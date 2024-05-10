أسعار الذهب: يتوقع المحللون مستقبلًا صعوديًا مع هدف 3000 دولار

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شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا، مدفوعًا ببرودة سوق العمل الأمريكية ، مما ساهم في ضعف الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة. وعززت هذه البيئة جاذبية الذهب، مما دفع أسعاره للارتفاع في التعاملات الآسيوية يوم الجمعة.

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ارتفع السعر الفوري للذهب بنسبة 0.3% بينما ارتفعت العقود الآجلة بنسبة 0.9%، مما يمهد الطريق أمام الذهب لإنهاء تصحيحه الأخير الذي دام ثلاثة أسابيع بشكل إيجابي.

يتوقع المحللون مستقبلًا صعوديًا مع هدف 3000 دولار

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لا تزال التوقعات طويلة المدى للذهب صعودية بقوة، حيث يشير محللو السوق والرسوم البيانية الفنية إلى احتمال ارتفاعه إلى مستوى 3000 دولار.

يؤكد تشكيل نمط الوتد الصاعد الموسع بدءًا من أدنى مستويات عام 2016 عند 1045.40 دولارًا أمريكيًا، جنبًا إلى جنب مع تشكيل الرأس والكتفين المقلوب الذي لوحظ من عام 2020 إلى عام 2023، على الاتجاه الصعودي المستمر.

تعمل هذه الأنماط الفنية، جنبًا إلى جنب مع الاختراق عبر المحور طويل المدى وخط العنق عند 2075 دولارًا، على تعزيز الاتجاه الصعودي، مما يشير إلى أنه قد يتم التغاضي عن التصحيحات الموسمية الطفيفة مع استمرار ارتفاع الذهب.

تؤكد التوترات الجيوسياسية على جاذبية الذهب كملاذ آمن

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لعبت الصراعات الجيوسياسية المستمرة، خاصة في الشرق الأوسط، دورًا مهمًا في تعزيز الطلب على الذهب.

ومع تصاعد التوترات، يتجه المزيد من المستثمرين إلى الذهب كملاذ آمن، مما يدعم ارتفاع أسعاره.

إن الاختراق الأخير لمستوى 2075 دولارًا، والذي يعتبر الآن دعمًا قويًا في حالة حدوث أي تصحيحات، يسلط الضوء على جاذبية المعدن خلال أوقات عدم الاستقرار العالمي.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.