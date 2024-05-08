نجاح PayPal في الربع الأول يغير معنويات السوق

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في الربع الأول من عام 2024، تمكنت شركة PayPal Holdings Inc (NASDAQ: PYPL) من تحقيق أداء جيد. وأعلنت الشركة عن أرباح فاقت التوقعات، مما أدى إلى ارتفاع سعر سهمها.

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وبلغت ربحية السهم 1.40 دولارًا، وهو أعلى من توقعات المحللين بمقدار 0.18 دولار. علاوة على ذلك، فإن الإيرادات البالغة 7.7 مليار دولار التي أبلغوا عنها للربع الأول، فاقت أيضًا التوقعات بمقدار 180 مليون دولار.

على الرغم من انخفاض عدد الحسابات النشطة بنسبة 1% على أساس سنوي، لتصل إلى 427 مليونًا، فقد عرضت الشركة مؤشرات نمو واعدة، مع زيادة ملحوظة بنسبة 14% في إجمالي حجم المدفوعات إلى 403.9 مليار دولار أمريكي وزيادة في معاملات الدفع إلى 6.5 مليار دولار أمريكي.

وبالنظر إلى المستقبل، تعتقد PayPal أنها ستستمر في الأداء الجيد في الربع الثاني من عام 2024، على الرغم من أن نمو إيراداتها قد يكون أبطأ قليلاً مما يتوقعه معظم الناس. تحدث الرئيس التنفيذي للشركة، Alex Chriss، عن كيفية تركيزهم على التأكد من بقاء PayPal ناجحًا على المدى الطويل.

الآن، على خلفية النتائج المالية الرائعة لـ PayPal واستجابة السوق، دعنا نتعمق في التحليل الفني لسهم PYPL لتمييز الاتجاهات والفرص المحتملة في الأيام المقبلة.

ركوب السفينة الدوارة

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لقد كان سهم PayPal بمثابة رحلة متقلبة منذ عام 2017. ويتم تداوله حاليًا عند نفس المستويات التي كان يتداول بها في منتصف عام 2017، مما يعني أن المساهمين على المدى الطويل لم يحققوا أي عوائد على مدار السنوات السبع الماضية.

ومع ذلك، وسط هذا الركود الذي طال أمده، كانت هناك لحظات من الصعود المبهج، خاصة خلال مسيرة ما بعد فيروس كورونا. خلال هذه الفترة، ارتفع السهم من حوالي 80 دولارًا إلى أكثر من 300 دولار، مما يوفر بصيص أمل للمستثمرين. ومع ذلك، أثبتت هذه النشوة أنها قصيرة الأجل حيث انخفض السهم بسرعة إلى مستويات أقل من 80 دولارًا بين سبتمبر 2021 ويونيو 2022.

مخطط PYPL بواسطة TradingView

ومنذ ذلك الحين، ما شهدناه هو بداية الانخفاض الثاني البطيء والتدريجي من مستويات 100 دولار إلى 50 دولارًا. لكن يبدو أن هذا الانخفاض قد وصل إلى نهايته في أكتوبر 2023.

ماذا يعني هذا بالنسبة للمستثمرين الذين يرغبون في شراء السهم على المدى الطويل؟ يمكنهم شراء السهم عند المستوى الحالي بالقرب من 65 دولارًا مع الاحتفاظ بمبلغ 50 دولارًا كحد أدنى. إذا انخفض السهم أدناه، فمن الأفضل بيعه في تلك المرحلة.

القوة على المدى القصير، ولكن المقاومة عند 68 دولارًا

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على الرسم البياني قصير المدى لـ PayPal، يمكننا أن نرى أن السهم كان في اتجاه تصاعدي منذ نوفمبر 2023. على الرغم من أنه كان محدود النطاق منذ فبراير 2023، فقد ظهر 58.2 دولارًا – 62 دولارًا كمنطقة تراكم وظهر 68 دولارًا كمنطقة تراكم. مقاومة قوية على المدى القصير.

مخطط PYPL بواسطة TradingView

بالنسبة للمتداولين المتفائلين بالسهم، هناك نوعان من المسرحيات. إما أن ينتظروا انخفاض السهم قليلاً والبدء في شرائه مع الحفاظ على وقف الخسارة عند 58.2 دولارًا أو ألا يهبط إلى ما دون خط الاتجاه التصاعدي قصير المدى. يمكنهم أيضًا انتظار إغلاق السهم فوق 68 دولارًا وشرائه بعد ذلك مع الحفاظ على وقف الخسارة عند 62 دولارًا. الأهداف الصعودية المباشرة هي 77.5 دولارًا و88 دولارًا.

بالنسبة للمتداولين الذين لديهم توقعات هبوطية، يمكنهم بيع السهم عند المستوى الحالي 66 دولارًا مع وقف الخسارة ببضعة سنتات فوق 68.6 دولارًا. هدف الربح الأول للصفقات القصيرة هو 62 دولارًا وهدف الربح الثاني هو 58.2 دولارًا.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.