ميزوهو تقول إنها اشترت أسهم Robinhood لأن أرباحها في الربع الأول كانت “جيدة مثل الذهب”

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حققت شركة Robinhood Markets Inc (NASDAQ: HOOD) مكاسب هائلة بنسبة 70٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية، لكن أحد محللي Mizuho مقتنع بأنها يمكن أن تمدد الارتفاع بشكل أكبر في الأشهر المقبلة.

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لهذا السبب يستحق سهم Robinhood الشراء

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كرر دان دوليف تصنيفه “للشراء” على $HOOD هذا الصباح بعد أن أعلنت شركة الخدمات المالية عن أرباح ربع سنوية كانت “جيدة مثل الذهب”.

قال المحلل Robinhood لـ CNBC في مقابلة يوم الخميس، من الواضح أنه “يطلق النار على جميع الأسطوانات” مع الأخذ في الاعتبار أنه أنهى الربع الأول بإجمالي 23.9 مليون عميل ممول – بزيادة حوالي 810.000 مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف أنه مع زيادة الأصول الخاضعة للحفظ بنسبة 65% وزيادة الإيرادات بنسبة 40% على أساس سنوي، “لم يكن بوسعنا أن نطالب بربع أول أفضل”.

لاحظ أن سهم Robinhood انخفض بنسبة 10٪ مقابل أعلى مستوى له منذ بداية العام عند الكتابة.

https://www.youtube.com/watch?v=P9FsbGqj4sY

ما الذي يمكن أن يساعد $HOOD على المضي قدمًا؟

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دان دوليف واثق من أن المكاسب الأخيرة في $HOOD مستدامة حيث أنها تفوز الآن بحصة من أمثال تشارلز شواب. وقال اليوم في برنامج Squawk Box على قناة CNBC:

يقوم الناس بنقل أصول التقاعد الخاصة بهم إلى Robinhood. لقد أصبحت أكثر من مجرد منصة لتداول الأسهم. هذا هو مستقبل $HOOD. أنا أضعها في أعلى قائمتي حقًا.

ويرى محلل ميزوهو ارتفاعًا في أسهم Robinhood إلى 21 دولارًا على الرغم من أن الشركة المدرجة في بورصة ناسداك تلقت مؤخرًا ” إشعار ويلز ” من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

ويتوقع أن تستفيد $HOOD مع استمرار شركة التكنولوجيا المالية في التوسع في أوروبا وتحقيق خططها في النهاية لاختراق آسيا أيضًا.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.