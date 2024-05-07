يستعيد سهم Lyft خسائر أجر سائقي سيارات الأجرة في مينيسوتا حيث فاقت أرباح الربع الأول التوقعات
- أعلنت شركة Lyft Inc. عن ربحية السهم المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بقيمة -0.08 دولار، متجاوزة التوقعات بمقدار 0.08 دولار
- شهد سهم Lyft زيادة ملحوظة في التداول بعد ساعات العمل، ليصل إلى 17.23 دولارًا في الساعة 16:16 بتوقيت جرينتش -4.
- وقد أعلنت الشركة عن إيرادات قدرها 1.3 مليار دولار، متجاوزة التقديرات بمبلغ 140 مليون دولار.
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سهم Lyft (NASDAQ:LYFT) قفز في ساعات ما بعد السوق بعد صدور تقرير أرباح الربع الأول ، والذي تجاوز توقعات السوق. ساعد تقرير الأرباح الإيجابي شركة Lyft على تعويض الخسائر التي تكبدتها اليوم بسبب تسوية معدلات أجور سائقي مشاركة الرحلات في مينيسوتا.
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في وقت سابق من اليوم، توصل المشرعون في مينيسوتا ومجلس مدينة مينيابوليس إلى حل وسط بشأن معدلات أجور سائقي الرحلات البالغة 1.27 دولارًا لكل ميل و49 سنتًا للدقيقة، وهي أقل مما تم اقتراحه في البداية. أثارت الأسعار المخاوف بين عمالقة مشاركة الرحلات أوبر وليفت، وانتقدت الشركتان الأسعار باعتبارها لا تزال مرتفعة للغاية، معربتين عن عدم رضاهما عن عدم كونهما جزءًا من عملية التفاوض، بل وهددتا بمغادرة الولاية.
تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.
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