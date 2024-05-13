لقد مرت شركة Intel Corporation (NASDAQ:INTC) ببعض الأوقات الصعبة مؤخرًا. وبعد الإعلان عن أرباحها للربع الأول من عام 2024، تعرض سهمها لضربة قوية، حيث انخفض من أكثر من 35 دولارًا إلى أقل من 30 دولارًا مؤخرًا. ولم تكن توجيهات الشركة للربع القادم جيدة كما كان متوقعا، الأمر الذي أثار قلق المستثمرين.

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وتوقعت إنتل أن تتراوح إيراداتها للربع الثاني من عام 2024 بين 12.5 مليار دولار و13.5 مليار دولار. وهذا أقل مما يعتقده المحللون. كما جاءت ربحية السهم المعدلة أقل من التوقعات. وأثارت هذه الأخبار الشكوك حول قدرة إنتل على التعامل مع تحدياتها الحالية.

على الرغم من أن بعض أجزاء أعمال Intel، مثل Client Computing، حققت أداءً جيدًا، إلا أن مجالات أخرى، مثل Mobileye، لم يكن أداؤها كما هو متوقع. وقد أدى هذا الأداء المختلط إلى جعل المستثمرين غير مرتاحين بشأن مستقبل إنتل.

وعلى الرغم من هذه التحديات، تحاول إنتل العودة إلى سابق عهدها. وفقًا للتقارير الأخيرة، فإنها تستكشف خيارات مثل التعاون مع Apollo Global Management لبناء مصنع جديد في أيرلندا. وتعكس هذه الجهود تصميم إنتل على التنافس مع رواد الصناعة مثل شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية (TSM) وشركة سامسونج للإلكترونيات في بيئة سريعة التطور.

وبينما ترسم إنتل مسارها للأمام، يتساءل المستثمرون: هل يمكن أن تنتهي مشاكل إنتل؟ وعلى هذه الخلفية، فإن الفحص الدقيق للمؤشرات الفنية واتجاهات أسعار الأسهم يمكن أن يوفر رؤى قيمة حول آفاق إنتل وما إذا كان بإمكانها التغلب على تحدياتها الحالية. لذا، دعونا نرى ما تقوله الرسوم البيانية حول آفاق إنتل المستقبلية وسط هذه الأوقات الصعبة.

هل يمكن أن يستمر الدعم السابق؟

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على الرسم البياني الأسبوعي طويل المدى لشركة Intel، يمكننا أن نرى أن السهم انخفض من أعلى مستوى فوق 68 دولارًا إلى 25 دولارًا بين أبريل 2021 ونهاية عام 2022. ثم في عام 2023، شهد ارتفاعًا أدى إلى ارتفاعه من 25 دولارًا إلى أكثر من 50 دولارًا بحلول عام 2023. نهاية عام 2023. ومع ذلك، فقد أثبت هذا العام أنه كارثي على السهم، خاصة بعد شهر مارس عندما كان تداول السهم بالقرب من 45 دولارًا.

مخطط INTC بواسطة TradingView

بالنسبة للمستثمرين الذين يحتفظون بالسهم بالفعل بخسارة، فمن الأفضل أن يحتفظوا به عند المستويات الحالية ويبيعوه إذا ذهب الدعم البالغ 25 دولارًا. يمكن للمستثمرين الذين يرغبون في شراء السهم القيام بذلك عند المستويات الحالية مع الحفاظ على وقف الخسارة عند 25 دولارًا.

التعامل بحذر: الحذر على المدى القصير للمتداولين الصعوديين

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نظرًا لانخفاض سعر السهم من 25 دولارًا بعد نتائج الربع الأول، فقد وجد صعوبة في التداول فوق 31.5 دولارًا. ما لم يتداول السهم ويغلق فوقه، يجب على المتداولين على المدى القصير تجنب شراء السهم. إذا تجاوز السعر 31.5 دولارًا، فيمكن للمرء شراء السهم مع وقف الخسارة عند 28.8 دولارًا وهدف ربح قدره 35.2 دولارًا.

مخطط INTC بواسطة TradingView

بالنسبة للمتداولين الذين يواصلون الاتجاه الهبوطي للسهم، يمكنهم بيعه عند المستويات الحالية مع وقف الخسارة عند 32.3 دولارًا. إذا بدأ السهم في الانهيار مرة أخرى، فيمكن أن ينخفض إلى مستوى الدعم مرة أخرى بالقرب من 25 دولارًا، حيث يمكنهم جني الأرباح.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.

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