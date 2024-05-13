تراجعت الأسواق الآسيوية بسبب بيانات التضخم الصينية، وارتفعت الأسهم الأوروبية في مرحلة ما قبل السوق بسبب التفاؤل الاقتصادي

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شهدت أسواق الأسهم في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ تداولات منخفضة في الغالب يوم الاثنين، متأثرة بالبيانات الجديدة الصادرة من الصين. أظهرت أحدث أرقام التضخم ارتفاعًا إلى 0.3% في أبريل على أساس سنوي، مما أدى إلى تراجع الأسهم الصينية.

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وانخفض مؤشر شانغهاي المركب بنسبة 0.9%، في حين انخفض مؤشر شنتشن المركب بنسبة 0.69%. في المقابل، خالف مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ هذا الاتجاه، حيث ارتفع بنسبة 0.42% في نفس الوقت.

وفي أماكن أخرى من المنطقة، انخفض مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 0.41%، وانخفض مؤشر Nikkei 225 الياباني بنسبة 0.32%، وانخفض مؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي قليلاً بنسبة 0.18%.

وتعكس هذه التحركات حذر المستثمرين في ظل استيعابهم لآثار ديناميكيات التضخم في الصين على الاقتصادات الإقليمية.

الاستقرار في أسواق العملات

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شهدت أسواق العملات تغيرًا طفيفًا مع بقاء الدولار ثابتًا مقابل الين الياباني ، حيث تم تداوله عند 155.8290 ين اعتبارًا من الساعة 7:18 صباحًا بتوقيت وسط أوروبا. يشير هذا الاستقرار إلى نمط ثبات حيث ينتظر المتداولون المزيد من الإشارات الاقتصادية.

الأسهم الأوروبية تترقب صدور التقارير الاقتصادية الرئيسية

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وفي أوروبا ، ارتفع تداول أسواق الأسهم في جلسات ما قبل افتتاح السوق، مدفوعة بالترقب قبيل صدور العديد من التقارير الاقتصادية الرئيسية المقرر صدورها يوم الثلاثاء.

يركز المستثمرون بشكل خاص على البيانات القادمة المتعلقة بمعدلات التضخم في ألمانيا، ومعدل البطالة في المملكة المتحدة ، والمعنويات الاقتصادية في جميع أنحاء منطقة اليورو.

على وجه التحديد، ارتفع مؤشر DAX الألماني بنسبة 0.09%، وارتفع مؤشر FTSE 100 في المملكة المتحدة بنفس الهامش، وتقدم مؤشر CAC 40 الفرنسي بنسبة 0.15%، وشهد مؤشر Eurostoxx 50 مكاسب بنسبة 0.14%.

وتعكس هذه الارتفاعات المتواضعة نظرة متفائلة بحذر من المستثمرين الذين يأملون في الحصول على أخبار إيجابية يمكن أن تشير إلى انتعاش اقتصادي مستدام في المنطقة.

ويستمر استقرار العملة في أوروبا

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بقي اليورو والجنيه الاسترليني ثابتين مقابل الدولار الأمريكي ، حيث تم بيعهما مقابل 1.07728 دولار و1.25279 دولار على التوالي، اعتبارًا من الساعة 7:58 صباحًا بتوقيت وسط أوروبا.

يؤكد هذا الاستقرار في أسواق العملات على نهج الانتظار والترقب الذي يتبناه المستثمرون بينما يستعدون ليوم الثلاثاء الذي قد يكون مليئًا بالأخبار.

بشكل عام، تظهر الأسواق المالية العالمية نمطًا مختلطًا من الانخفاض الحذر في آسيا بسبب المخاوف من التضخم، إلى جانب مكاسب متواضعة في أوروبا مدفوعة بالتوقعات المفعمة بالأمل لبيانات اقتصادية مواتية.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.