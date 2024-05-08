يشيد جيم كريمر بالرئيس التنفيذي لشركة Arista Networks بعد أرباح الربع الأول

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المستثمر الشهير جيم كريمر يثني على Jayshree Ullal – الرئيس التنفيذي لشركة Arista Networks Inc (NYSE: ANET) بعد أن أعلنت شركتها عن نتائجها المالية للربع الأول الليلة الماضية.

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كان كريمر متفائلًا على شبكات Arista

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تفوقت شركة Arista Networks بسهولة على تقديرات Street لكل من الأرباح والإيرادات في الربع المالي الأول. وفقًا لمضيف Mad Money:

$ANET موجود الآن مع اسم النادي Broadcom باعتباره مجاورًا لـ Titans كما يسميهم الرئيس التنفيذي Jayshree Ullal. هل هي الأفضل في المناطق المجاورة للمقياس الفائق؟ لقد بدأت أعتقد ذلك.

يعد الاستثمار في شركة شبكات الكمبيوتر أمرًا جذابًا في الكتابة أيضًا لأن حصتها من المنافذ بدأت أخيرًا في التغلب على حصة شركة Cisco.

لاحظ أن كريمر أوصى بشراء أسهم Arista Networks عند التراجع في منتصف فبراير.

https://www.youtube.com/watch?v=k1yt-LpJd-E

يرى Morgan Stanley ارتفاعًا في $ ANET إلى 340 دولارًا

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لقد جاءت Arista Networks متقدمة على التوقعات فيما يتعلق بالتوجيه المستقبلي أيضًا، لكن توقعاتها، مع ذلك، تشير إلى وجود القليل من التباطؤ في المضي قدمًا.

وذلك لأن الذكاء الاصطناعي سيستغرق حتى العام المقبل (عندما تكون الطاقة والتبريد ووحدات معالجة الرسومات متاحة للعملاء بشكل أكبر) ليقدم نفسه كقوة خلفية أكثر وضوحًا لـ $ ANET – صرح الرئيس التنفيذي Ullal للمحللين في مكالمة الأرباح يوم الثلاثاء.

واليوم أيضًا، رفع المحللون في Morgan Stanley السعر المستهدف لسهم Arista Networks إلى 340 دولارًا. وهذا يشير إلى ارتفاع بنسبة 15٪ من هنا.

كما سمحت الشركة المدرجة في نيويورك بإعادة شراء أسهم أخرى بقيمة 1.2 مليار دولار الليلة الماضية.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.