخدام في تطبيقات DeFi.

تتيح هذه الإمكانية للمستخدمين الحفاظ على المشاركة النشطة في أمان الشبكة أثناء الانخراط في فرص تجارية واستثمارية أوسع.

التغلب على تحديات التحول البيئي

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على الرغم من المخاوف الأولية بشأن انتقال dYdX من Ethereum إلى نظام Cosmos البيئي – خاصة فيما يتعلق بمستويات النشاط – فقد تجاوزت أحجام التداول الأخيرة على dYdX تلك الموجودة على Uniswap وغيرها من البورصات القائمة على Ethereum.

ويبدو أن هذا النجاح يؤكد صحة قرار dYdX الاستراتيجي بتبديل الأنظمة البيئية، ودعم قيادتها المستمرة في تسهيل تداول العقود الآجلة الدائمة، والذي يسمح للمستثمرين بالمضاربة على تحركات الأسعار دون الحاجة إلى التسوية المادية.

مع استمرار Binance في دعم أحدث إصدار من dYdX، والذي تم تصنيفه على أنه لامركزي تمامًا على عكس سابقه، يراقب مجتمع العملات المشفرة عن كثب.

أعلنت الشركة عن خطط لإغلاق الإصدار السابق على Ethereum، v3، على الرغم من عدم تحديد تاريخ إغلاق محدد حتى الآن.

يمثل هذا التحول خطوة مهمة في تطور dYdX وتكاملها ضمن المشهد الأوسع لتداول الأصول الرقمية.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.