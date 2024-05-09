أنكورا تفوز بتمثيل مجلس الإدارة في نورفولك الجنوبية
- حصلت أنكورا على الدعم للفوز بمقاعد في مجلس إدارة شركة نورفولك الجنوبية.
- ولم يتم الإعلان بعد عن العدد الدقيق للمقاعد التي فازت بها.
- انخفض سعر NSC بحوالي 12٪ مقابل أعلى مستوى له منذ بداية العام حتى تاريخه عند الكتابة.
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تم التركيز على شركة Norfolk Southern Corp (NYSE: NSC) هذا الصباح بعد تقرير يفيد بأن Ancora Holdings تقترب من الفوز بتمثيل مجلس الإدارة في مشغل السكك الحديدية للشحن.
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كم عدد المقاعد التي فازت بها أنكورا في مجلس إدارة $NSC؟Copy link to section
لا يزال فرز الأصوات مستمرًا، لكن صندوق التحوط الناشط حصل بالفعل على الدعم الكافي للفوز بمقاعد في مجلس إدارة $NSC، وفقًا لمصادر تحدثت إلى رويترز بشرط عدم الكشف عن هويتها.
من المقرر أن تعقد نورفولك ساوثرن اجتماعًا سنويًا للمساهمين في وقت لاحق اليوم. وأضافت المصادر أن العدد الإجمالي للمقاعد التي حصلت عليها أنكورا لا يزال غير واضح.
تصل الأخبار بعد وقت قصير من إعلان الشركة المدرجة في بورصة نيويورك عن نتائجها المالية للربع الأول والتي كانت أقل من تقديرات الشارع.
انخفض سهم Norfolk Southern بنسبة 12٪ تقريبًا مقابل أعلى مستوى له منذ بداية العام حتى تاريخه عند الكتابة.
تريد شركة Ancora Holdings إقالة الرئيس التنفيذي آلان شوCopy link to section
ولم تعلق نورفولك ساذرن ولا أنكورا هولدنجز حتى الآن على تقرير رويترز يوم الخميس.
قام المستثمر الناشط بترشيح ما مجموعه سبعة مرشحين مقتنعين بأنه يمكنهم المساعدة في تحسين الأداء المالي لشركة NSC $ ومساعدتها على تحقيق أهدافها التشغيلية.
لاحظ أن الشركات الاستشارية بالوكالة بما في ذلك Glass Lewis وInstitutional Investor Services وEgan-Jones تؤيد السماح لشركة Ancora بالتمثيل في مجلس إدارة Norfolk Southern.
يريد صندوق التحوط الناشط طرد آلان شو – الرئيس التنفيذي للشركة التي يقع مقرها الرئيسي في أتلانتا أيضًا. تدفع أسهم Norfolk Southern حاليًا عائد أرباح بنسبة 2.33٪.
تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.
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