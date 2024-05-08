أرباح Uber للربع الأول: ارتفع إجمالي الحجوزات بنسبة 20% ليصل إلى 37.7 مليار دولار أمريكي حتى مع وصول صافي الخسارة إلى 654 مليون دولار أمريكي

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شركة أوبر تكنولوجيز أعلنت الشركة عن أداء قوي للربع الأول من العام المالي 2024، مما سلط الضوء على النمو الكبير في إجمالي الحجوزات والإيرادات، على الرغم من مواجهة خسارة صافية بسبب إعادة تقييم استثمارات الأسهم.

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تشهد أوبر نموًا في الحجوزات والإيرادات

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اعتبارًا من الربع الأول من السنة المالية 24، ارتفع إجمالي حجوزات أوبر بنسبة 20% على أساس سنوي، ليصل إلى 37.7 مليار دولار، أو زيادة بنسبة 21% على أساس العملة الثابتة.

وشكل قطاع التنقل وحده 18.7 مليار دولار من إجمالي الحجوزات. وقد أدى هذا النمو إلى ارتفاع إيرادات الشركة بنسبة 15% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل إجماليها إلى 10.1 مليار دولار.

النتائج والتوقعات المالية

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وعلى الرغم من نمو الإيرادات، سجلت أوبر خسارة صافية قدرها 654 مليون دولار خلال هذا الربع. تتضمن هذه الخسارة خسارة صافية معاكسة قبل الضريبة بقيمة 721 مليون دولار ناجمة عن خسائر غير محققة تتعلق بإعادة تقييم استثمارات أسهم الشركة.

ومع ذلك، شهدت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) لشركة Uber ارتفاعًا مثيرًا للإعجاب، حيث ارتفعت بنسبة 82% إلى 1.4 مليار دولار، مع زيادة هامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) كنسبة من إجمالي الحجوزات إلى 3.7% من 2.4% في الربع الأول من السنة المالية 23.

التدفق النقدي والاستقرار المالي

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لا تزال الصحة المالية لشركة أوبر قوية، حيث بلغ صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية 1.4 مليار دولار أمريكي، كما بلغ التدفق النقدي الحر 1.4 مليار دولار أمريكي.

اختتمت الشركة هذا الربع بنقود غير مقيدة ومعادلات نقدية واستثمارات قصيرة الأجل يبلغ مجموعها 5.8 مليار دولار.

التوقعات المستقبلية

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وبالنظر إلى الربع القادم، تتوقع أوبر أن يتراوح إجمالي الحجوزات بين 38.75 مليار دولار إلى 40.25 مليار دولار، وتتوقع أرباحًا معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بين 1.45 مليار دولار و1.53 مليار دولار.

ويؤكد هذا التوقع النظرة الإيجابية للشركة واستراتيجيتها للحفاظ على النمو المربح.

وأعرب دارا خسروشاهي، الرئيس التنفيذي لشركة أوبر، عن رضاه عن النتائج الفصلية، مشددًا على قدرة الشركة على تحقيق نمو ثابت ومربح على نطاق واسع.

“يختار الآن أكثر من 7 ملايين شخص تحقيق الدخل المرن على Uber كل شهر، مع استمرار نمو أرباح السائقين البالغة 16.6 مليار دولار بشكل أسرع من أرباحنا.”

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.