حوت العملات المشفرة يستحوذ على ٣٥٧,٣ مليار PEPE على Binance وسط جنون العملة الميمية

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في تطور كبير في عالم العملات المشفرة ، أفادت التقارير أن حوتًا مشفرًا اشترى عددًا ضخمًا من رموز PEPE بقيمة 357.34 مليار دولار، بقيمة 2.9 مليون دولار تقريبًا، من بورصة Binance.

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تم تسليط الضوء على هذه المعاملة من خلال حساب التحليلات الرئيسي على X، @lookonchain ، والذي أشار إلى السحب اللاحق لهذه الرموز المميزة إلى محفظة خاصة، مما يشير إلى ولادة حوت PEPE جديد.

يرى PEPE تقلبات الأسعار وسط تداول كثيف

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بعد الشراء، شهدت PEPE ارتفاعًا في الأسعار بنسبة 7٪ تقريبًا، حيث وصلت إلى 0.00000821 دولار، قبل أن تخضع لتصحيح طفيف إلى 0.00000804 دولار، بانخفاض قدره 4.16٪.

تتزامن حركة الأسعار هذه مع نقل كميات كبيرة من PEPE بين المحافظ والبورصات المجهولة، بما في ذلك تحويل كبير قدره 121,152,428,401 PEPE إلى محفظة blockchain التي تستضيفها Kraken.

تطلق VanEck مؤشر MarketVector’s Meme Coin

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وفي أخبار ذات صلة، قامت شركة VanEck، وهي شركة إدارة كبرى لصناديق الثروة وأحد مصدري صناديق Bitcoin المتداولة في البورصة، بتوسيع عروضها لتشمل مؤشرًا جديدًا يتتبع أكبر ستة عملات ميمية.

تم تسمية هذا المؤشر باسم مؤشر MarketVector’s Meme Coin Index ويتم تداوله تحت الرمز MEMECOIN ، ويضم عملات مشفرة شهيرة مستوحاة من meme بما في ذلك DOGE و SHIB وPEPE وWIF و FLOKI وBONK.

تأثير مختلط على سوق العملات المعدنية

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على الرغم من إطلاق مؤشر MEMECOIN، إلا أن التأثير الإجمالي على أسعار العملات الميمية كان مختلطًا.

شهدت عملة Dogecoin، إحدى العملات المدرجة، انخفاضًا في قيمتها بنسبة 3.64% خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما ظل سعر Shiba Inu مستقرًا نسبيًا.

يعكس طرح المؤشر الاهتمام المتزايد بالعملات الميمية من المؤسسات المالية التقليدية ويمكن أن يؤدي إلى قبول أوسع وزيادة استقرار السوق لهذه الأصول الرقمية.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.