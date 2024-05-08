ارتفع سعر سهم AB InBev اليوم بعد أن أدت النتائج المالية إلى ارتفاع الأرباح الأساسية

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أعلنت AB InBev، العلامة التجارية وراء جعة Budweiser وCorona، اليوم عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2024.

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نسبيًا، على أساس سنوي، شهدت الشركة نموًا أقل في الإيرادات على أساس سنوي مقارنة بعام 2023، لكن الأرباح الأساسية زادت.

الأرباح الأساسية تصل

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بلغت الأرباح الأساسية للشركة (أي الربح المنسوب إلى حاملي الأسهم باستثناء العناصر غير الأساسية والتضخم المفرط) 1.5 مليار دولار لهذا الربع، بزيادة مقارنة بأرباح قدرها 1.3 مليار دولار للربع الأول من عام 2023.

مبيعات البيرة تأخذ ضربة

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انخفض إجمالي حجم المبيعات بنسبة 0.6%، مع مواجهة البيرة بشكل خاص وقتًا أكثر صعوبة. انخفضت أحجام البيرة الخاصة بنسبة 1.3% وارتفعت أحجام المنتجات غير البيرة بنسبة 3.5%.

الإيرادات تفتقر أيضا

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ارتفعت إيرادات AB InBev بنسبة 2.6% فقط خلال هذا الربع، مدفوعة بشكل كبير بمبيعات علامة كورونا التجارية للبيرة.

كان المبلغ مخيبا للآمال، مع الأخذ في الاعتبار أن الإيرادات ارتفعت بنسبة 13.2% في الربع الأول من عام 2023، مع زيادة بنسبة 5.4% في الإيرادات من العلامات التجارية العالمية مثل Budweiser وStella Artois وCorona، خارج أسواقها المحلية.

ومن المثير للاهتمام أن الشركة لاحظت أن 62% من الإيرادات جاءت من خلال المنصات الرقمية B2B، مع وصول قاعدة المستخدمين النشطين شهريًا لـ BEES إلى 3.1 مليون مستخدم، مما يشير إلى أن الإستراتيجية الرقمية لشركة AB InBev تعمل.

ارتفاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك

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وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (أرباح الشركة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء) بنسبة 5.4% إلى 4 دولارات. 98 مليار دولار، مع توسع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بمقدار 90 نقطة أساس إلى 34.3%.

سعر سهم AB InBev

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كان رد فعل المستثمرين إيجابيا على الأرباح، كما فعلت الأسواق، بعد ربع صعب بالنسبة لأسهم الكحول. تم تداول سعر سهم AB InBev عند 118,29 ريال راند هذا الصباح، مرتفعًا بنسبة 5.34% في وقت نشر هذا المقال.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.