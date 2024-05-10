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أعلنت شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية (TSMC) هذا الصباح عن أحدث تقرير لإيراداتها الشهرية لشهر أبريل 2024.

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وأظهرت الأرقام أن الشركة جلبت 236 مليار دولار تايواني جديد (حوالي 7.3 مليار دولار أمريكي) الشهر الماضي.

في نوفمبر 2023، أفادت الشركة أن المبيعات ارتفعت بنسبة 35٪ تقريبًا في أكتوبر 2023 لتصل إلى مستوى قياسي شهري جديد قدره 243.20 مليار دولار تايواني جديد (7.517 مليار دولار أمريكي) في المبيعات الشهرية الموحدة.

هذا السجل لديه الآن منافس وثيق. أرقام الإيرادات لشهر أبريل تفتقد ذروة TSMC لشهر نوفمبر بمقدار 7.18 مليار دولار فقط.

ومع ذلك، فقد مثلت أيضًا زيادة بنسبة 60٪ تقريبًا في الإيرادات على أساس سنوي (أعلى بنسبة 59.6٪ من إيرادات أبريل 2023) وزيادة بنسبة 21٪ على أساس شهري، وهو ما يفوق بكثير الزيادة في نوفمبر 2023 البالغة 15.7٪ على أساس سنوي. و34.8% على أساس شهري.

في الواقع، قد يكون اليوم أعلى زيادة سنوية في أرقام الإيرادات الشهرية التي شهدتها الشركة على الإطلاق.

تثبت أرقام إيرادات TSMC المذهلة هذا الصباح أن الطلب على الأسهم المجاورة للذكاء الاصطناعي، والرقائق التي يتطلبها الذكاء الاصطناعي التوليدي، لا يظهر أي علامة على التباطؤ.

كما قال الرئيس التنفيذي لشركة TSMC، الدكتور CC Wei نفسه مؤخرًا في ندوة التكنولوجيا بأمريكا الشمالية:

نحن ندخل عالماً معززاً بالذكاء الاصطناعي، حيث لا يعمل الذكاء الاصطناعي في مراكز البيانات فحسب، بل وأيضاً في أجهزة الكمبيوتر الشخصية، والأجهزة المحمولة، والسيارات، بل وحتى إنترنت الأشياء. في TSMC، نقدم لعملائنا المجموعة الأكثر شمولاً من التقنيات لتحقيق رؤيتهم للذكاء الاصطناعي، بدءًا من السيليكون الأكثر تقدمًا في العالم، إلى المجموعة الأوسع من التغليف المتقدم ومنصات IC ثلاثية الأبعاد، إلى التقنيات المتخصصة التي تدمج العالم الرقمي مع العالم. العالم الحقيقي.”

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.