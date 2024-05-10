أصبحت ممتلكات الهيئة الفرعية للتنفيذ في اليابان الآن أداة للتحقق من صحة دفتر الأستاذ XRP

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أعلنت شركة SBI VC Trade، وهي شركة تابعة لشركة SBI Holdings المالية اليابانية العملاقة، عن إطلاق أداة التحقق من صحة XRP Ledger (XRPL). وفقًا لبيان صحفي بتاريخ ١٠ مايو، بدأت الشركة عمليات العقدة الخاصة بها، وأصبحت خدمة التحقق نشطة.

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تهدف SBI VC Trade إلى التقدم لتصبح مدققًا لـ dUNL على XRPL، وهو الدور الذي من شأنه أن يمنحها تأثيرًا متزايدًا على التعديلات على دفتر الأستاذ.

يتحمل المدققون على XRPL مسؤولية تأكيد صحة المعاملات. يعد مدقق dUNL (قائمة العقد الفريدة الافتراضية) جزءًا من مجموعة محددة لها تأثير كبير على وظائف دفتر الأستاذ.

على الرغم من أن كل مدقق يمكنه تحديد UNL الخاص به، والذي يسرد أدوات التحقق الموثوقة، إلا أن قائمة dUNL الخاصة بـ XRPL، والتي أوصت بها مؤسسة XRPL وRipple، مؤثرة بشكل ملحوظ.

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بالإضافة إلى ذلك، تخطط SBI VC Trade لتوفير مواد تعليمية تهدف إلى تعزيز فهم مجتمع XRP الياباني لعمليات XRPL وتفاصيل التعديلات. ستتخذ الشركة قرارات بشأن التعديلات بناءً على تعليقات المجتمع التي تم جمعها من خلال الاستطلاعات.

كما أكدت SBI VC Trade أيضًا على مساهمات شركتها الأم، SBI Holdings، في نظام XRPL البيئي. والجدير بالذكر أن شركة SBI Holdings أعلنت في يناير عن نيتها إصدار NFTs على XRPL. علاوة على ذلك، في يوليو من العام الماضي، أطلقت SBI VC Trade عدة حملات لتعزيز وجود XRP في السوق اليابانية.

تعد هذه المبادرات جزءًا من تعاون SBI Holdings مع Ripple، مما أدى إلى إنشاء SBI Ripple Asia. يستفيد المشروع المشترك من RippleNet لتقديم خدمات التحويلات المالية عبر أكثر من 70 دولة. تمتلك شركة SBI Holdings حصة 60% في هذا المشروع، بينما تمتلك شركة Ripple حصة الـ 40% المتبقية.

وفي ظل هذه الخلفية، دخلت شركة Ripple أيضًا في شراكة مع شركة HashKey DX ومقرها طوكيو. يركز التعاون على إطلاق حلول الأعمال المدعومة بـ XRP Ledger في اليابان.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.