خسرت شركة Medical Properties Trust 736 مليون دولار في الربع الأول: اكتشف المزيد

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دخلت شركة Medical Properties Trust Inc (NYSE: MPW) في المنطقة الحمراء اليوم بعد الإعلان عن نتائج مالية مخيبة للآمال للربع الأول.

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لماذا شهدت MPT ضعفًا في الربع الأول؟

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أرجع صندوق الاستثمار العقاري الضعف في الربع الأول إلى نظام Steward Health Care System – وهو أكبر مستأجر له قدم طلبًا للإفلاس بموجب الفصل 11 هذا الأسبوع.

باعت MPT خمسة من مستشفياتها لشركة Prime Healthcare مقابل حوالي 350 مليون دولار في أبريل.

لقد حققت حوالي 1.10 مليار دولار في الشهر الماضي من العائدات من تفريغ 75٪ من الفائدة في مستشفيات يوتا أيضًا. قال إدوارد ك. ألداغ – الرئيس التنفيذي لشركة Medical Properties Trust في بيان صحفي هذا الصباح:

نواصل تنفيذ استراتيجية تخصيص رأس المال التي نتوقع الآن أن تتجاوز هدفنا الأولي المتمثل في 2.0 مليار دولار في معاملات السيولة في عام 2024. وقد أظهرت هذه الاستراتيجية مرارًا وتكرارًا طلبًا قويًا على أصول المستشفيات الحقيقية ووفرت رأس المال لتقليل الديون.

لقطة من أرباح شركة Medical Properties للربع الأول

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خسرت 736 مليون دولار أي ما يعادل 1.23 دولار للسهم الواحد

كان لديه 33 مليون دولار من صافي الدخل قبل عام (5 سنتات للسهم)

انخفضت الأموال الطبيعية من العمليات من 0.37 دولار إلى 0.24 دولار

انخفضت الإيرادات بنسبة 23٪ إلى 271.3 مليون دولار وفقًا لتقرير الأرباح

كان الإجماع 25 سنتا للسهم NFFO على إيرادات قدرها 284 مليون دولار

لاحظ أن MPT عرضت 75 مليون دولار في “تمويل DIP لضمان استمرار العمليات واستمرارية رعاية المرضى” في نظام Steward Health Care System.

تتمتع وول ستريت حاليًا بتصنيف “احتفاظ” إجماعي على MPW دولار.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.