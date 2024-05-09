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أصدرت اليوم منصة الألعاب العالمية عبر الإنترنت Roblox Corporation نتائجها المالية للربع الأول من عام 2024 قبل افتتاح الأسواق الأمريكية.

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باعتبارها واحدة من منصات الألعاب الأكثر استخدامًا على نطاق واسع في الولايات المتحدة، وواحدة من أكثر المنصات نموًا بقوة في جميع أنحاء العالم، تتمتع Roblox بإمكانيات هائلة – وإثارة للمستثمرين – تم بناؤها لعام 2024.

أعلنت Roblox سابقًا عن نيتها اختراق التركيبة السكانية والأسواق الأخرى في سن أكبر من المراهقين الذين ترتبط بهم عادةً، في إشارة إلى قدرة منصة التواصل والمواعدة واسعة النطاق التي تقوم ببنائها – مما قد يعني إمكانات هائلة غير مستغلة.

أيضًا، لا يزال “Robux”، نظام العملات الافتراضي داخل اللعبة الخاص بـ Roblox، يتمتع بإمكانات هائلة لتدفقات دخل الشراء داخل اللعبة للشركة، ويكون آفة محافظ الآباء في كل مكان.

النتائج المالية اليوم

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أفادت شركة Roblox أن صافي الخسارة المنسوبة إلى المساهمين العاديين بلغ 270.6 مليون دولار، في حين بلغ صافي الخسارة الموحدة 271.9 مليون دولار.

ومع ذلك، بلغت الإيرادات 801.3 مليون دولار، بزيادة 22٪ على أساس سنوي.

ويرجع ذلك جزئيًا إلى حقيقة أن متوسط عدد المستخدمين النشطين يوميًا بلغ 77.7 مليونًا، بزيادة قدرها 17% على أساس سنوي.

ولعل الأمر الأكثر تشجيعًا هو أن صافي النقد والنقد المعادل لـ Roblox المقدم من الأنشطة التشغيلية بلغ 238.9 مليون دولار، بزيادة 37٪ على أساس سنوي، في حين بلغ التدفق النقدي الحر 191.1 مليون دولار، بزيادة 133٪ منذ الربع الأول من عام 2023.

وفي الوقت نفسه، أعلنت الشركة أيضًا عن الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بخسارة قدرها 6.9 مليون دولار.

التوقعات قبل الأرباح

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في هذا الربع، كان المحللون يأملون كثيرًا في رؤية انخفاض في صافي الخسائر التي تكبدتها Roblox حتى الآن، وكانوا متفائلين بشأن ارتفاع الإيرادات بحوالي 930 مليون دولار.

ثم هناك توقعات Roblox الخاصة. في بيان نتائج الربع الرابع من عام 2023، قدمت Roblox الإرشادات التالية للربع الأول من عام 2024:

الإيرادات تتراوح بين 755 مليون دولار و780 مليون دولار.

الحجوزات تتراوح بين 910 مليون دولار و940 مليون دولار.

يتراوح صافي الخسارة الموحدة بين 347 مليون دولار و342 مليون دولار.

خسارة الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تتراوح بين 55 مليون دولار و50 مليون دولار، والتي تشمل:

زيادة الإيرادات المؤجلة بين 158 مليون دولار و163 مليون دولار.

زيادة في تكلفة الإيرادات المؤجلة بين خسارة قدرها 33 مليون دولار و35 مليون دولار.

النتائج السابقة: مقارنة

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أبلغت Roblox عن خسارة صافية تزيد عن 323 مليون دولار في الربع الأخير، على الرغم من الأرقام المشجعة مثل الزيادة الهائلة في عدد المستخدمين والولاء المستمر من المستخدمين الحاليين، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 30٪ في الإيرادات في الربع الرابع أيضًا.

بالمقارنة مع النتائج المالية للربع الأول من عام 2023، كان الربع أفضل من المتوقع من نواحٍ عديدة.

وكانت النتائج المالية للربع الأول من عام 2023 كما يلي:

بلغت الإيرادات 655.3 مليون دولار أمريكي، بزيادة 22% على أساس سنوي، وبزيادة 24% على أساس سنوي على أساس العملة الثابتة.

بلغت الحجوزات 773.8 مليون دولار أمريكي، بزيادة 23% على أساس سنوي، وبزيادة 25% على أساس سنوي على أساس العملة الثابتة

وبلغ صافي الخسارة المنسوبة إلى المساهمين العاديين 268.3 مليون دولار

وبلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 173.8 مليون دولار

بلغ متوسط عدد المستخدمين النشطين يوميًا (DAUs) 66.1 مليونًا، بزيادة قدرها 22% على أساس سنوي

وبلغت ساعات العمل 14.5 مليار ساعة، بزيادة 23% على أساس سنوي

بلغ متوسط الحجوزات لكل مستخدم يومي 11.70 دولارًا أمريكيًا، وهو ثابت على أساس سنوي

في حين حقق الربع السابق (الربع الرابع من عام 2023) النتائج التالية:

بلغت الإيرادات 749.9 مليون دولار، بزيادة 30٪ على أساس سنوي.

بلغت الحجوزات 1,126.8 مليون دولار، بزيادة 25% على أساس سنوي.

وبلغ صافي الخسارة المنسوبة إلى المساهمين العاديين 323.7 مليون دولار.

بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 143.3 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 20% على أساس سنوي.

بلغ متوسط عدد المستخدمين النشطين يوميًا (DAUs) 71.5 مليونًا، بزيادة قدرها 22% على أساس سنوي.

بلغ متوسط الدافع الفريد شهريًا 15.9 مليونًا، بزيادة 18% على أساس سنوي، وبلغ متوسط الحجوزات لكل دافع فريد شهريًا 23.65 دولارًا، بزيادة 6%.

بلغت ساعات العمل 15.5 مليار، بزيادة 21% على أساس سنوي.

بلغ متوسط الحجوزات لكل مستخدم يومي 15.75 دولارًا أمريكيًا، بزيادة قدرها 3% على أساس سنوي.

وبلغ صافي السيولة 2.2 مليار دولار. بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) 259.6 مليون دولار أمريكي، بزيادة 42٪ على أساس سنوي.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.