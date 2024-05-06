هيئة الأوراق المالية والبورصة تصدر إشعار Wells إلى Robinhood Crypto

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أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) إشعارًا ويلزيًا ضد Robinhood، يستهدف أعمال العملات المشفرة الخاصة بالشركة المتداولة علنًا.

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وشهدت الأخبار التنظيمية انخفاض سعر سهم Robinhood بنحو 2.2% في تداول ما قبل السوق. بلغ سعر سهم Robinhood 17.95 دولارًا في الساعة 9:20 صباحًا بالتوقيت الشرقي يوم الاثنين.

إشعار هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى Robinhood Crypto

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وفقًا لإشعار ويلز، تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات حدوث انتهاكات للقسمين 15 (أ) و17 أ من قانون الأوراق المالية لعام 1934 ضد Robinhood Crypto.

على وجه التحديد، تشير هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى خطوتها التالية المتمثلة في اتخاذ إجراء تنفيذي ضد Robinhood Crypto LLC، مع إرسال مذكرات استدعاء تحقيقية حول قوائم العملات المشفرة الخاصة بالمنصة، والحضانة من بين عمليات أخرى.

“القرار الأولي” لموظفي هيئة الأوراق المالية والبورصات هو أن الوكالة يمكنها المضي قدمًا في إجراءات التنفيذ المرفوعة ضد الشركة.

وفي رد نُشر في 6 مايو، قالت Robinhood إنها تشعر بخيبة أمل” من تصرفات هيئة الأوراق المالية والبورصة، والتي تأتي على الرغم من محاولات الشركة للتسجيل.

“بعد سنوات من المحاولات بحسن نية للعمل مع هيئة الأوراق المالية والبورصات من أجل الوضوح التنظيمي بما في ذلك محاولتنا المعروفة “للدخول والتسجيل”، نشعر بخيبة أمل لأن الوكالة قررت إصدار إشعار ويلز يتعلق بأعمال العملات المشفرة الأمريكية الخاصة بنا.” قال دان غالاغر، كبير مسؤولي الشؤون القانونية والامتثال والشؤون المؤسسية في شركة Robinhood Markets، Inc.، في رد تمت مشاركته عبر منشور بالمدونة.

وأضاف غالاغر: “نحن نؤمن إيمانًا راسخًا بأن الأصول المدرجة على منصتنا ليست أوراقًا مالية ونتطلع إلى التعامل مع هيئة الأوراق المالية والبورصة لتوضيح مدى ضعف أي قضية ضد Robinhood Crypto من حيث الحقائق والقانون.”

قامت Robinhood Crypto بإزالة عدد من الرموز المميزة وسط حملة القمع التي قامت بها هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) في مجال العملات المشفرة.

قامت المنصة أيضًا بتعليق منتجات مثل إقراض العملات المشفرة والستاكينغ وسط مزاعم هيئة الأوراق المالية الأمريكية التي حددت العديد من الرموز المميزة كأوراق مالية في الدعاوى القضائية المرفوعة ضد Coinbase وBinance ومنصات العملات المشفرة الأخرى.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.