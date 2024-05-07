الصلصة السرية لعملة Meme: عوائد 1000x على الرموز المميزة في دورة 2024

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عادةً ما تُعتبر عملات Meme أكثر مضاربة من العملات البديلة الأخرى. في الدورة المستمرة، حققت العملات الميمية على سلسلة Solana وBase، أعلى الأصول من حيث القيمة السوقية مثل Dogecoin (DOGE)، وShiba Inu (SHIB) مكاسب هائلة لحامليها.

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أفاد كولين وو، صحفي صيني مؤخرًا أنه تم تسجيل 138 عملة ميمي في Coinmarketcap في أبريل 2024، مقابل 18 في أبريل 2023. إن سرد عملة الميم أكثر ربحية بمقدار 4.6 مرة من سرد العملة المشفرة التالي الأفضل أداءً في الربع الأول من عام 2024، مما يدعم الفرضية القائلة بأن الميم العملات المعدنية هي الصلصة السرية للمتداولين في الدورة المستمرة.

لماذا ظهرت العملات الميمية باعتبارها التجارة الأكثر ربحية؟

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يراجع تقرير CoinGecko روايات العملات المشفرة في الربع الأول من عام 2024 ويحدد العملات الميمية باعتبارها السرد الأكثر ربحية في هذا الربع. مع مكاسب تزيد عن 1,300%، تحتل العملات الميمية المرتبة الأولى، تليها أصول العالم الحقيقي (RWA).

أدى جنون عملات الميم على blockchain Solana إلى دفع القيمة السوقية لأفضل 10 رموز ميمي إلى أعلى بنسبة 800٪ تقريبًا في الربع الأول من عام 2024، كما هو موضح في التقرير. WIF، BONK، MEW، POPCAT، BOME، MYRO، SLERF، WEN، BODEN وSAMO تحتل مرتبة أعلى العملات الميمية في سلسلة SOL.

القيمة السوقية لعملة Solana meme في الربع الأول من عام 2024

كشفت لورا شين، مضيفة البودكاست Unchained، مؤخرًا عن أطروحة الاستثمار وراء عملات الميم في هذه الدورة، في حلقة بعنوان “لماذا كانت Memecoins هي تجارة العملات المشفرة الأكثر ربحية لعام 2024: Ansem وKelxyz”. على الرغم من كونها مثيرة للجدل، فقد تجاوزت فئة الأصول 50 مليار دولار من القيمة السوقية.

يقول أنسيم، تاجر ومحلل العملات المشفرة، أن هناك قيمة في الميمات وثقافة الإنترنت. عندما تحظى الميمات بشعبية كبيرة، فإنها تستمد قيمتها من مساحة العقل والاعتراف بها بين الناس. تعمل العملات المشفرة والعملات الميمية الآن على “أمولة” اتجاهات وسائل التواصل الاجتماعي. يعد توزيع العملات الميمية أمرًا مثيرًا للاهتمام في حد ذاته، حيث يتم تقديم رموز الإسقاط الجوي إلى أصحاب النفوذ والكيانات لجذب انتباه المشاركين في السوق.

لا تحتوي العملات المعدنية الميمية عادةً على تضخم أو حصص أو أدوات مساعدة أخرى. من المرجح أن يتم تداول أغلبية العملات الميمية بشكل كامل، والسؤال الأكثر أهمية، عند تقييم ما إذا كان من المحتمل أن تصل العوائد إلى 1000% أو أعلى، هو ما هي النسبة المئوية من الرموز المميزة التي يمتلكها الفريق.

عادةً ما يحدد نطاق الميم وكثافته مدى الاهتمام وحصة السوق والقيمة التي يحظى بها بين المشاركين في السوق.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.